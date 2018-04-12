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Bitcoin uçuşa geçti, kış havası bitiyor mu?

Bir süredir yatırımcısını üzen kripto paralar toparlamaya başlamış gibi görünüyor. Bitcoin başta olmak üzere tüm altcoinler yüzde 10 üzerinde yükselişlere imza atıyor.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
5,5b
1
30
kripto para
Ekrem71
Haber Editörü
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Yılın ilk günlerinden itibaren büyük bir düşüş içerisine giren kripto para birimleri bugüne kadar bir aşağı bir yukarı oynamalar yapıyordu. Bugün ise bahar havasını getirecek önemli gelişmeler yaşanıyor.

Bitcoin ne kadar?

Son grafiklere göre Bitcoin gün içerisinde yüzde 15 civarında artış yaşadıktan sonra yüzde 12 seviyelerine inmiş durumda. Hali hazırda 7600$ üzerinde işlem görüyor. Ethereum ise yüzde 10 civarında artış gösterdi ve 458$ seviyesinde seyrediyor.

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Bitcoin’in hareketliliği elbette altcoinleri de adeta coşturuyor. Ripple yüzde 10 civarında artışla 0.54$ seviyesine gelirken EOS yüzde 32 artışla 9$ seviyelerine çıktı. Cardano yüzde 22 artarak 0.18$ seviyesine gelirken Steem yüzde 28, Bytecoin yüzde 17, Dogecoin de yüzde 12 civarında artış gösterdi.

Yatırımcılar Nisan ayı ile birlikte bir bahar havasının başlamasını beklerken uzmanlar kesinlikle tedbirli olmasını tavsiye ediyorlar. Önümüzdeki günlerde aşağı doğru bir düzeltme şaşırtıcı olmaz. Şu anda pazar değeri de 300 milyar doların üzerine çıkmış durumda.

 

https://coinmarketcap.com/ Yorum Yaz
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Rachsuchtig 1 yıl en beğenilen
Ooooo hemen 0,00005 btc alayım
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a.f.y. 1 yıl
Böyle söyleyip söyleyip para çekiyorlar milletten. Kara para aklamacıların merkezi haline gelen bu coin çılgınlığına bir son verilmeli.
Yazık millete.
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CWaRRioR 1 yıl serafon
Crypto paralar dönemsel değer dalgalanması yaşarken Türk lirası stabil değer kaybediyor. O nedenle Türk lirası daha balon görünüyor bana.
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darkmehmet 1 yıl
Şu gereksiz bitcoin düştü, çıktı, uçtu haberlerini yapmayın artık. Hayır borsada her düşüp çıkan şeyin haberini yapacaksanız artık takip etmeyi bırakalım sitenizi
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gobl1n 1 yıl
Seyredin:
youtube.com/...
Şu anki fiyatlarla kartlar 3-4 yılda kendini amorti ediyor. HİÇ mantıklı değil. 3-4 yıl sonra o kartların değeri ne olacak? O kadar zaman %100 kullanımda sağ kalabilirse?
Yeni insanlar madenciliğe girmeyi akıllarından bile geçirmesinler. Bunlar deneyimli bir madencinin söyledikleri. Aynı fikirdeyim
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422422werker 1 yıl gobl1n
Boş yapma
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ssbrutality 1 yıl
Abartma editör ne uçuşu, küçük bir kıpırdanma sadece
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enders07 1 yıl
Suyun vanasını paraları çekince keserler merak etmeyin
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kaazto28 1 yıl
"İtinayla yeni kerizler silkelenir." Satoshi Nakamoto
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al-ozaria 1 yıl
Mesajım haber editörü ekram71'e, uçuş dediğiniz olay 13 Kasım 2017 - 16 Aralık 2017 tarihleri arasındaki ivme gibi çıkışlardır. İnsanları yanlış yönlendirmeyin, benzer zaman aralığında benzer puanda düşüş gerçekleştiğinde de haber yapacaksanız haber yapın. Aksi halde yaptığınız yönlendirme ve yanlı haberciliktir.
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Bukalemun 1 yıl
Rothschild , Rockefeller ve Soros işin içine girince herşey beklenir.
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virtiöz 1 yıl
Hay bitkoyininizi bi deli kuyuya taş atmış 40 akıllı çıkaramamış,ne alabiliyoz ne satabiliyoz alan alsın yükseltsin baksın dursun rakamlara
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Fade to Black 1 yıl
eth için 1080 alan adam bi zahmet kar edemeyip satsın kartını.
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