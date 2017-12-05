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Google Files Go dosya yöneticisi indirmeye sunuldu

Google’ın kullanıcılara hızlı ve kolay bir dosya yönetimi sunduğu Files Go adındaki uygulama beta sürecini sonlandırdı ve uygulama mağazasında indirmeye sunuldu.
1 yıl
4b
1
7
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil dünyada uygulama kataloğunu sürekli geliştiren Google, yeni veri tasarruf uygulamasını indirmeye sunduktan sonra şimdi de dosya yöneticisi uygulamasını beta sürecinden çıkardı.

Google Files Go neler sunuyor?

Google Play mağazasında indirmeye sunulan Google Files Go, ekosistemdeki mevcut dosya yöneticilerine iyi bir alternatif olmayı amaçlıyor. Bu bakımdan geniş bir fonksiyon yelpazesi mevcut. Aslında uygulamanın Android Go platformuna yönelik olarak hazırlandığını da belirtmek gerek.

Ayrıca Bkz. "Chrome Windows sürümü çökmeye sebep olan üçüncü taraf uygulamaları engelleyecek"

Uygulama cihazda yüklü olan dosyaların ve uygulamaların kolay bir şekilde görüntülenmesini sağlıyor. Bunun yanında artık ihtiyaç duyulmayan uygulamaları veya dosyaları tespit ederek cihazda boş alan açılmasını da yardımcı olabiliyor. Bunu da akıllı medya kartları üzerinden yapıyor. Diğer taraftan uygulama bellekteki çift dosyaları bulup kaldırabiliyor.

Uygulamanın önemli bir artısı kablosuz dosya aktarımı yapabilmesi. WiFi üzerinden bir hotspot oluşturarak aynı uygulamayı taşıyan başka bir cihaz arasında kolaylıkla dosya paylaşımı yapabiliyorsunuz.


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Eeltorm 1 yıl
Xplore kullanırım çıktığından beri harika bir uygulama.
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NvdiaAmd 1 yıl
N9005 kullanıcısıyım. Kurulu gelen dosya yöneticisinden çok daha pratik ancak ilk açıldığında ki ekranda SD kart ve telefon hafızasını gösterdiğinde aynı ekrandan sd kart ve telefon dosyalarına ulaşamıyoruz.Bunun yerine yan panelden toplu dosyalardan sekme sekme istediğimiz klasörü bulmak zorunda kalıyoruz.
Bir ikinci sıkıntısı ise temizlemek istediği dosyalar önemli dosyalarınızda oluyor. Gereksiz diye nitelendirirken neye göre nitelendiriyor belli değil. Cookies olsa anlarım ama fotoğraflarımı bile gereksiz olarak görüyor. Dikkat etmeden silmemek lazım.
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javaprof 1 yıl
ben general mobile dosya yöneticisi kullanıyorrum xperia da baya güzel tavsiye ederim.
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tarlabasi 1 yıl
ES File Explorer der ve gecerim. Birde ıncığı boncuğu bol olmasa kafa ütülemese rakibi yok.
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CWaRRioR 1 yıl tarlabasi
tarlabasi
ES File Explorer der ve gecerim. Birde ıncığı boncuğu bol olmasa kafa ütülemese rakibi yok.

Benim favorim Solid Explorer.
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StarSOzi 1 yıl
Bir Xiaomi kullanıcısı olarak yükledim ve miui nin güvenlik uygulamasına kıyasla açıkçası pek bir gereksiz buldum ve geri sildim :)
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CWaRRioR 1 yıl
Google'dan bu tip bir uygulama gelmesi sevindirdi. Bir dosya yönetici olarak değil ama sistem temizleme toolu olarak başarılı buldum şahsen.
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