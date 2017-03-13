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Bitcoin iki farklı para birimine bölünebilir

Bitcoin madencileri, blockchain sisteminin yavaş işlemesi sonucunda önemli bir ayrım noktasıyla karşı karşıyalar. Bitcoin Unlimited, bitcoini iki farklı para birimi haline getirebilir.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Bitcoin iki farklı para birimine bölünebilir
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Son dönemlerde değerinin de artmasıyla birlikte belki de dünyanın en popüler dijital para birimi diyebileceğimiz bitcoin için her şey yolunda gidiyor gibi görünse de dijital para birimi kritik bir kararın eşiğinde. Bitcoin işlemlerinin temelinde kullanılan blockchain sistemi güvenli olduğu gerekçesiyle bitcoin madencileri için uzun yıllardır bir vazgeçilmez haline gelmişti ancak son bir yıl içinde bitcoin işlemlerinin artmasıyla birlikte sistemde onay bekleyen işlemlerin sayısı beş kat arttı ve bu sıkışıklık da kullanıcıların onaylama işlemlerini hızlandırmak için daha fazla ödeme yapmasına neden oldu.

Bu sorunun nasıl çözüleceğine ilişkin uzun süredir yapılan tartışmaların ardından bitcoin madencileri ve işlem yapan diğer kişiler şu an ikiye bölünmüş durumda. Dünyanın en büyük bitcoin madencilik kurumu olan Antpool’un kurucusu Wu Jihan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla birlikte Bitcoin Unlimited sistemine geçeceklerini duyurdu ancak karşı düşüncedeki kişiler bu sistemin tehlikeli olabileceğini ve farklı çözüm önerileri sunulmasını istiyor. Peki Bitcoin Unlimited nedir?

Güvenlik Endişeleri 

Bitcoin Unlimited aslında blockhaine yönelik bir yazılım güncellemesi. Birkaç yıl önce bitcoin adını duyurmaya başladığı zamanlarda geliştiriciler bitcoin ekosisteminde işlenebilecek toplam veriye bir kısıtlama getirdi. Bu kısıtlama işlem sayısı arttığında sistemi oldukça yavaş hale getiren ancak aynı zamanda sisteme aniden yüklenebilecek potansiyel saldırıları da durdurabilen bir güvenlik hamlesiydi. Bitcoin Unlimited ise blockchain sisteminin saldırganlara karşı zaten yeterince korunaklı olduğu düşüncesiyle ortaya çıkmış ve herhangi bir işlem kısıtlaması olmadan herkesin hızlı bir şekilde işlemlerini yapmasına olanak sunuyor.

Wu Jihan ile bitcoinin önemli bir yatırımcısı ve sistemin yaratıcısı olarak kabul edilen Roger Ver gibi önemli isimler Bitcoin Unlimited’a taşınma konusunda ısrarcı olsa da bitcoin kodlamasında ön plana çıkan Peter Todd veri sınırının kaldırılmasıyla birlikte hem güvenlik problemlerinin ortaya çıkacağını hem de hükümetlerin ve büyük bankaların blockchain üzerinde egemenlik sağlayacağını dile getiriyor. Şimdi asıl sorun bitcoin madencilerinin kimin fikrini destekleyeceği. Eğer Todd ve destekçileri Bitcoin Unlimited’a geçmeyi planlayanları ikna edemezse veya iki taraf ortak bir yolda ilerleyemezse dijital para biriminin iki farklı para birimine bölünmesi de söz konusu ki bu durumda uzmanlara göre yeni iki para biriminin de hızlı bir şekilde değer kaybetmesi mümkün.

Şimdi belirsizliğin iki tarafın yapacağı görüşmelerle çözülmesi umut ediliyor ancak olası bir ayrılık kararında geçtiğimiz yıl iki farklı yoldan ilerlemeye başlayan bir diğer popüler dijital para birimi ethereum’un yaşadığı değer kaybının bir benzerinin bitcoinde de yaşanması ons altının fiyatını bile geride bırakan ve geleceğinin oldukça parlak olduğu dile getirilen bitcoin için yolun sonu anlamına gelebilir.


https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-03-13/bitcoin-miners-signal-revolt-in-push-to-fix-sluggish-blockchain Yorum Yaz
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phorever 2 yıl
Bitcoin en fazla 1250 doları mı gördü?
Düşüşe geçtiğinde kaç dolara kadar düştü?
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jovanovic 2 yıl
Kimse öyle kafasına göre oldu bittiye getirerek HardFork falan yapamaz bitcoin üzerinde. HardFork olabilmesi için ortada bir konsensus olması gerekir. Bitcoin üzerinde toplamda %10-15 günü olan tipler kendi kontrollerinde at koşturacakları bir yapılanma peşindeler. Umarım bu hain planlarının altında kalacaklardır. İstediklerini yapsınlar, bunun adı altcoin olur en fazla.
Bitcoin unlimited peşindeki tiplerin esas amacını çok iyi tahmin edebiliyoruz, kimse merak etmesin. Kendi sözlerinin geçeceği ve kendi güdümlerinde merkezileşmiş bir coin peşindeler. Bunu gizlemek için de sözde bitcoin'de yaşanan mevcut sıkıntılara çözüm üretileceğini iddia ediyorlar.
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sis651 2 yıl
Bence Bitcoin Unlimited olayına geçilsin. Tamam değeri vs. düşmesin ama yarım günde 1 BTC para transfer olmaz mı!.. İşlem ücretini yükseltiyorsun, yine bekliyor bekliyor, hızlandırıcı kullanmasak neredeyse hiç gitmeyecek...
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qwsehmus 2 yıl sis651
sis651
Bence Bitcoin Unlimited olayına geçilsin. Tamam değeri vs. düşmesin ama yarım günde 1 BTC para transfer olmaz mı!.. İşlem ücretini yükseltiyorsun, yine bekliyor bekliyor, hızlandırıcı kullanmasak neredeyse hiç gitmeyecek...

Hocam bu btc üzerinden kara para aklama nedir? Sadece bilgi amaçlı soruyorum
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GrıezmaNN 2 yıl
Geçen ay kârını eden yaşadı.
Bu dakkadan sonra gerilemeye ve yeniden 600-700'lere(dolar) düşeceğini düşünüyorum.
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qwsehmus 2 yıl GrıezmaNN
Deadp00L
Geçen ay kârını eden yaşadı.
Bu dakkadan sonra gerilemeye ve yeniden 600-700'lere(dolar) düşeceğini düşünüyorum.

Hocam detaylı bir analiz alabir miyim? tşk
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