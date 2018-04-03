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Bitcoin milyonerleri Lamborghini aldı, şirket satış rekoru kırdı

Bitcoin başta olmak üzere kripto paralar sayesinde zengin olan kişiler statü göstergesi olarak Lamborghini satın alıyor. Lamborghini'ye olan bu ilgi şirketin 2017'de rekor kırmasını sağladı.
1 yıl
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11
kripto para
Furkan Babur
Yazar
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Bitcoin milyonerleri Lamborghini aldı, şirket satış rekoru kırdı
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Kripto para dünyasını bir otomobil markasıyla ilişkilendirmek gerekirse bu marka şüphesiz Lamborghini olur. Bitcoin başta olmak üzere kripto para yatırımcıları, yatırımlarının ne zaman bir Lamborghini satın almak için yeterli olacağını ''When Lambo?'' sorusuyla dile getiriyor. Bu durum kripto para topluluklarında öyle bir hale geldi ki çok sayıda Lamborghini konulu sticker ve gif ile de karşılaşmak mümkün. Son olarak kripto paraların anlık ortalama değerini paylaşan Coinmarketcap 1 Nisan'da kripto paraların Lamborghini cinsinden değerini paylaşarak bu akıma katılmıştı.


Erken dönem yatırımcıları Lamborghini alıyor 

Kripto para yatırımcıları için bir statü göstergesi haline gelen Lamborghini sadece şaka amaçlı sorulara ve görsellere konu olmuyor. Bitcoin milyonerlerinin açıklamaları ve Lamborghini'nin satış rakamları kripto paralar ile zengin olan kişiler aldığı ilk şeylerden birinin Lamborghini olduğunu gösteriyor. Fiyatı 200.000$'dan başlayan lüks otomobili satın almak için şu sıralar yaklaşık 30 adet Bitcoin gerekiyor ancak kripto paraların erken dönem yatırımcıları sadece 135$ gibi oldukça düşük miktarda bir yatırımla Lamborghini almayı başarmış.


Kripto para yatırımıyla Lamborghini alan ilk kişilerden olan 35 yaşındaki Peter Saddington, 2011 yılında Bitcoin 3$ civarında bir değere sahipken 45 adet Bitcoin almış. 2015 yılının sonlarına doğru, Bitcoin 400$ değerindeyken, sahip olduğu Bitcoin'ler ile ikinci el bir Lamborghini satın alan Saddington, satıcıya ödemeyi Bitcoin ile yaptığını belirtiyor. Bitcoin ile Lamborghini satın almanın, Bitcoin'in gerçek dünyada kullanılabilir olduğunun bir göstergesi olarak değerlendiren Saddington, transfer işlemleri için 7.95$'lık işlem ücreti öderken satış vergisinin ise nakit olarak ödendiğini belirtiyor.


Satış rakamlarına yansıdı 

2015 yılında Crypto Realty Group isimli şirketi kurarak insanların kripto paraları ile ev satın almasına yardımcı olan Piper Moretti de ilk müşterilerinin, sahip oldukları Bitcoin ile Lamborghini satın almak istediklerini dile getiriyor. Birkaç yıldır kripto para dünyasındaki Lamborghini düşkünlüğü, geçtiğimiz yılın sonlarında Bitcoin(ve diğer kripto paraların) değerinin artmasıyla adeta tavan yapmış durumda. İtalyan otomobil üreticisi 2017'de bir rekora imza atarak toplam 3,815 adet otomobil sattığını belirtiyor. Kripto paraların değerini ve popülaritesinin arttığı dönemde gelen bu rekor satış rakamının arkasında kripto para yatırımcılarının olduğunu söylemek pek de yanlış olmaz.


Bitcoin milyonerleri Lamborghini aldı, şirket satış rekoru kırdı
 

Tabi yatırımcılar Lamborghini almak için oldukça hevesli olsa da kripto para dünyasının önde gelen bazı isimleri bu duruma tepkili. Yatırımların, Lamborghini'ye dönüşmesinden şikayetçi olanlardan biri de Ethereum'un yaratıcısı Vitalik Buterin. Geçtiğimiz yıl Reddit'te Vitalik Buterin'in Lamborghini'yi işaret ettiği bir görselin viral olmasının ardından açıklama yapan Buterin, kripto para dünyasının lükse ve anlamsız şakalara olan düşkünlüğünden şikayet etmiş ve bu kişilerin olgunlaşmaması halinde kripto para dünyasından tamamen ayrılacağını açıklamıştı. 


https://www.businessinsider.com.au/cryptocurrency-prices-today-april-2-bitcoin-ethereum-ripple-litecoin-2018-4 Yorum Yaz
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The Balance 1 yıl en beğenilen 1ses1
Yorum yapabilmem için Lamborghini mi almam gerekiyor? Kaldı ki Lamborghiniye laf eden yok. Para bulunca insanların ilk iş araba almaya gitmesine anlam veremedim. Bizde yok mu sanki. Ha herkesin kendi parası istediğini yapsın.
Yorum yapabilmem için Lamborghini mi almam gerekiyor? Kaldı ki Lamborghiniye laf eden yok. Para bulunca insanların ilk iş araba almaya gitmesine anlam veremedi...
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Rindaman 1 yıl
Ben gider gs 1200 adventure alırdım.
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s_mail 1 yıl
Bitcoin 3$ civarında bir değere sahipken 45 adet Bitcoin almış. 2015 yılının sonlarına doğru, Bitcoin 400$ değerindeyken, sahip olduğu Bitcoin'ler ile ikinci el bir Lamborghini satın alan Saddington

45 bitcoin * 400$ = 16.000 para birimi ile 2. el lambo. of ulan hayat çok acımasızsın.
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zolzauza 1 yıl
Neden Lambo? Ferrari, Porsche veya McLaren alınca dalga mı geçiyorlarmış acep :)
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canguler917 1 yıl
başkalarından 135 dolara bitcoin alıyor,daha sonra o bitcoinleri başkalarına daha pahalıya satıyor ve o parayla da lamborghini alıyor.yani aslen para bu şirkete gidiyor.işte kapitalist sistem.
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ONY86 1 yıl
Buterin, kripto para dünyasının lükse ve anlamsız şakalara olan düşkünlüğünden şikayet etmiş ve bu kişilerin olgunlaşmaması halinde kripto para dünyasından tamamen ayrılacağını açıklamıştı.
bedava para kafasında olanları işaret etmiş.
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The Balance 1 yıl
Çok anlamsız ve absürt bir durum. Geçici bir zevk sadece.
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1BilimAdamı 1 yıl The Balance
Centaurus A
Çok anlamsız ve absürt bir durum. Geçici bir zevk sadece.

ÇiftlikBitbank
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1ses1 1 yıl The Balance
Sorması ayıp kaçtane lamborghini aldın da bu yorumu yapabildin.
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