Black Mirror mini dizisi de geliyor

Son dönemin dikkat çeken ve kara mizah türündeki dizilerinden olan Black Mirror, merakla beklenen beşinci sezonunu gelecek ay Netflix üzerinde yayınlayacak. Bunun yanında bir de Black Mirror mini dizisi olacak.

Little Black Mirror neler sunuyor?

Netflix América Latina YouTube kanalı üzerinde başlayacak olan dizi çok kısa 3 bölümden oluşuyor. Şimdilik bölümlerin net süresi bilinmiyor ancak çok kısa olduğu ifade ediliyor. Bu mini dizi orijinal dizinin beşinci sezonuna izleyicileri hazırlayacak.

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Little Black Mirror olarak da adlandırılan dizi Rudy Mancuso tarafından hazırlanıyor. Vine ve YouTube fenomeni olan Rudy Mancuso önemli bir hayran kitlesine sahip. Mancuso dizide kendisi oynuyor ve diğer YouTube fenomenlerine de yer veriyor. Mancuso gelişmeyi Twitter hesabından duyurdu.

Little Black Mirror dizisinin ilk bölümü bugün belirtilen kanalda yayınlanmış olacak. İkinci bölüm 2 Haziran tarihinde, üçüncü bölüm ise 5 Haziran yani orijinal dizinin yayının bir gün sonrasında yayınlanacak. Bu bakımdan orijinal diziyle bağlantısının olacağı tahmin ediliyor.



