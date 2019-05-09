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Bir asteroitin yörüngesi değiştirilebilir mi? İşte NASA'nın ilginç planı

Potansiyel bir asteroit çarpışması öncesinde gezegen savunma sistemleri kurmak isteyen NASA, önümüzdeki yıllarda tarihi bir ilke imza atacak. İşte DART isimli görevin detayları:
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Amerikan uzay ajansı NASA, asteroit savunma sistemlerini ilk kez test etmek için hazırlıklara başladı. Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili resmi bir açıklama yayınlayan uzay ajansı, çok ilginç bir işe imza atarak küçük bir göktaşına uzay aracı çarptırmayı deneyeceklerini duyurdu. 2022 yılında gerçekleşecek olan denemede bilim insanları tarihte ilk kez bir asteroitin yörüngesini değiştirmeye çalışacak.

NASA'nın DART (Double Asteroid Redirection Test) ismini verdiği görevde bir ikili asteroit sistemi hedef alınacak. Didymos isimli sistemde iki göktaşı yer alıyor. Göktaşlarından büyük olanının ismi Didymos A, küçük olanın ismi ise Didymos B. NASA'nın fırlatacağı uzay aracı Didymos sistemindeki küçük asteroitin, yani Didymos B'nin yüzeyine çarpacak.



Didymos B, 163 metrelik bir genişliğe sahip. Araştırmacılar, 2022 için planlanan çarpışmada göktaşının yörüngesini yaklaşık %1 oranında değiştirmeyi hedefliyor. NASA'nın ifadelerine göre, gönderilecek olan uzay aracı saatte yaklaşık 22 bin kilometrelik (saniyede altı kilometre) inanılmaz bir hızla Didymos B'ye çarpacak.

NASA, Didymos sisteminin Dünya için herhangi bir tehdit oluşturmadığını ve ayrıca bu tarz bir test görevi için ideal bir hedef olduğunu söylüyor. Uzay ajansına göre ikili sistemdeki bir asteroitin yörünge değişimi, tek bir asteroitin yörünge değişimine göre çok daha kolay bir şekilde gözlemlenebilecek.

DART görevinin Temmuz 2021'de start vermesi bekleniyor. Yaklaşık 14 aylık bir uzay macerasının ardından Didymos sistemine varılacak. NASA'nın DART görevinde sadece tek bir deneme şansı var. Uzay aracının 163 metrelik küçük hedefini kaçırması halinde tüm emekler boşa gidecek. Bakalım NASA bu dev görevde başarıya ulaşabilecek mi.

Potansiyel bir asteroit tehditi için ne kadar hazırlıklıyız?


NASA'nın ifadelerine göre şu anda 19.000'i aşkın Dünya'ya Yakın Cisim (Near Earth Objects) bulunuyor. Bunlardan yaklaşık iki bin tanesi Dünya için potansiyel bir tehlike olarak değerlendiriliyor. Buradaki ilginç nokta ise Dünya'ya Yakın Cisimler'in sayısının her geçen yıl önemli ölçüde artması. NASA, her yıl yaklaşık 1500 yeni DYC'nin keşfedildiğini söylüyor. Yani astronomların henüz keşfetmediği, ancak Dünya'ya çok yakın yörüngelerde yer alan küçük veya büyük binlerce asteroit var.

Peki durum böyleyken şu anda bir asteroit çarpışmasını önceden tahmin etme ve önlem alma ihtimalimiz tam olarak var mı? Geçtiğimiz yıllarda konuyla ilgili konuşan NASA araştırmacıları,"Büyük asteroitler de dahil olmak üzere DYC'lerin önemli bir çoğunluğunu hala keşfedebilmiş değiliz. Yani dev bir gökcismi Dünya'ya çarpacak olsa büyük bir ihtimalle hiçbir uzay ajansı bizi önceden uyaramayacak. Çünkü çarpışma anına kadar öyle bir göktaşının varlığından bile haberdar olmayacağız." ifadelerini kullandı.

