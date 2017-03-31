Birleşik Arap Emirlikleri yenilenebilir enerjiyle 182 milyar dolar tasarruf etmeyi bekliyor

Düşen güneş enerjisi maliyetleriyle birlikte enerji politikalarını yeniden şekillendiren Ortadoğu ve Körfez ülkeleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri agresif tutumuyla yenilenebilir enerjinin lideri olarak görülüyor. Geçtiğimiz eylül ayında Çinli panel üreticisi JinkoSolar ve Japon geliştirici Marubeni’nin ülkenin başkenti olan Abu Dabi’de kurulması planlanan güneş enerjisi tesisini kilowatt başına 2.42 cent gibi rekor düzeyde düşük bir ücret karşılığında kuracağını açıklaması da ülkenin aslında bu alanda ne kadar rekabetçi bir konumda olduğunun göstergesi.
Halihazırda enerjisinin büyük kısmını doğalgazdan sağlayan ülkede 2050’ye kadar yapılacak yatırımlarla birlikte enerji ihtiyacının yarısını yenilenebilir kaynaklardan sağlaması bekleniyor. Mevcut enerji tüketiminde doğalgaz kullanımın temel nedenini doğalgazın devlet tarafından desteklenmesi olduğunun altını çizen Suhail Al-Mazrouei, bu süre içinde ülkede doğalgaza yapılan harcamaların kademeli bir şekilde azaltılacağını ve 2050’ye kadar yenilenebilir enerjinin kendilerine 182 milyar dolarlık tasarruf sağlayacağını dile getirdi.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-03-27/uae-sees-192-billion-savings-in-switch-to-green-power-from-gas Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Böyle giderse biz siliniceğiz çünkü bizim hiçbir sigortamız yok ve o beğenmediğimiz araplar bizim yatırımcılardan çok daha akıllı Allah'ın çölünü turistik mekan haline getirdiler biz ise doğa harikası yerleri çöplük haline getiriyoruz bir de üstüne gelen turisti kaçırıyoruz, aptal dediğimiz araplar o petrolün parasıyla dünyadaki önemli pek çok şirketin hisse sahibiler dahası uzar gider böyle, etrafa laf yetiştireceğimize kendimize bakmalıyız halimiz ortada görmeyenin gözleri körelmiştir.
Şimdi bu adamların temel geçim kaynakları nedir. Petrol ve doğalgaz, bunları sattıkları için şu an paraları var ve halkları isyan etmiyor. 2050 de ise artık bu enerji kaynaklarını istedikleri gibi satamayacaklar. Çünkü dünya değişmeye başladı. Petrol bağımlılığı yavaş yavaş azalmaya başladı. Bunun yanında ülkeler yenilenebilir enerjiye ciddi manada yatırım yapmaya başladı ayrıca bazı nükleer reaktör teknolojileride(güneş tipi reaktörler) geliştirilip denenmeye başlandı. Bunlar 30 yılda ciddi yol katederse bunun gibi eğitime önem vermeyip sadece kaynaklarını satarak gününü gün etmeye çalışan ülkeler çok yakında tarih sahnesinden silinir diye düşünüyorum.
İçindeki ırkçılık doğru düşünmeni bile engeller olmuş. Ayrıca bilgiye ulaşmanın bu kadar kolay olduğu bir zamanda, bir forum yazarının bu kadar yanlış şeyler yazması da ayrıca üzücü.
Abd 2015 yılı içinde 77 milyon turistten 205 milyar dolar kazanmıştır.
BAE ise 2015 yılında 15 milyon turistten 16 milyar dolar kazanmıştır. 5 milyon nüfuslu bir ülke için kişi başına 3 turist yapar. Ayrıca Suriye, Libya, Arabistan falan desen anlarım da Orta Doğunun Singapur'u olmuş, eğitim dili İngilizce olan, Eurasia bölgesinin bütün firmalarının merkezi olmuş bir ticaret ülkesi için söylemen Arap ırkına olan nefretindendir.
Bu adamların petrol ve doğalgazdan ülke gsyih'sının yarısından azını kazandığını düşünürsek ve bunu çıkarırsak kişi başına düşen milli gelirleri 40 bin dolardan 20 bin dolara düşer ve yine bizden 2 kat zengin olurlar.
Bir de bu Arap halkları diye tepeden baktığınızı sandığınız halklar anti-demokratik bir düzende monarşi ile yönetilen ve cahil bırakılmış toplumlardır. Kralına saydır, prensine nefret kus anlarım da orada ki insanları krallar gibi mi yaşıyor sanıyorsun?
Eskiden böyle halkları kurtarmaya falan çalışırdı genç solcular monarşik düzenden. Ülkemiz gençliği maalesef sosyal medya dezenformasyonuna o kadar bağlanmış ve inanmış ki açık açık ırkçılık yapabiliyor. Biz bu duruma nasıl düştük anlayamıyorum.
Not: Rakamlar bilgiye bir tık ile ulaşabildiğimiz internet ve bilgi çağında İngiliz wiki'den alınmıştır. Çok kolay siz de deneyebilirsiniz.