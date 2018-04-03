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Google, kripto para madenciliği uzantılarını yasakladı

Google, Chrome tarayıcısında kripto para madenciliği yapılmasına olanak sağlayan uzantıların haziran ayına kadar Chrome Web Mağazası'ndan kaldırılacağını duyurdu.
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kripto para
Furkan Babur
Yazar
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Google, kripto para madenciliği uzantılarını yasakladı
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Geçtiğimiz haftalarda açıklama yapan Google; kripto paralar, ICO'lar ve kripto para cüzdanlarına ait reklamları yasaklayacağını duyurmuştu. Dolandırıcıları engellemek ve kullanıcıları korumak için bu adımı attığını bildiren şirket bugün yine benzer doğrultuda bir karar aldı. Popüler web tarayıcısı Chrome için madencilik yapılmasını veya halihazırda yapılan madencilik operasyonlarını kolaylaştırmayı sağlayan çok sayıda uzantı bulunuyor ve şirket yakın bir tarihte bu uzantıların tamamını Chrome Web Mağazası'ndan kaldırmayı planlıyor.


Google politikalarını suistimal ediyor 

Bu tip uzantıların, faaliyet ve amaçlarını açık bir şekilde belirtmesi ve tamamen kullanıcı yararına olması karşılığında Chrome Web Mağazsı'nda yer almasına izin veren Google, bu politikasının işe yaramadığını düşünüyor. Şirketin uzantılardan sorumlu müdürü James Wagner, geliştiricilerin mağazaya yüklemeye çalıştığı madencilik uzantılarının yüzde 90 gibi büyük bir kısmının şirket politikalarına uygun olmadığını belirtiyor. Bu tip uzantıların kullanıcı verilerine erişim sağladığını hatta kullanıcıların bilgisayarında onlardan habersiz madencilik yapabildiğinin altını çizen Google, kripto para madenciliğiyle ilgili bütün uzantıların haziran ayına kadar mağazadan kaldırılacağını da ekledi.


Tabi Google'ın bu yasağının sadece madencilik uzantılarına yönelik olmayacak. Chrome Web Mağazası'nda farklı kategorilerde yer alan bazı uygulamaların binlerce kullanıcının verisine eriştiği ve arka planda Monero madenciliği yaptığı daha önce tespit edilmişti. Şirketin bu tip uygulamaları da araştırması ve kullanıcılara zarar vermeden önce mağazadan kaldırması bekleniyor. Öte yandan şirketin politikalarına uyan Blockchain uzantılarının yasak kapsamında olmadığı da Google tarafından belirtilmiş durumda.


https://gizmodo.com/google-is-banning-all-cryptocurrency-mining-extensions-1824262501 Yorum Yaz
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