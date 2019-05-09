Bir asteroitin yörüngesi değiştirilebilir mi? İşte NASA'nın ilginç planı

Amerikan uzay ajansı NASA, asteroit savunma sistemlerini ilk kez test etmek için hazırlıklara başladı. Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili resmi bir açıklama yayınlayan uzay ajansı, çok ilginç bir işe imza atarak küçük bir göktaşına uzay aracı çarptırmayı deneyeceklerini duyurdu. 2022 yılında gerçekleşecek olan denemede bilim insanları tarihte ilk kez bir asteroitin yörüngesini değiştirmeye çalışacak.
NASA'nın DART (Double Asteroid Redirection Test) ismini verdiği görevde bir ikili asteroit sistemi hedef alınacak. Didymos isimli sistemde iki göktaşı yer alıyor. Göktaşlarından büyük olanının ismi Didymos A, küçük olanın ismi ise Didymos B. NASA'nın fırlatacağı uzay aracı Didymos sistemindeki küçük asteroitin, yani Didymos B'nin yüzeyine çarpacak.
Didymos B, 163 metrelik bir genişliğe sahip. Araştırmacılar, 2022 için planlanan çarpışmada göktaşının yörüngesini yaklaşık %1 oranında değiştirmeyi hedefliyor. NASA'nın ifadelerine göre, gönderilecek olan uzay aracı saatte yaklaşık 22 bin kilometrelik (saniyede altı kilometre) inanılmaz bir hızla Didymos B'ye çarpacak.
NASA, Didymos sisteminin Dünya için herhangi bir tehdit oluşturmadığını ve ayrıca bu tarz bir test görevi için ideal bir hedef olduğunu söylüyor. Uzay ajansına göre ikili sistemdeki bir asteroitin yörünge değişimi, tek bir asteroitin yörünge değişimine göre çok daha kolay bir şekilde gözlemlenebilecek.
DART görevinin Temmuz 2021'de start vermesi bekleniyor. Yaklaşık 14 aylık bir uzay macerasının ardından Didymos sistemine varılacak. NASA'nın DART görevinde sadece tek bir deneme şansı var. Uzay aracının 163 metrelik küçük hedefini kaçırması halinde tüm emekler boşa gidecek. Bakalım NASA bu dev görevde başarıya ulaşabilecek mi.
NASA'nın ifadelerine göre şu anda 19.000'i aşkın Dünya'ya Yakın Cisim (Near Earth Objects) bulunuyor. Bunlardan yaklaşık iki bin tanesi Dünya için potansiyel bir tehlike olarak değerlendiriliyor. Buradaki ilginç nokta ise Dünya'ya Yakın Cisimler'in sayısının her geçen yıl önemli ölçüde artması. NASA, her yıl yaklaşık 1500 yeni DYC'nin keşfedildiğini söylüyor. Yani astronomların henüz keşfetmediği, ancak Dünya'ya çok yakın yörüngelerde yer alan küçük veya büyük binlerce asteroit var.
Peki durum böyleyken şu anda bir asteroit çarpışmasını önceden tahmin etme ve önlem alma ihtimalimiz tam olarak var mı? Geçtiğimiz yıllarda konuyla ilgili konuşan NASA araştırmacıları,"Büyük asteroitler de dahil olmak üzere DYC'lerin önemli bir çoğunluğunu hala keşfedebilmiş değiliz. Yani dev bir gökcismi Dünya'ya çarpacak olsa büyük bir ihtimalle hiçbir uzay ajansı bizi önceden uyaramayacak. Çünkü çarpışma anına kadar öyle bir göktaşının varlığından bile haberdar olmayacağız." ifadelerini kullandı.
Gökbilimcilerin bu konuyla ilgili çözüm önerilerinden birisi ise tamamıyla DYC keşfetme amacıyla tasarlanmış dev bir teleskobun uzaya fırlatılması. Yeterli ödeneğin sağlanması halinde söz konusu teleskobun kısa sürede geliştirilebileceği ve göreve başlayabileceği belirtiliyor. Dünya için potansiyel tehlike oluşturabilecek göktaşları bu şekilde önceden keşfedilebilecek ve ardından gerekli görülmesi halinde savunma sistemleri harekete geçirilecek.
