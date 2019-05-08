Bitmain'de hashrate düşüşü devam ediyor

Çin merkezli kripto para birimi madenciliği devi Bitmain'in hashrate'i (Belirli bir süre içinde, Bitcoin sağlayıcısı tarafından yapılan çıkarımların sayısı), son 30 günde gözle görülür biçimde düşüştü.

Her 30 günde bir güncellenen ve Bitmain'in sahip olduğu tüm donanımların hashrate'ini kapsayan verilere göre; Bitcoin madencilik ağında kullanılan SHA256 karma algoritması Mart ayında, saniyede 1.692.35 katrilyon hash (PH / s) iken bu sayı Mayıs ayının başında 237.29 hash (PH /s)'e düştü. Bu durum, şirketin Bitcoin madenciliği gücünde göze çarpan bir düşüşe işaret ediyor.

Bitmain'in yaşadığı büyük düşüş göz ardı edilemeyecek seviyede. 2018 yılında, Bitmain'in en düşük hashrate değeri Temmuz ayında alınmıştı ve bu değer 1,692.05 (PH/s) idi. Ekim 2018'de ise bu sayı artış gösterip 2,339.21 (PH/s) olmuştu.

Bitmain tarafından yönetilen Antpool ve BTC.com, bundan yaklaşık bir yıl öncesinde, tüm Bitcoin ağındaki madenciliğin %41'ini oluşturuyordu. Antpool ve BTC.com, Ocak 2019''da açıklanan verilere göre Bitcoin ağındaki madenciliğin yalnızca %23'ünü oluşturuyor.

Yaşanan bu düşüşlere rağmen Bitmain'in hala umudu var. Bitmain'e yakın isimsiz bir kaynak: “Bitmain, içinde bulunduğumuz yılın sonunda piyasaya sürülmesi planlanan ürününün, madencilik gibi dişli bir pazarda bir "kazanan" olacağı üzerine bahse giriyor.” dedi.

https://cointelegraph.com/news/bitmains-hashrate-noticeably-dropped-in-past-30-days