Gökbilimcilerin bu konuyla ilgili çözüm önerilerinden birisi ise tamamıyla DYC keşfetme amacıyla tasarlanmış dev bir teleskobun uzaya fırlatılması. Yeterli ödeneğin sağlanması halinde söz konusu teleskobun kısa sürede geliştirilebileceği ve göreve başlayabileceği belirtiliyor. Dünya için potansiyel tehlike oluşturabilecek göktaşları bu şekilde önceden keşfedilebilecek ve ardından gerekli görülmesi halinde savunma sistemleri harekete geçirilecek. 

https://solarsystem.nasa.gov/news/929/nasas-first-planetary-defense-technology-demonstration-to-collide-with-asteroid-in-2022/ Yorum Yaz
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gun 1 hf. en beğenilen
Acilen etrafımızda ne var ne yok tespiti için bahsi geçen teleskobun yapılıp fırlatılması gerek.
Görmediğimiz bilmediğimiz bir tehdit ile yaşamak insan oğluna 21. yy’da artık yapmaması gereken bir şey.
Acilen etrafımızda ne var ne yok tespiti için bahsi geçen teleskobun yapılıp fırlatılması gerek.Görmediğimiz bilmediğimiz bir tehdit ile yaşamak insan oğl...
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Virtual Reality 1 hf.
". Yaklaşık 14 aylık bir uzay macerasının ardından Didymos sistemine varılacak. NASA'nın DART görevinde sadece tek bir deneme şansı var. Uzay aracının 163 metrelik küçük hedefini kaçırması halinde tüm emekler boşa gidecek. Bakalım NASA bu dev görevde başarıya ulaşabilecek mi."

Dünyadan mancınıkla bir şey fırlatıyorsunuz 14 ay boyunca yol alıyor ve tam hedefi vurmasını bekliyorsunuz. Bu nasıl matematik hesabıdır, bu nasıl fizik hesabıdır. İnsanın aklı almıyor.

Gizli sayılar mı diyelim ne diyelim sinemalar.com/...
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gun 1 hf. en beğenilen
Acilen etrafımızda ne var ne yok tespiti için bahsi geçen teleskobun yapılıp fırlatılması gerek.
Görmediğimiz bilmediğimiz bir tehdit ile yaşamak insan oğluna 21. yy’da artık yapmaması gereken bir şey.
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DH Misafiri 1 hf.
Deneme amaçlı olması iyi güzelde, sitem harikulade işlerken sistemi bozma taraftarı değilim. Nükleer denemeler bile bir kere insanı tatmin etmemiştir.
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deoks 1 hf.
Bir uydu çarptırarak yörüngesini değiştirebilecekleri bir astreoidin büyüklüğü zaten dünyaya tehdit oluşturmaya yetmez. Atmosferde yanar biter. Bir deney olarak düşünülebilir bu çalışma.
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gun 1 hf. deoks
163 metrelik bir asteroid küçük değil bence rahat rahat yüzeye çarpar ciddi hasar verir.
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Fenomenon 1 hf.
Ben asteroit konusunda nasa'nın fazla bişey yapamayacağı kanaatindeyim (en azından şuan için)
Çünkü asteroitler çok hızlı ve kütleleri de azımsanamayacak kadar büyük.
Bir sürü şu meteor dünya'nın bu kadar km yakınından geçecek, bu meteor bu kadar km yakınından geçecek diye haberler çıkıyor. Ancak tüm meteorları tespit etmemiz bile çok mümkün değil
Nitekim 2013'te 12 bin tonluk bir meteor Rusya üzerinden geçip atmosferde patlamıştı. Demek ki fark edilemeyen meteorlar var.
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teknokaptan 1 hf.
Benim gibi uzay haberleri ile ilgilenenler için takip edilesi çalışmalar bunlar merakla takipteyim.
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terimer 1 hf. teknokaptan
Peki, bu konularda gercek olan gercekleri mi yoksa sahte (Ama asil gerceklermis gibi sunulan) gercekleri mi takip ediyorsunuz ?
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nasa, uzay araştırmaları ve
8 etiket daha dart didymos a didymos b didymos double asteroid redirection test Uzay Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu
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