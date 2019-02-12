Bitcoin Cash geliştiricisi:"Ben Satoshi Nakomoto'yum"

Ünlü bir Bitcoin Cash geliştiricisi olan Amaury Sechet, geçtiğimiz günlerde attığı bir tweette, kendisinin Bitcoin'in 'mucidi' olan Satoshi Nakomoto olduğunu söyledi. Ünlü geliştirici, bu iddiasını kanıtlayabileceğini de söyledi.

Amaury Sechet'in attığı tweet şu şekilde:" Ben Satoshi Nakomoto'yum. Bu söylediğimi kanıtlayabilirim: 304502200fc3909c3224bc140b7aed365f33f066bd81eabedd198ad2a257882e86586ae8022100f03c6f63cddb43ebf48512c9a0cc0f97fd2cf227d22f15691d7ad65e49ddd659 "

Bir müddet sonra attığı bu tweeti silen söz konusu geliştirici, tweet hakkında açıklamalar yapacağını ve herkesin bu açıklamaları dinlemesi gerektiğini söyledi.

Daha önce Satoshi Nakomoto olduğunu iddia eden birçok kişi olmuştu ve bunların "yalan" olduğu kesin kanıtlarla ortaya konmuştu. Ayrıca Amaury Sechet'in kendisinin Satoshi Nakomoto olduğunu iddia etmesiyle uzun süredir tartışılmayan "Satoshi Nakomoto gerçekte kim?" konusu tekrar gündeme geldi.

https://www.ccn.com/amaury-sechet-bitcoin-satoshi-nakamoto-faketoshi