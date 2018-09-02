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Bitcoin Cash 5 saatte 65 dolar yükseldi

Kripto para piyasasının popüler para birimlerinden biri olan Bitcoin Cash, dün akşam saatlerinde ılımlı bir sıçrama gösterdi. Bitcoin Cash, Mayıs ayından beri kademeli bir düşüş içerisindeydi.
9 ay (Son Güncelleme: 9 ay)
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Bitcoin'in çatallaşmasıyla oluşturulan bir kripto para birimi olan Bitcoin Cash, Mayıs ayından beri kademeli bir düşüş içerisindeydi. CoinMarketCap'in piyasa değeri listelemesinde 4. sırada olan söz konusu dijital para birimi; dün, 15.00-20.00 saatleri arasında yaklaşık 65 dolarlık bir yükseliş gösterdi.
CoinMarketCap'ten alınan verilere göre Bitcoin Cash; dün 559 dolardan 624 dolara yükselerek büyük bir sıçrayış gerçekleştirdi. Saat 20.00'dan sonra sabah saatlerine kadar yine kademeli bir düşüş gösteren kripto para birimi, bugün 05.00-07.30 saatleri arasında 605 dolardan 652 dolara yükselerek ikinci büyük sıçramasını gerçekleştirdi. 
İşte Bitcoin Cash'in son bir haftadaki grafiği: 
Bitcoin Cash,  her ne kadar bu ılımlı sıçrayışlarıyla dikkatleri üzerine çekse de aslında kripto para piyasası genel olarak "yeşile boyanmış" durumda. 
Bitcoin ve Ethereum gibi oldukça popüler dijital para birimleri de dahil olmak üzere birçok para birimi yükselişe geçti. Son 24 saatteki %10,41'lik büyüme oranıyla Verge, en çok büyüyen kripto para birimi oldu.
Bitcoin %1,86, Ethereum %0,93 büyürken piyasa değeri en fazla olan üçüncü dijital para birimi olan XRP -%0,28'lik büyüdü. 

https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin-cash/#charts Yorum Yaz
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aktorun 9 ay
Sevgili editör : Enjin coin hakkında ilginç gelişmeler olmuş. "Ready Player One" hayata geçiyor mu? :))
The developers of six blockchain games have banded together in a syndicate to create a decentralized gaming multiverse by utilizing the blockchain to allow players to own assets that can be used across multiple games. The developers are all using Enjin Coin, a cryptocurrency created in the past year.
venturebeat.com/...
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alibertay 9 ay aktorun
Merhaba, hedef kullanım alanı "oyunlar" olan birkaç başarısız girişimin ardından Enjin Coin hakkındaki bu tür gelişmeler umut verici :) Sanal dünyaya, gerçek dünyadaki imkanların ne kadarı aktarılırsa "Ready Player One" bize o kadar yaklaşıyormuş gibi gözükecektir :)
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