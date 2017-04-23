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Birleşik Krallık'ta 135 yıl sonra bir ilk: Kömür temelli enerji olmadan 24 saati tamamladı

Birleşik Krallık, bölgedeki ilk fabrikanın faaliyete başladığı 1882 yılından beri ilk kez 24 saati, kömür temelli enerji kullanmadan tamamlamayı başardı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
4,1b
1
42
Alternatif Enerji
Furkan Babur
Yazar
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1882 Yılında Birleşik Krallık'ta ilk fabrikanın faaliyete başlamasıyla birlikte kömür ülkenin önemli simgelerinden biri haline gelmiş ve sanayi devrimiyle birlikte kömürün ülke için önemi artmıştı. Aradan geçen 135 yılın ardından özellikle de mevcut hava kirliliğini ortadan kaldırmak için kömür kullanımını kısıtlamak isteyen İngiltere önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Ülke, 135 yıl sonra ilk kez kömürden üretilen enerji olmadan 24 saati tamamladı.

Birleşik Krallık'ta 135 yıl sonra bir ilk: Kömür temelli enerji olmadan 24 saati tamamladı


  
Ülkenin elektrik dağıtımını sağlayan National Grid'in de doğruladığı bilgilere göre 21 Nisan tarihinde ülkede kullanılan elektriğin üretiminde kömürün payı yüzde 0'da kaldı. 24 Saat boyunca kömürden elde edilen enerjinin kullanılmadığı ülkede kömür olmadan bugüne kadarki en uzun enerji süresi, geçtiğimiz mayıs ayında ulaşılan 19 saatti. Tabi kömürün kullanılmaması gün içerisinde enerji üretimi için karbon salınımının sıfıra düştüğü anlamına gelmiyor zira 21 Nisan'da kullanılan enerjinin yarısının doğal gazdan diğer yarısının ise nükleer enerji, yenilenebilir enerji ve ithal edilen enerjiden geldiği tahmin ediliyor.


Kömür kullanmadan da bir günlük enerji ihtiyacını karşılayabileceğini gösteren Birleşik Krallık'ın ülkedeki tüm kömür santrallerini kapatmak için hedeflediği yıl ise 2025. Ülkenin son birkaç yıldır attığı hamlelere bakılırsa bu hedefe ulaşması çok zor olmayacak zira 2015 yılında kömür ülkedeki tüm enerjinin yüzde 32'sinden sorumluyken geçtiğimiz yıl kömürün toplam enerji üretimindeki payı yüzde 9 seviyelerinde kaldı.


https://www.engadget.com/2017/04/22/britain-has-first-day-of-coal-free-power-in-135-years/ Yorum Yaz
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homeedition88 2 yıl en beğenilen
135 yıl boyunca sömürerek elde ettiği kömürle çevreyi kirleterek enerji üretip servet kazan, sonra o servetten faydalanıp yeni kaynaklara geç ve bunun adı çevrecilik olsun. Bir de üstü diğer ülkelere baskı yap çevreyi kirletme kömür kullanma diye. Eee ulan sen 135 yıl ucuz enerji ile üretim yap şimdi enerji ihtiyacı olana pahalısını kullandır. Işın kötüsü yiyen de çok var.
135 yıl boyunca sömürerek elde ettiği kömürle çevreyi kirleterek enerji üretip servet kazan, sonra o servetten faydalanıp yeni kaynaklara geç ve bunun adı çevre...
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3 Yanıt Yanıtla +43
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TheCaliph_ 2 yıl homeedition88
homeedition88
135 yıl boyunca sömürerek elde ettiği kömürle çevreyi kirleterek enerji üretip servet kazan, sonra o servetten faydalanıp yeni kaynaklara geç ve bunun adı çevrecilik olsun. Bir de üstü diğer ülkelere baskı yap çevreyi kirletme kömür kullanma diye. Eee ulan sen 135 yıl ucuz enerji ile üretim yap şimdi enerji ihtiyacı olana pahalısını kullandır. Işın kötüsü yiyen de çok var.

