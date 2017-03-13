Bitcoin iki farklı para birimine bölünebilir

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Son dönemlerde değerinin de artmasıyla birlikte belki de dünyanın en popüler dijital para birimi diyebileceğimiz bitcoin için her şey yolunda gidiyor gibi görünse de dijital para birimi kritik bir kararın eşiğinde. Bitcoin işlemlerinin temelinde kullanılan blockchain sistemi güvenli olduğu gerekçesiyle bitcoin madencileri için uzun yıllardır bir vazgeçilmez haline gelmişti ancak son bir yıl içinde bitcoin işlemlerinin artmasıyla birlikte sistemde onay bekleyen işlemlerin sayısı beş kat arttı ve bu sıkışıklık da kullanıcıların onaylama işlemlerini hızlandırmak için daha fazla ödeme yapmasına neden oldu.

Bu sorunun nasıl çözüleceğine ilişkin uzun süredir yapılan tartışmaların ardından bitcoin madencileri ve işlem yapan diğer kişiler şu an ikiye bölünmüş durumda. Dünyanın en büyük bitcoin madencilik kurumu olan Antpool’un kurucusu Wu Jihan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla birlikte Bitcoin Unlimited sistemine geçeceklerini duyurdu ancak karşı düşüncedeki kişiler bu sistemin tehlikeli olabileceğini ve farklı çözüm önerileri sunulmasını istiyor. Peki Bitcoin Unlimited nedir?

Güvenlik Endişeleri

Bitcoin Unlimited aslında blockhaine yönelik bir yazılım güncellemesi. Birkaç yıl önce bitcoin adını duyurmaya başladığı zamanlarda geliştiriciler bitcoin ekosisteminde işlenebilecek toplam veriye bir kısıtlama getirdi. Bu kısıtlama işlem sayısı arttığında sistemi oldukça yavaş hale getiren ancak aynı zamanda sisteme aniden yüklenebilecek potansiyel saldırıları da durdurabilen bir güvenlik hamlesiydi. Bitcoin Unlimited ise blockchain sisteminin saldırganlara karşı zaten yeterince korunaklı olduğu düşüncesiyle ortaya çıkmış ve herhangi bir işlem kısıtlaması olmadan herkesin hızlı bir şekilde işlemlerini yapmasına olanak sunuyor.

Wu Jihan ile bitcoinin önemli bir yatırımcısı ve sistemin yaratıcısı olarak kabul edilen Roger Ver gibi önemli isimler Bitcoin Unlimited’a taşınma konusunda ısrarcı olsa da bitcoin kodlamasında ön plana çıkan Peter Todd veri sınırının kaldırılmasıyla birlikte hem güvenlik problemlerinin ortaya çıkacağını hem de hükümetlerin ve büyük bankaların blockchain üzerinde egemenlik sağlayacağını dile getiriyor. Şimdi asıl sorun bitcoin madencilerinin kimin fikrini destekleyeceği. Eğer Todd ve destekçileri Bitcoin Unlimited’a geçmeyi planlayanları ikna edemezse veya iki taraf ortak bir yolda ilerleyemezse dijital para biriminin iki farklı para birimine bölünmesi de söz konusu ki bu durumda uzmanlara göre yeni iki para biriminin de hızlı bir şekilde değer kaybetmesi mümkün.

Şimdi belirsizliğin iki tarafın yapacağı görüşmelerle çözülmesi umut ediliyor ancak olası bir ayrılık kararında geçtiğimiz yıl iki farklı yoldan ilerlemeye başlayan bir diğer popüler dijital para birimi ethereum’un yaşadığı değer kaybının bir benzerinin bitcoinde de yaşanması ons altının fiyatını bile geride bırakan ve geleceğinin oldukça parlak olduğu dile getirilen bitcoin için yolun sonu anlamına gelebilir.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-03-13/bitcoin-miners-signal-revolt-in-push-to-fix-sluggish-blockchain