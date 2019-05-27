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Black Mirror mini dizisi de geliyor

Black Mirror beşinci sezon öncesinde Netflix mini bir dizi ile heyecanı yüksek tutmak istiyor. Little Black Mirror bugün içerisinde Netflix América Latina YouTube kanalı üzerinde başlayacak.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
3,2b
1
10
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemin dikkat çeken ve kara mizah türündeki dizilerinden olan Black Mirror, merakla beklenen beşinci sezonunu gelecek ay Netflix üzerinde yayınlayacak. Bunun yanında bir de Black Mirror mini dizisi olacak.

Little Black Mirror neler sunuyor?

Netflix América Latina YouTube kanalı üzerinde başlayacak olan dizi çok kısa 3 bölümden oluşuyor. Şimdilik bölümlerin net süresi bilinmiyor ancak çok kısa olduğu ifade ediliyor. Bu mini dizi orijinal dizinin beşinci sezonuna izleyicileri hazırlayacak.

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Little Black Mirror olarak da adlandırılan dizi Rudy Mancuso tarafından hazırlanıyor. Vine ve YouTube fenomeni olan Rudy Mancuso önemli bir hayran kitlesine sahip. Mancuso dizide kendisi oynuyor ve diğer YouTube fenomenlerine de yer veriyor. Mancuso gelişmeyi Twitter hesabından duyurdu.

Little Black Mirror dizisinin ilk bölümü bugün belirtilen kanalda yayınlanmış olacak. İkinci bölüm 2 Haziran tarihinde, üçüncü bölüm ise 5 Haziran yani orijinal dizinin yayının bir gün sonrasında yayınlanacak. Bu bakımdan orijinal diziyle bağlantısının olacağı tahmin ediliyor.


 

https://www.slashgear.com/black-mirror-mini-episodes-arrive-on-youtube-starting-may-26-26578027/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Dodge 1 hf.
Bu ne sacma sapan is arkadas anlamadim.
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alaz1903 1 hf.
İşte güzel bir haber. 1 dakikalık Black Mirror çekseler bile ön sıradan yerimi alırım.
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PHI 1 hf.
Black Mirror'un zaten kendisi mini dizi gibi bi şey. Mini dizinin mini dizisini mi yapıyorlar
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SEO-Uzmanı 1 hf.
bilindik ütopik gelecek hikayeleri
sen anlatırsan kimse dinlemez !
onlar yapınca film olur !
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Rachsuchtig 1 hf. SEO-Uzmanı
Sen filmini yapsaydin da seninkini izleseydik. Bos bos konusacagina bir seyler üret kullanalim.
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BoJack Horseman 1 hf.
YouTuberların eline mi düştü dizi? Vah benim Black Mirror'ım vaaaah.
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nefendim 1 hf.
Sevdim bunu
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danlabilic 1 hf.
nE
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