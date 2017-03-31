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Birleşik Arap Emirlikleri yenilenebilir enerjiyle 182 milyar dolar tasarruf etmeyi bekliyor

2050 Yılına kadar yenilenebilir enerjiye 150 milyar dolar yatırım yapmayı planlayan Birleşik Arap Emirlikleri, bu yatırımların kendisine 182 milyar dolarlık tasarruf sağlamasını bekliyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Alternatif Enerji
Furkan Babur
Yazar
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Son birkaç yılda yenilenebilir enerjiye yaptığı ve yapmayı planladığı yatırımlarla adından söz ettiren Birleşik Arap Emirlikleri, yatırımların sonucunda yapmış olacağı tasarrufları hesaplamaya başlamış durumda. Enerji Bakanı Suhail Al-Mazrouei, Berlin’de düzenlenen bir konferansta yaptığı açıklamasında ülkenin yenilenebilir enerji projelerinin gelecek nesillere temiz bir çevre imkanı sunarken aynı zamanda parasal açıdan ülkeye ciddi bir getiri sağlayacağını söyledi.

Düşen güneş enerjisi maliyetleriyle birlikte enerji politikalarını yeniden şekillendiren Ortadoğu ve Körfez ülkeleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri agresif tutumuyla yenilenebilir enerjinin lideri olarak görülüyor. Geçtiğimiz eylül ayında Çinli panel üreticisi JinkoSolar ve Japon geliştirici Marubeni’nin ülkenin başkenti olan Abu Dabi’de kurulması planlanan güneş enerjisi tesisini kilowatt başına 2.42 cent gibi rekor düzeyde düşük bir ücret karşılığında kuracağını açıklaması da ülkenin aslında bu alanda ne kadar rekabetçi bir konumda olduğunun göstergesi.

Halihazırda enerjisinin büyük kısmını doğalgazdan sağlayan ülkede 2050’ye kadar yapılacak yatırımlarla birlikte enerji ihtiyacının yarısını yenilenebilir kaynaklardan sağlaması bekleniyor. Mevcut enerji tüketiminde doğalgaz kullanımın temel nedenini doğalgazın devlet tarafından desteklenmesi olduğunun altını çizen Suhail Al-Mazrouei, bu süre içinde ülkede doğalgaza yapılan harcamaların kademeli bir şekilde azaltılacağını ve 2050’ye kadar yenilenebilir enerjinin kendilerine 182 milyar dolarlık tasarruf sağlayacağını dile getirdi.


https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-03-27/uae-sees-192-billion-savings-in-switch-to-green-power-from-gas Yorum Yaz
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GreyParrot 2 yıl en beğenilen Atılgan oo
Orijinalden alıntı: Atılgan oo
Bunun gibi devletler ilerde (2050 li yıllarda) tam anlamıyla yok olacak. Benim aklımda şöyle bir düşünce var.
Şimdi bu adamların temel geçim kaynakları nedir. Petrol ve doğalgaz, bunları sattıkları için şu an paraları var ve halkları isyan etmiyor. 2050 de ise artık bu enerji kaynaklarını istedikleri gibi satamayacaklar. Çünkü dünya değişmeye başladı. Petrol bağımlılığı yavaş yavaş azalmaya başladı. Bunun yanında ülkeler yenilenebilir enerjiye ciddi manada yatırım yapmaya başladı ayrıca bazı nükleer reaktör teknolojileride(güneş tipi reaktörler) geliştirilip denenmeye başlandı. Bunlar 30 yılda ciddi yol katederse bunun gibi eğitime önem vermeyip sadece kaynaklarını satarak gününü gün etmeye çalışan ülkeler çok yakında tarih sahnesinden silinir diye düşünüyorum.

