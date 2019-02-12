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Bitcoin Cash geliştiricisi:"Ben Satoshi Nakomoto'yum"

Bir Bitcoin Cash geliştiricisi olan Amaury Sechet, geçtiğimiz günlerde attığı tweette kendisinin, Bitcoin'in 'mucidi' Satoshi Nakomoto olduğunu ve bunu kanıtlayabileceğini söyledi.
3 ay
6,6b
1
15
kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Ünlü bir Bitcoin Cash geliştiricisi olan Amaury Sechet, geçtiğimiz günlerde attığı bir tweette, kendisinin Bitcoin'in 'mucidi' olan Satoshi Nakomoto olduğunu söyledi. Ünlü geliştirici, bu iddiasını kanıtlayabileceğini de söyledi.
Amaury Sechet'in attığı tweet şu şekilde:" Ben Satoshi Nakomoto'yum. Bu söylediğimi kanıtlayabilirim: 304502200fc3909c3224bc140b7aed365f33f066bd81eabedd198ad2a257882e86586ae8022100f03c6f63cddb43ebf48512c9a0cc0f97fd2cf227d22f15691d7ad65e49ddd659 "
Bir müddet sonra attığı bu tweeti silen söz konusu geliştirici, tweet hakkında açıklamalar yapacağını ve herkesin bu açıklamaları dinlemesi gerektiğini söyledi.
Daha önce Satoshi Nakomoto olduğunu iddia eden birçok kişi olmuştu ve bunların "yalan" olduğu kesin kanıtlarla ortaya konmuştu. Ayrıca Amaury Sechet'in kendisinin Satoshi Nakomoto olduğunu iddia etmesiyle uzun süredir tartışılmayan "Satoshi Nakomoto gerçekte kim?" konusu tekrar gündeme geldi.

https://www.ccn.com/amaury-sechet-bitcoin-satoshi-nakamoto-faketoshi Yorum Yaz
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stalker(1979) 3 ay en beğenilen
Eee madem öyle 2009 yılından beri Satoshi nin hiç dokunmadığı milyar dolarlık hesabından bir bitcoinlik de olsa işlem yapsın bakalım? Öyle ben satashi yim demeyle olsaydı bu işler :)
Eee madem öyle 2009 yılından beri Satoshi nin hiç dokunmadığı milyar dolarlık hesabından bir bitcoinlik de olsa işlem yapsın bakalım? Öyle ben satashi yim de...
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venom.X 3 ay
İtiraf ediyorum aslında Mesut Çevik benim.
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expressimo 3 ay
Ben de Galler prensiyim... (Johnny Bravo )
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DH Misafiri 3 ay
Bende Superman'im belli etmiyorum :D :D
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ClassımDeğilsin 3 ay
aynen kardeşim sen satoşisin, şu arkadaşta aslında gerçek vitalik, bende putinim.
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fuckulteli 3 ay
Ne değişecek?
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FerdosParadise 3 ay
Darwin 'in Evrim masalı gibi Masal anlatmiş bu genç...
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Omisis046 3 ay
O adam benim yan çarım, itiraf ediyorum.
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Deathburn 3 ay
aref değil mi bu?
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alaz1903 3 ay
Hanginiz Kara Murat?
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stalker(1979) 3 ay en beğenilen
Eee madem öyle 2009 yılından beri Satoshi nin hiç dokunmadığı milyar dolarlık hesabından bir bitcoinlik de olsa işlem yapsın bakalım? Öyle ben satashi yim demeyle olsaydı bu işler :)
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