Birleşik Krallık'ta 135 yıl sonra bir ilk: Kömür temelli enerji olmadan 24 saati tamamladı

1882 Yılında Birleşik Krallık'ta ilk fabrikanın faaliyete başlamasıyla birlikte kömür ülkenin önemli simgelerinden biri haline gelmiş ve sanayi devrimiyle birlikte kömürün ülke için önemi artmıştı. Aradan geçen 135 yılın ardından özellikle de mevcut hava kirliliğini ortadan kaldırmak için kömür kullanımını kısıtlamak isteyen İngiltere önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Ülke, 135 yıl sonra ilk kez kömürden üretilen enerji olmadan 24 saati tamamladı.





Ülkenin elektrik dağıtımını sağlayan National Grid'in de doğruladığı bilgilere göre 21 Nisan tarihinde ülkede kullanılan elektriğin üretiminde kömürün payı yüzde 0'da kaldı. 24 Saat boyunca kömürden elde edilen enerjinin kullanılmadığı ülkede kömür olmadan bugüne kadarki en uzun enerji süresi, geçtiğimiz mayıs ayında ulaşılan 19 saatti. Tabi kömürün kullanılmaması gün içerisinde enerji üretimi için karbon salınımının sıfıra düştüğü anlamına gelmiyor zira 21 Nisan'da kullanılan enerjinin yarısının doğal gazdan diğer yarısının ise nükleer enerji, yenilenebilir enerji ve ithal edilen enerjiden geldiği tahmin ediliyor.





Kömür kullanmadan da bir günlük enerji ihtiyacını karşılayabileceğini gösteren Birleşik Krallık'ın ülkedeki tüm kömür santrallerini kapatmak için hedeflediği yıl ise 2025. Ülkenin son birkaç yıldır attığı hamlelere bakılırsa bu hedefe ulaşması çok zor olmayacak zira 2015 yılında kömür ülkedeki tüm enerjinin yüzde 32'sinden sorumluyken geçtiğimiz yıl kömürün toplam enerji üretimindeki payı yüzde 9 seviyelerinde kaldı.

https://www.engadget.com/2017/04/22/britain-has-first-day-of-coal-free-power-in-135-years/