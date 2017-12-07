Black Mirror dördüncü sezonu 29 Aralık tarihinde geliyor

Netflix’in en beğenilen orijinal yapımları arasında yer alan Emmy ödüllü Black Mirror’ın dördüncü sezonu için yayın tarihi belli oldu. 6 bölümlük yeni sezon 29 Aralık tarihinde tüm dünyada aynı anda gösterime girecek.

Dördüncü sezon geliyor

Black Mirror, modern dünyaya karşı toplumsal huzursuzluğu ele alırken dizinini bölümlerinin birbirinden bağımsız olması dikkat çekici bir unsur. Her bir bağımsız bölüm modern teknoloji paranoyasına değinen iğneleyici ve sürükleyici hikayeler anlatıyor.

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Her seferinde daha çarpıcı bir sezonla gelen Black Mirror'un, toplam altı bölümden oluşan 4. sezon kadrosunda Jesse Plemons, Rosemarie DeWitt, Jimmi Simpson, Cristin Milioti, Aldis Hodge, Maxine Peake, Andrea Riseborough, Letitia Wright ve Michaela Coel gibi ünlü isimlerin yanı sıra onlarca usta oyuncu yer alıyor. Dizinin 4. sezon yönetmen koltuğunda ise Jodie Foster, Toby Haynes, John Hillcoat, Colm McCarthy, Tim Van Patten ve David Slade bulunuyor.

Dizi Charlie Brooker tarafından yaratıldı ve yazıldı, dizinin baş yapımcılığını ise Brooker ve Annabel Jones üstlendi.