Google Files Go dosya yöneticisi indirmeye sunuldu

Mobil dünyada uygulama kataloğunu sürekli geliştiren Google, yeni veri tasarruf uygulamasını indirmeye sunduktan sonra şimdi de dosya yöneticisi uygulamasını beta sürecinden çıkardı.

Google Files Go neler sunuyor?

Google Play mağazasında indirmeye sunulan Google Files Go, ekosistemdeki mevcut dosya yöneticilerine iyi bir alternatif olmayı amaçlıyor. Bu bakımdan geniş bir fonksiyon yelpazesi mevcut. Aslında uygulamanın Android Go platformuna yönelik olarak hazırlandığını da belirtmek gerek.

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Uygulama cihazda yüklü olan dosyaların ve uygulamaların kolay bir şekilde görüntülenmesini sağlıyor. Bunun yanında artık ihtiyaç duyulmayan uygulamaları veya dosyaları tespit ederek cihazda boş alan açılmasını da yardımcı olabiliyor. Bunu da akıllı medya kartları üzerinden yapıyor. Diğer taraftan uygulama bellekteki çift dosyaları bulup kaldırabiliyor.

Uygulamanın önemli bir artısı kablosuz dosya aktarımı yapabilmesi. WiFi üzerinden bir hotspot oluşturarak aynı uygulamayı taşıyan başka bir cihaz arasında kolaylıkla dosya paylaşımı yapabiliyorsunuz.