Google, kripto para madenciliği uzantılarını yasakladı

Google politikalarını suistimal ediyor
Bu tip uzantıların, faaliyet ve amaçlarını açık bir şekilde belirtmesi ve tamamen kullanıcı yararına olması karşılığında Chrome Web Mağazsı'nda yer almasına izin veren Google, bu politikasının işe yaramadığını düşünüyor. Şirketin uzantılardan sorumlu müdürü James Wagner, geliştiricilerin mağazaya yüklemeye çalıştığı madencilik uzantılarının yüzde 90 gibi büyük bir kısmının şirket politikalarına uygun olmadığını belirtiyor. Bu tip uzantıların kullanıcı verilerine erişim sağladığını hatta kullanıcıların bilgisayarında onlardan habersiz madencilik yapabildiğinin altını çizen Google, kripto para madenciliğiyle ilgili bütün uzantıların haziran ayına kadar mağazadan kaldırılacağını da ekledi.
Tabi Google'ın bu yasağının sadece madencilik uzantılarına yönelik olmayacak. Chrome Web Mağazası'nda farklı kategorilerde yer alan bazı uygulamaların binlerce kullanıcının verisine eriştiği ve arka planda Monero madenciliği yaptığı daha önce tespit edilmişti. Şirketin bu tip uygulamaları da araştırması ve kullanıcılara zarar vermeden önce mağazadan kaldırması bekleniyor. Öte yandan şirketin politikalarına uyan Blockchain uzantılarının yasak kapsamında olmadığı da Google tarafından belirtilmiş durumda.
https://gizmodo.com/google-is-banning-all-cryptocurrency-mining-extensions-1824262501 Yorum Yaz Paylaş Tweetle