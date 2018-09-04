Bittrex, Bitcoin Gold'u artık listelemeyecek

Dünyadaki en büyük kripto para borsalarından biri olan Bittrex, Bitcoin Gold Topluluğu'nun, borsanın talep ettiği parayı ödememesi nedeniyle Bitcoin Gold'u platformdan kaldırma kararı aldı. Bu karara sebep olan miktar 12.372 BTG (yaklaşık 265.000 dolar).

Bitcoin Gold, daha önce bir saldırıya uğramış ve 388.000 BTG (saldırının olduğu sırada yaklaşık 18 milyon dolar) çalınmıştı. Bu saldırıdan HitBTC, Bithumb, Binance, Bitinka, Bitfinex ve Bittrex etkilenmişti.

Bitcoin Gold Topluluğu'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaya göre Bittrex, Bitcoin Gold Topluluğu'ndan, saldırının telafisi olarak 12,372 BTG talep etti. Bitcoin Gold Topluluğu bu talebi reddetti. Ardından Bittrex, telafi için talep ettiği ücreti 6,000 BTG’ye kadar düşürdü fakat bu talep de reddedildi.

Bitcoin Gold Topluluğu yöneticileri; Bitcoin Gold Topluluğu'nun talepleri dikkatlice değerlendirdiğini ve yapılan değerlendirmeler sonucunda; özel bir şirketin, kendi güvenlik arızalarından kaynaklanan kayıplarını karşılamak amacıyla, topluluğun ödeme yapmayacağını belirtti.

Bitcoin Gold Topluluğu'ndakiler, Bittrex’e saldırganların cüzdan adreslerini verdiklerini ve çeşitli konularda yardımcı olduklarını söyledi. Bitcoin Gold Topluluğu yöneticileri, Bittrex için ellerinden geleni yaptıklarını vurguladı.

Yaşanan bu sansasyonel saldırının ardından Bitcoin Gold birçok borsada etkin hale geldi fakat Bittrex, söz konusu kripto para birimini artık desteklemeyecek ve kendi platformunda listelemeyecek.

CoinMarketCap'ten alınan bilgilere göre; Bitcoin Gold, piyasa değeri listelemesine göre 29. sırada yer alıyor.

https://www.newsbtc.com/2018/09/03/bittrex-delists-bitcoin-gold-amid-lack-of-compensation-over-51-attack/