Eeee zamaninda meleklerin etek alti gozlemleniyor diye gozlemevi yikarsan , matbaa da domuz yagi var gunah dersen
Adam da bos durmaz tokatlar
Neyse sen de zaman makinesini bulur engellersin artik
homeedition88135 yıl boyunca sömürerek elde ettiği kömürle çevreyi kirleterek enerji üretip servet kazan, sonra o servetten faydalanıp yeni ka...
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3 Yanıt Yanıtla +35
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12 Angry Men 2 yıl
Adamlar sanayi devrimini başlatan ilk ülke, onların sayesinde sanayileşme seri üretim başladı gelmiş 135 yıl boytunca dünyayı sömurdunuz diyor. Adamların ürettiklerini alıp kullanınca sorun yok ama dimi ? Adamların ne yapmasını beklıyordun sanayi gelişmesin mi ortaçağda mı yaşayalım ? O dönem enerji kaynağı olarak fosil yakıt kullanıyordu şimdi zaman degısıyor artık başka enerjı kaynakları kullanıyor adamlar sürekli dünyayı degıstıyorlar bizde 2023 osmanlı lozan masallarını dinlıyoruz hep yerımızde sayıyoruz sizin gibi insanlar yuzunden.
Adamlar sanayi devrimini başlatan ilk ülke, onların sayesinde sanayileşme seri üretim başladı gelmiş 135 yıl boytunca dünyayı sömurdunuz diyor. Adamların üretti...
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Hoca 2 yıl
Sizden gelen mesajları; sizler için derledim.
( Bütün iskeletler sırıtır. (Öldükten sonra tüm canlıların çene
kemiklerine bakınca gülümseme çıkıyor.) Tabi çenesi ve
kafası dağılmamışsa dağılmamışsa. :)
O yüzden çenenizi boşuna yormayın, kafanızı boş işlerde
dağıtmayın.)
Bilim sadece vicdan sahibi insanlara verilmesi gereken bir
hediye. Aksi takdirde hediyeleri hep zenginlere, sonuçları
masumların canını yakacaktır.
Bizde hala büyüklere lisans vererek üretim yaptırıyorlar, her
isteyen yapamıyor, çünkü kıran kırana enerji fiyatı rekabeti
olup daha önceden büyük santralleri alanların kazançları
düşmesin diye,
135 yıl boyunca sömürerek elde ettiği kömürle çevreyi
kirleterek enerji üretip servet kazan, sonra o servetten
faydalanıp yeni kaynaklara geç ve bunun adı çevrecilik olsun.
Bir de üstü diğer ülkelere baskı yap çevreyi kirletme kömür
kullanma diye.
Adamların ürettiklerini alıp kullanınca sorun yok
komurun verdigi gucu ortaya cikarip tum dunyaya hakim
oldurlar. somurdukleri icin ileri degiller, ileri olup tum
yenilikleri once ortaya koyduklari icin dunyanin buyuk
kismina hakim oldular.
Batının icatlarını kullanıyorsun bu yorumu yazarken bıle
onların teknolojisi kullanıyorsun ama sonra batı kötü batı
bizi somuruyor
sömürme olayı genelde batının ülke yöneticilerini satın
almasıyla başlayan bişey.yani ne kadar ekonomik durumun kötü
olursa olsun eğer yönetici tayfası satın alınmış değilse
sömürme gerçekleşmez.
Kore savasina asker yolladik Turkiye' nin %99 u Kore yi
