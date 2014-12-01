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Birleşik Krallık Teknoloji Zirvesi İstanbul'da düzenlendi

4 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Birleşik Krallık Teknoloji Zirvesi İstanbul'da düzenlendi

Birleşik Krallık hükümeti tarafından 2012 yılında hayata geçirilen ve Türkiye ile ticaret ve yatırımı desteklemek amacı güden GREAT kampanyası kapsamında 27 Kasım'da, İstanbul'da "Birleşik Krallık Teknoloji Zirvesi" düzenlendi.

Zirveye Birleşik Krallık Başkonsolosu ve Birleşik Krallık Ticaret ve Yatırım Ajansı (UKTI) Türkiye, Orta Asya & Güney Kafkaslar Genel Direktörü Leigh Turner ev sahipliği yaparken, Birleşik Krallık Başbakanlığı Türkiye Özel Ticaret Temsilcisi Lord Janvrin ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak katıldı. 

Zirvede Birleşik Krallık İş, Beceri ve Yenilik Politikaları Bakanlığı ve TÜBİTAK işbirliğinde eş finansman modeliyle oluşturulan ve 5 yıl süre ile yürütülecek olan yıllık 8 milyon Sterlin büyüklüğündeki Newton-Kâtip Çelebi Fonu'nun duyurusu yapıldı. 

İngiltere ve Türkiye arasında geliştirilecek işbirlikleriyle Türkiye'deki ekonomik kalkınma ve sosyal refah konularına ortak çözümler geliştirmeyi amaçlayan ve beş yıllık bir süre için tahsis edilmiş olan Newton-Kâtip Çelebi Fonu, araştırma ve yenilik odaklı işbirlikleri hedefliyor. Zirvede ayrıca GREAT Startup yarışmasını kazanan girişimciler de açıklandı. 

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