Böyle giderse biz siliniceğiz çünkü bizim hiçbir sigortamız yok ve o beğenmediğimiz araplar bizim yatırımcılardan çok daha akıllı Allah'ın çölünü turistik mekan haline getirdiler biz ise doğa harikası yerleri çöplük haline getiriyoruz bir de üstüne gelen turisti kaçırıyoruz, aptal dediğimiz araplar o petrolün parasıyla dünyadaki önemli pek çok şirketin hisse sahibiler dahası uzar gider böyle, etrafa laf yetiştireceğimize kendimize bakmalıyız halimiz ortada görmeyenin gözleri körelmiştir.
Orijinalden alıntı: Atılgan ooBunun gibi devletler ilerde (2050 li yıllarda) tam anlamıyla yok olacak. Benim aklımda şöyle bir düşünce var.Şimdi b...
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Atılgan oo 2 yıl
Bunun gibi devletler ilerde (2050 li yıllarda) tam anlamıyla yok olacak. Benim aklımda şöyle bir düşünce var.
Şimdi bu adamların temel geçim kaynakları nedir. Petrol ve doğalgaz, bunları sattıkları için şu an paraları var ve halkları isyan etmiyor. 2050 de ise artık bu enerji kaynaklarını istedikleri gibi satamayacaklar. Çünkü dünya değişmeye başladı. Petrol bağımlılığı yavaş yavaş azalmaya başladı. Bunun yanında ülkeler yenilenebilir enerjiye ciddi manada yatırım yapmaya başladı ayrıca bazı nükleer reaktör teknolojileride(güneş tipi reaktörler) geliştirilip denenmeye başlandı. Bunlar 30 yılda ciddi yol katederse bunun gibi eğitime önem vermeyip sadece kaynaklarını satarak gününü gün etmeye çalışan ülkeler çok yakında tarih sahnesinden silinir diye düşünüyorum.
Bunun gibi devletler ilerde (2050 li yıllarda) tam anlamıyla yok olacak. Benim aklımda şöyle bir düşünce var.Şimdi bu adamların temel geçim kaynakları ned...
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3 Yanıt Yanıtla +9
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gcb1903 2 yıl Atılgan oo
Atılgan oo


Siyah Nur


Atılgan oo

Bunun gibi devletler ilerde (2050 li yıllarda) tam anlamıyla yok olacak. Benim aklımda şöyle bir düşünce var.



Şimdi bu adamların temel geçim kaynakları nedir. Petrol ve doğalgaz, bunları sattıkları için şu an paraları var ve halkları isyan etmiyor. 2050 de ise artık bu enerji kaynaklarını istedikleri gibi satamayacaklar. Çünkü dünya değişmeye başladı. Petrol bağımlılığı yavaş yavaş azalmaya başladı. Bunun yanında ülkeler yenilenebilir enerjiye ciddi manada yatırım yapmaya başladı ayrıca bazı nükleer reaktör teknolojileride(güneş tipi reaktörler) geliştirilip denenmeye başlandı. Bunlar 30 yılda ciddi yol katederse bunun gibi eğitime önem vermeyip sadece kaynaklarını satarak gününü gün etmeye çalışan ülkeler çok yakında tarih sahnesinden silinir diye düşünüyorum.

BAE, dünyada en fazla turizm yatırımı yapan ülkedir. O yüzden uçuk kaçık gökdelenleri ve deli dehşet tatil yerleri var.

Petrolün işe yaramayacağının onlar da farkında. O nedenle gelecekte yok olmamak adına şuan dünyadaki çoğu şeyde öncü durumda yatırımlar yapıyorlar.

İlk insansız taşıma, yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım, turizmle dünya milletini çekip gelir elde etmek adına uçuk kaçık yapılar, Nasa ile uzay araştırmaları ortaklığı ve uzay madenciliği vs vs daha sayılır.

Biraz araştırırsanız siz de görebilirsiniz.

Arkadaşım şu an dünyada en fazla turizm geliri elde eden ülke olan ABD bile yıllık 60milyar dolar turizm geliri eldebiliyor.



Bae nin turizm gelirleriyle veya finans sistemiyle kendini çevirmesi imkansız. Birde bu Arap halkları üretmeden sadece petrol geliriyle yaşamaya yani rahata alıştılar ancak ceplerinde biraz boşalsin sen o zaman gor nasıl kendi kendilerini yiyip bitiriyorlar.



Bir ülkede eğitim olmazsa üretim olmazsa o ülke mutlaka yok olur.

İçindeki ırkçılık doğru düşünmeni bile engeller olmuş. Ayrıca bilgiye ulaşmanın bu kadar kolay olduğu bir zamanda, bir forum yazarının bu kadar yanlış şeyler yazması da ayrıca üzücü.

Abd 2015 yılı içinde 77 milyon turistten 205 milyar dolar kazanmıştır.

BAE ise 2015 yılında 15 milyon turistten 16 milyar dolar kazanmıştır. 5 milyon nüfuslu bir ülke için kişi başına 3 turist yapar. Ayrıca Suriye, Libya, Arabistan falan desen anlarım da Orta Doğunun Singapur'u olmuş, eğitim dili İngilizce olan, Eurasia bölgesinin bütün firmalarının merkezi olmuş bir ticaret ülkesi için söylemen Arap ırkına olan nefretindendir.
Bu adamların petrol ve doğalgazdan ülke gsyih'sının yarısından azını kazandığını düşünürsek ve bunu çıkarırsak kişi başına düşen milli gelirleri 40 bin dolardan 20 bin dolara düşer ve yine bizden 2 kat zengin olurlar.

