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Bir modüler akıllı telefon projesi de Almanya'dan

Telefon parçalarının değişebildiği modüler akıllı telefon projesi ile ilgili halen son aşamaya gelmiş bir çalışma yok ancak üreticiler şimdiden bu değişime hazır olmak istiyor.
3 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir modüler akıllı telefon projesi de Almanya'dan


Modüler akıllı telefon projesi, son dönemde özellikle Google'ın Project Ara ile gerçeğe dönüşmesi için yoğun çaba harcadığı bir konsept haline geldi. Daha sonra Xiaomi'nin modüler akıllı telefon hazırlığı olduğu gündeme sızarken, PuzzlePhone adlı bir proje de Indiegogo üzerinde bağış desteği aramaya başladı. 

Modüler akıllı telefon trendinde şimdi de Almanya'dan Shift adlı bir üretici daha katılıyor. Firma proje desteği aramak yerine doğrudan ön sipariş almaya başlayacak. Bu da projesine son derece güvendiği izlenimini oluşturuyor. 

Shift5+ adındaki akıllı telefon önceki projelerden biraz daha farklı. Standart olarak cihazın ekranı, bataryası, belleği ve diğer bazı bileşenleri değiştirilebiliyor. Farklı olan kısım ise Android 5.1 veya Windows 10 mobil arasında tüketicilerin seçim yapabilecek olması. 

Google'ın değiştirilen parçaların sistem tarafından tanınabilmesi için Android işletim sistemine bazı optimizasyonlar yapacağı konuşuluyor ancak bu muhtemelen gelecekteki Android sürümlerinde olacak ve şimdilik resmiyette bir açıklama bulunmuyor. Diğer taraftan Windows 10 mobil işletim sistemi modüler akıllı telefon projelerine ne kadar hazır onu da bilemiyoruz. Yani işletim sistemi tarafında bazı soru işaretleri mevcut.

Cihazın başlangıç aşamasında 8 çekirdekli bir Snapdragon işlemci, 2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 5 inçlik IPS ekran, 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, 2500 veya 3000mAh gücünde batarya özellikleri bulunacak. 

Cihazın donanım detayları ve diğer satış bilgileri için Aralık ayında bir tanıtım yapılacak. Cihazın fiyatı 399 Avro ve biraz orta seviyeye hitap ediyor. Bununla birlikte bileşen değişimi yapmak isteyen kullanıcılar bu fiyatın üzerine daha da eklemek zorunda. Bu da projeyi çok pahalı bir alternatif haline getiriyor. 

Shift5+ en erken gelecek yılın yaz aylarında piyasaya çıkacak. Project Ara ve Puzzlephone gibi örnekler de ancak gelecek yılın sonlarında üretime başlayabilecek. Bu bakımdan ilk modüler akıllı telefon örneklerini görebilmek için önümüzde uzun bir süre var. 

http://shop.shiftphones.com/shift5-bestellbar-ab-dezember-2015.html Yorum Yaz
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kadirirdem 3 yıl
gelecegi var ama bu projelerin ben üreticilere zarar vereceğini düşünüyorum.
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Muguroz 3 yıl
Shift'in sitesinde Shift5+ modeli icin indirim yapilmis. 444 Euro olan ön siparis fiyati 399 Euroya cekilmis. Ön siparislere Aralik ayindan itibaren baslanacak.
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Patren 3 yıl
moduler telefon geleceği yok
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IhtiyarDelikanli 3 yıl
toplama telefon :D
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chtsydn 3 yıl
Bu projelerde gelecek var ama ilk çıktığında büyük parça sıkıntısı olacak, o aşamayı atlatabilmesi lazım.
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