NASA'nın DART (Double Asteroid Redirection Test) ismini verdiği görevde bir ikili asteroit sistemi hedef alınacak. Didymos isimli sistemde iki göktaşı yer alıyor. Göktaşlarından büyük olanının ismi Didymos A, küçük olanın ismi ise Didymos B. NASA'nın fırlatacağı uzay aracı Didymos sistemindeki küçük asteroitin, yani Didymos B'nin yüzeyine çarpacak.
Didymos B, 163 metrelik bir genişliğe sahip. Araştırmacılar, 2022 için planlanan çarpışmada göktaşının yörüngesini yaklaşık %1 oranında değiştirmeyi hedefliyor. NASA'nın ifadelerine göre, gönderilecek olan uzay aracı saatte yaklaşık 22 bin kilometrelik (saniyede altı kilometre) inanılmaz bir hızla Didymos B'ye çarpacak.
NASA, Didymos sisteminin Dünya için herhangi bir tehdit oluşturmadığını ve ayrıca bu tarz bir test görevi için ideal bir hedef olduğunu söylüyor. Uzay ajansına göre ikili sistemdeki bir asteroitin yörünge değişimi, tek bir asteroitin yörünge değişimine göre çok daha kolay bir şekilde gözlemlenebilecek.
DART görevinin Temmuz 2021'de start vermesi bekleniyor. Yaklaşık 14 aylık bir uzay macerasının ardından Didymos sistemine varılacak. NASA'nın DART görevinde sadece tek bir deneme şansı var. Uzay aracının 163 metrelik küçük hedefini kaçırması halinde tüm emekler boşa gidecek. Bakalım NASA bu dev görevde başarıya ulaşabilecek mi.
Potansiyel bir asteroit tehditi için ne kadar hazırlıklıyız?
NASA'nın ifadelerine göre şu anda 19.000'i aşkın Dünya'ya Yakın Cisim (Near Earth Objects) bulunuyor. Bunlardan yaklaşık iki bin tanesi Dünya için potansiyel bir tehlike olarak değerlendiriliyor. Buradaki ilginç nokta ise Dünya'ya Yakın Cisimler'in sayısının her geçen yıl önemli ölçüde artması. NASA, her yıl yaklaşık 1500 yeni DYC'nin keşfedildiğini söylüyor. Yani astronomların henüz keşfetmediği, ancak Dünya'ya çok yakın yörüngelerde yer alan küçük veya büyük binlerce asteroit var.
Peki durum böyleyken şu anda bir asteroit çarpışmasını önceden tahmin etme ve önlem alma ihtimalimiz tam olarak var mı? Geçtiğimiz yıllarda konuyla ilgili konuşan NASA araştırmacıları,"Büyük asteroitler de dahil olmak üzere DYC'lerin önemli bir çoğunluğunu hala keşfedebilmiş değiliz. Yani dev bir gökcismi Dünya'ya çarpacak olsa büyük bir ihtimalle hiçbir uzay ajansı bizi önceden uyaramayacak. Çünkü çarpışma anına kadar öyle bir göktaşının varlığından bile haberdar olmayacağız." ifadelerini kullandı.
Gökbilimcilerin bu konuyla ilgili çözüm önerilerinden birisi ise tamamıyla DYC keşfetme amacıyla tasarlanmış dev bir teleskobun uzaya fırlatılması. Yeterli ödeneğin sağlanması halinde söz konusu teleskobun kısa sürede geliştirilebileceği ve göreve başlayabileceği belirtiliyor. Dünya için potansiyel tehlike oluşturabilecek göktaşları bu şekilde önceden keşfedilebilecek ve ardından gerekli görülmesi halinde savunma sistemleri harekete geçirilecek.
https://solarsystem.nasa.gov/news/929/nasas-first-planetary-defense-technology-demonstration-to-collide-with-asteroid-in-2022/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Görmediğimiz bilmediğimiz bir tehdit ile yaşamak insan oğluna 21. yy’da artık yapmaması gereken bir şey.