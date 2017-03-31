Birleşik Arap Emirlikleri yenilenebilir enerjiyle 182 milyar dolar tasarruf etmeyi bekliyor

Son birkaç yılda yenilenebilir enerjiye yaptığı ve yapmayı planladığı yatırımlarla adından söz ettiren Birleşik Arap Emirlikleri, yatırımların sonucunda yapmış olacağı tasarrufları hesaplamaya başlamış durumda. Enerji Bakanı Suhail Al-Mazrouei, Berlin’de düzenlenen bir konferansta yaptığı açıklamasında ülkenin yenilenebilir enerji projelerinin gelecek nesillere temiz bir çevre imkanı sunarken aynı zamanda parasal açıdan ülkeye ciddi bir getiri sağlayacağını söyledi.

Düşen güneş enerjisi maliyetleriyle birlikte enerji politikalarını yeniden şekillendiren Ortadoğu ve Körfez ülkeleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri agresif tutumuyla yenilenebilir enerjinin lideri olarak görülüyor. Geçtiğimiz eylül ayında Çinli panel üreticisi JinkoSolar ve Japon geliştirici Marubeni’nin ülkenin başkenti olan Abu Dabi’de kurulması planlanan güneş enerjisi tesisini kilowatt başına 2.42 cent gibi rekor düzeyde düşük bir ücret karşılığında kuracağını açıklaması da ülkenin aslında bu alanda ne kadar rekabetçi bir konumda olduğunun göstergesi.

Halihazırda enerjisinin büyük kısmını doğalgazdan sağlayan ülkede 2050’ye kadar yapılacak yatırımlarla birlikte enerji ihtiyacının yarısını yenilenebilir kaynaklardan sağlaması bekleniyor. Mevcut enerji tüketiminde doğalgaz kullanımın temel nedenini doğalgazın devlet tarafından desteklenmesi olduğunun altını çizen Suhail Al-Mazrouei, bu süre içinde ülkede doğalgaza yapılan harcamaların kademeli bir şekilde azaltılacağını ve 2050’ye kadar yenilenebilir enerjinin kendilerine 182 milyar dolarlık tasarruf sağlayacağını dile getirdi.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-03-27/uae-sees-192-billion-savings-in-switch-to-green-power-from-gas