Bir de bu Arap halkları diye tepeden baktığınızı sandığınız halklar anti-demokratik bir düzende monarşi ile yönetilen ve cahil bırakılmış toplumlardır. Kralına saydır, prensine nefret kus anlarım da orada ki insanları krallar gibi mi yaşıyor sanıyorsun?

Eskiden böyle halkları kurtarmaya falan çalışırdı genç solcular monarşik düzenden. Ülkemiz gençliği maalesef sosyal medya dezenformasyonuna o kadar bağlanmış ve inanmış ki açık açık ırkçılık yapabiliyor. Biz bu duruma nasıl düştük anlayamıyorum.

Not: Rakamlar bilgiye bir tık ile ulaşabildiğimiz internet ve bilgi çağında İngiliz wiki'den alınmıştır. Çok kolay siz de deneyebilirsiniz.
Atılgan ooSiyah NurAtılgan ooBunun gibi devletler ilerde (2050 li ...
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kadirirdem 2 yıl
Ne kadar petrol kaynakları orada da olsa adamlar Yenilenebilir enerjiye yatırıma başlamışlar.
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khaos 2 yıl
Mesela GlobalFoundries nin sahibi BAE mesela SoftBank'ın 100 milyar dolarlık teknoloji fonun en önemli yatırımcıları mesela bir çok bilişim ve teknoloji şirketinin önemli hissederları yani demem o ki adamlar petrolden elde ettikleri gelirleri uzun vadeli ortaklılıklara/hisselere ve teknolojiye yatırıyorlar
Abd de bulunan toplam arap sermayesinin 1-1.5 trilyon dolar olduğu varsayılıyor aşağıdaki link 750 milyar dolar ve sadece suudilerin Abd deki sermayesinden bahsediyor
onedio.com/...
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khaos 2 yıl
hakikaten şöyle küçük bir araştırma yapsanız arap ülkelerinin hangi sektörlere nasıl yatırım yaptığını bulur yıllar önce sırtlarını petrol/doğalgaz a dayalı gelire dayamaktan vazgeçip geleceğe bizden çok daha uzun vade ile baktıklarını görürdünüz.Burada tartışması yapılan turizm sektörü devede kulak kalır diğerlerinin yanında
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Atılgan oo 2 yıl khaos
khaos
hakikaten şöyle küçük bir araştırma yapsanız arap ülkelerinin hangi sektörlere nasıl yatırım yaptığını bulur yıllar önce sırtlarını petrol/doğalgaz a dayalı gelire dayamaktan vazgeçip geleceğe bizden çok daha uzun vade ile baktıklarını görürdünüz.Burada tartışması yapılan turizm sektörü devede kulak kalır diğerlerinin yanında

Mesela hocam birkaç örnek verebilir misiniz.
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Atılgan oo 2 yıl
Konuda ki troller vasıtasıyla ortalığa biraz bilgi bırakayım.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Görüldüğü üzere bae nin ihracatının %86 sini petrol mineral maden ve kauçuk oluşturmaktadır. Yani belismemis bir ülkenin ihracat sepetinde ne varsa ancak onu ihraç edebilmektedirler.
Ayrıca bu ülkenin petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sonucu dış ticaret dengesi son 4 yıldır açık vermektedir. Açıkta öyle az buz değil.
Şu resimde de dış ticaret hadlerine dair bilgiler bulabilirsiniz.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Son olarak bae günlük 2.3 milyon varil petrol ihraç etmektedir ve petrolün varili şu an 50 dolar. Yani günlük 115 milyon dolar havadan para basmaktadirlar.
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12 Angry Men 2 yıl
Akıllarını kullanıp çöllere güneş panelleri yaparlarsa çevre ülkelere enerji satabilirler.
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Atılgan oo 2 yıl
Bunun gibi devletler ilerde (2050 li yıllarda) tam anlamıyla yok olacak. Benim aklımda şöyle bir düşünce var.
Şimdi bu adamların temel geçim kaynakları nedir. Petrol ve doğalgaz, bunları sattıkları için şu an paraları var ve halkları isyan etmiyor. 2050 de ise artık bu enerji kaynaklarını istedikleri gibi satamayacaklar. Çünkü dünya değişmeye başladı. Petrol bağımlılığı yavaş yavaş azalmaya başladı. Bunun yanında ülkeler yenilenebilir enerjiye ciddi manada yatırım yapmaya başladı ayrıca bazı nükleer reaktör teknolojileride(güneş tipi reaktörler) geliştirilip denenmeye başlandı. Bunlar 30 yılda ciddi yol katederse bunun gibi eğitime önem vermeyip sadece kaynaklarını satarak gününü gün etmeye çalışan ülkeler çok yakında tarih sahnesinden silinir diye düşünüyorum.
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Celest 2 yıl Atılgan oo
Atılgan oo
Bunun gibi devletler ilerde (2050 li yıllarda) tam anlamıyla yok olacak. Benim aklımda şöyle bir düşünce var.
Şimdi bu adamların temel geçim kaynakları nedir. Petrol ve doğalgaz, bunları sattıkları için şu an paraları var ve halkları isyan etmiyor. 2050 de ise artık bu enerji kaynaklarını istedikleri gibi satamayacaklar. Çünkü dünya değişmeye başladı. Petrol bağımlılığı yavaş yavaş azalmaya başladı. Bunun yanında ülkeler yenilenebilir enerjiye ciddi manada yatırım yapmaya başladı ayrıca bazı nükleer reaktör teknolojileride(güneş tipi reaktörler) geliştirilip denenmeye başlandı. Bunlar 30 yılda ciddi yol katederse bunun gibi eğitime önem vermeyip sadece kaynaklarını satarak gününü gün etmeye çalışan ülkeler çok yakında tarih sahnesinden silinir diye düşünüyorum.