haritada gosteremez .
Aklini kullanan 1 yoneticimiz vardi o da zaten dunya
tarafindan kabullenilmis gercek Liderdir .
Birini sevmek %100 bu adam / kadin demek dogru degildir .
Anneni babani hic elestirmiyor musun ? Her dedikleri dogru
mudur ?
Bilim boyledir ustune koya koya ilerler bir anda %100
yenilenebilir enerjiyi nasil bulacaksin enerji nedir bilmeden
?
15 yılda satılan devlet kurumlarına bakarsan 90 yılda ne
yapıldıgını gorursun.
Tarih tekerürden ibarettir. 2 cihan harbinde yüz milyonlarca
insanın hayatı mahvolmuştur ama bir ders çıkmışa benzemiyor.
Tabii ki şimdiki savaşlarda bu sayı çok daha yüksek olacak
zira artık yıkım gücü çok daha yüksek silahların.
Bilim böyledir üstüne koya koya ilerler. Bir anda barışı
nasıl bulacaksın. Şöyle 30 40 tane daha cihan harbi yaptık mı
barışı keşfedebilir insanoğlu.
Onunuze gelene Vatan haini diyorsunuz . Turk komutanlarini
iceri atip onlara da hain demistiniz sonra ozur dilediniz
Esas vatan haini kim herkes cok iyi biliyor ve bundan 20-30
sene sonra sorgulayan nesil sizlerin yorumlarini bilecek ,
sizlerin goruslerinizi de bilecek ve dalga gececek
Siz haric herkes vatan haini zaten .
Sömürülme gardaş ?
Şimdi söyle bakalım nasıl tokatlatmıyorsun
Bir şeyin kötüsü yokken iyisinin olduğunu nasıl
anlayabilirsin ?
Kömür artık zorda kalmayınca kullanılmaması gereken bir
madde.
Dünya nereye gidiyorr biz nereye...
geçde olsa anlaman güzel
11 yıl ingilterde yaşıyorum son 5 yılda şunu gördüm adamlar
her yerini rüzgar trubunleriyle dosedi ve musait olan evlere
güneş paneli koyuyorlar türkiye'de muazzam potansiyel var.
Yaşadığımız dünya'da din adamı kalmamıştır. Paragözler ve
Dinciler kalmıştır. Dincilerin olmadığı,yaşamadığı en alt
kabilelerinde bile barış vardır, huzur vardır, mutluluk
vardır, doğa sevgisi vardır. (Günümüz=Paragöz=Dinci=Savaş )
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DH Misafiri 2 yıl
11 yıl ingilterde yaşıyorum son 5 yılda şunu gördüm adamlar her yerini rüzgar trubunleriyle dosedi ve musait olan evlere güneş paneli koyuyorlar türkiye'de muazzam potansiyel var
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BlindGuardianNN 2 yıl
geçde olsa anlaman güzel
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SuperEGO_ 2 yıl
Dünya nereye gidiyorr biz nereye...
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kadirirdem 2 yıl
Kömür artık zorda kalmayınca kullanılmaması gereken bir madde.
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axaxa 2 yıl
Derin konu :)
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12 Angry Men 2 yıl
15 yılda satılan devlet kurumlarına bakarsan 90 yılda ne yapıldıgını gorursun.
Devlet kurumlarını yabancılara satıp parayı çarçur edenleri övüyor.


