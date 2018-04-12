Bitcoin uçuşa geçti, kış havası bitiyor mu?

Yılın ilk günlerinden itibaren büyük bir düşüş içerisine giren kripto para birimleri bugüne kadar bir aşağı bir yukarı oynamalar yapıyordu. Bugün ise bahar havasını getirecek önemli gelişmeler yaşanıyor.

Bitcoin ne kadar?

Son grafiklere göre Bitcoin gün içerisinde yüzde 15 civarında artış yaşadıktan sonra yüzde 12 seviyelerine inmiş durumda. Hali hazırda 7600$ üzerinde işlem görüyor. Ethereum ise yüzde 10 civarında artış gösterdi ve 458$ seviyesinde seyrediyor.

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Bitcoin’in hareketliliği elbette altcoinleri de adeta coşturuyor. Ripple yüzde 10 civarında artışla 0.54$ seviyesine gelirken EOS yüzde 32 artışla 9$ seviyelerine çıktı. Cardano yüzde 22 artarak 0.18$ seviyesine gelirken Steem yüzde 28, Bytecoin yüzde 17, Dogecoin de yüzde 12 civarında artış gösterdi.

Yatırımcılar Nisan ayı ile birlikte bir bahar havasının başlamasını beklerken uzmanlar kesinlikle tedbirli olmasını tavsiye ediyorlar. Önümüzdeki günlerde aşağı doğru bir düzeltme şaşırtıcı olmaz. Şu anda pazar değeri de 300 milyar doların üzerine çıkmış durumda.