Silinsin zaten bir işe yaradıkları yok petrol hariç avrupa gibi değiller
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Siyah Nur 2 yıl Atılgan oo
Atılgan oo
Bunun gibi devletler ilerde (2050 li yıllarda) tam anlamıyla yok olacak. Benim aklımda şöyle bir düşünce var.
Şimdi bu adamların temel geçim kaynakları nedir. Petrol ve doğalgaz, bunları sattıkları için şu an paraları var ve halkları isyan etmiyor. 2050 de ise artık bu enerji kaynaklarını istedikleri gibi satamayacaklar. Çünkü dünya değişmeye başladı. Petrol bağımlılığı yavaş yavaş azalmaya başladı. Bunun yanında ülkeler yenilenebilir enerjiye ciddi manada yatırım yapmaya başladı ayrıca bazı nükleer reaktör teknolojileride(güneş tipi reaktörler) geliştirilip denenmeye başlandı. Bunlar 30 yılda ciddi yol katederse bunun gibi eğitime önem vermeyip sadece kaynaklarını satarak gününü gün etmeye çalışan ülkeler çok yakında tarih sahnesinden silinir diye düşünüyorum.

BAE, dünyada en fazla turizm yatırımı yapan ülkedir. O yüzden uçuk kaçık gökdelenleri ve deli dehşet tatil yerleri var.
Petrolün işe yaramayacağının onlar da farkında. O nedenle gelecekte yok olmamak adına şuan dünyadaki çoğu şeyde öncü durumda yatırımlar yapıyorlar.
İlk insansız taşıma, yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım, turizmle dünya milletini çekip gelir elde etmek adına uçuk kaçık yapılar, Nasa ile uzay araştırmaları ortaklığı ve uzay madenciliği vs vs daha sayılır.
Biraz araştırırsanız siz de görebilirsiniz.
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GreyParrot 2 yıl Atılgan oo
Orijinalden alıntı: Atılgan oo
Bunun gibi devletler ilerde (2050 li yıllarda) tam anlamıyla yok olacak. Benim aklımda şöyle bir düşünce var.
Şimdi bu adamların temel geçim kaynakları nedir. Petrol ve doğalgaz, bunları sattıkları için şu an paraları var ve halkları isyan etmiyor. 2050 de ise artık bu enerji kaynaklarını istedikleri gibi satamayacaklar. Çünkü dünya değişmeye başladı. Petrol bağımlılığı yavaş yavaş azalmaya başladı. Bunun yanında ülkeler yenilenebilir enerjiye ciddi manada yatırım yapmaya başladı ayrıca bazı nükleer reaktör teknolojileride(güneş tipi reaktörler) geliştirilip denenmeye başlandı. Bunlar 30 yılda ciddi yol katederse bunun gibi eğitime önem vermeyip sadece kaynaklarını satarak gününü gün etmeye çalışan ülkeler çok yakında tarih sahnesinden silinir diye düşünüyorum.

Böyle giderse biz siliniceğiz çünkü bizim hiçbir sigortamız yok ve o beğenmediğimiz araplar bizim yatırımcılardan çok daha akıllı Allah'ın çölünü turistik mekan haline getirdiler biz ise doğa harikası yerleri çöplük haline getiriyoruz bir de üstüne gelen turisti kaçırıyoruz, aptal dediğimiz araplar o petrolün parasıyla dünyadaki önemli pek çok şirketin hisse sahibiler dahası uzar gider böyle, etrafa laf yetiştireceğimize kendimize bakmalıyız halimiz ortada görmeyenin gözleri körelmiştir.
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