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Jül Sezar 2 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men
15 yılda satılan devlet kurumlarına bakarsan 90 yılda ne yapıldıgını gorursun.
Devlet kurumlarını yabancılara satıp parayı çarçur edenleri övüyor.


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Yazdiklariniza katiliyorum bu alintiniz haric.
Bu satislar ozellestirmeler ne kadar saibeli bir kenara birakirsak, neoliberal politikalara gecmemiz sebebiyle yani bu ozellestirmeler sayesinde su an imf bize yardim ediyor. Bati blogunun icinde olmamizin sebebi, enflasyonumuzun yuzde 50 lerde olmamasi, kurun 5/6 liradan sabitlenmemesi bu ozellestirmeler sayesindedir.
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WB 2 yıl
90 yildir ulkeyi yonetenler gelmis burada geri kalmisligimizdan dem vuruyor, guler misin aglar misin..
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3arbar 2 yıl
yollar asfaltlandı diye dışarı çıkmayacak değiliz.asıl mesele bu düzenin değişmesini isteyip istememektir.
mecburen asfalt yollarda yürüyeceğiz ve asfaltı eleştireceğiz aynı zamanda.değişmesi için.
önemli olan bişey icat etmek değil.önemli olan icat ettiğin şey insanlığa hayırlı mı.biz buna bakacağız.yoksa amerikanın japonyaya attığı atom bombasını biz niye yapmadık demek gavurlaşmakla aynı manaya gelir.
sömürme olayı genelde batının ülke yöneticilerini satın almasıyla başlayan bişey.yani ne kadar ekonomik durumun kötü olursa olsun eğer yönetici tayfası satın alınmış değilse sömürme gerçekleşmez.
misal istiklal harbinde bizim teknolojimiz falan yoktu.ama kazanan biz olduk.ama istiklal savaşından sonra savaşın mağlupları yöneticileri satın alarak şu anki duruma getirdiler.
dünya sistemi hakkında bi fırın ekmek yemen lazım bişeyler öğrenmen için.öyle bu işler aklını kullan sömürülmeyle olmuyor.
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TheCaliph_ 2 yıl 3arbar
3arbar
yollar asfaltlandı diye dışarı çıkmayacak değiliz.asıl mesele bu düzenin değişmesini isteyip istememektir.
mecburen asfalt yollarda yürüyeceğiz ve asfaltı eleştireceğiz aynı zamanda.değişmesi için.
önemli olan bişey icat etmek değil.önemli olan icat ettiğin şey insanlığa hayırlı mı.biz buna bakacağız.yoksa amerikanın japonyaya attığı atom bombasını biz niye yapmadık demek gavurlaşmakla aynı manaya gelir.
sömürme olayı genelde batının ülke yöneticilerini satın almasıyla başlayan bişey.yani ne kadar ekonomik durumun kötü olursa olsun eğer yönetici tayfası satın alınmış değilse sömürme gerçekleşmez.
misal istiklal harbinde bizim teknolojimiz falan yoktu.ama kazanan biz olduk.ama istiklal savaşından sonra savaşın mağlupları yöneticileri satın alarak şu anki duruma getirdiler.
dünya sistemi hakkında bi fırın ekmek yemen lazım bişeyler öğrenmen için.öyle bu işler aklını kullan sömürülmeyle olmuyor.

İstiklal Savasini biz kazandik diye İngiltere kaybetmis mi oldu ? Amerika kaybetti mi ?
Surada haklisin 1950 yilinda yoneticileri satin aldilar

Bu ulkeyi kara yolu tasimaciligina zorunlu biraktilar neden ? Petrolu arabayi asfalti Amerika dan almamiz icin . Kore savasina asker yolladik Turkiye' nin %99 u Kore yi haritada gosteremez . Bunlar hep Menderes in koltuk saglamlastirmak icin ulkeyi peskes etmesiyle oldu .
Aklini kullanan 1 yoneticimiz vardi o da zaten dunya tarafindan kabullenilmis gercek Liderdir . Baskomutan Gazi Basogretmen Cumhuriyetin kurucusuydu.
Onemli olan bir sey icat etmek degilmis diyorsun da zaten bir sey icat ettiginiz yok bari yapacak olana destek verin ama bu sefer de ledli buzdolabina destek veriyorsunuz , zikirmatik yapiyorsunuz
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12 Angry Men 2 yıl
Batının icatlarını kullanıyorsun bu yorumu yazarken bıle onların teknolojisi kullanıyorsun ama sonra batı kötü batı bizi somuruyor yeaaa dıye ağlıyorsun. Aklını kullan sömurulme, bır sey ıcat etmezsen sömurulursun bu kadar.
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