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OnePlus 7 Pro gerçekten 3x optik yakınlaştırma mı yapıyor?

OnePlus 7 Pro modelinin üçlü arka kamera paketi 3x optik yakınlaştırma yaptığı iddiasında ancak bazı kaynaklar sensör kırpma yöntemiyle bu seviyeye ulaştığını iddia ediyor.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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OnePlus 5 lansmanını hatırlayanlar firmanın 2x optik yakınlaştırma tartışmasına yakından şahit olmuştur. Yazılım desteği ile 2x seviyesine ulaşan yakınlaştırma çok tartışılmıştı. Aynı konu OnePlus 7 Pro modelinde de yaşanıyor.

Pazarlama taktiği mi?

Firma yeni amiral gemisini tanıttığında üçlü arka kamera paketini 3x optik yakınlaştırma olarak belirtmişti. Bununla birlikte telefonu ilk kullananlardan bazıları telefoto sensörün mod geçişleri arasında genişlik farkı olduğunu görmüş.

OnePlus 7 Pro modeli portre fotoğraflar çekerken sadece 3x telefoto sensörünü kullanıyor. Kullanıcılar 3x optik yakınlaştırma modundaki alanın portre modundaki alandan daha dar olduğunu fark etmiş. Eğer gerçekten 3x optik yakınlaştırma olsaydı modlar arasında fark olmaması gerekirdi.

Ayrıca Bkz. "GM 9 Go satışa çıktı"

Optik yakınlaştırma yapan sensör 13MP çözünürlüğünde. OnePlus ise 8MP 3x optik yakınlaştırma tabirini kullanıyor. Kaynaklar sensörün 2.2x orijinal yakınlaştırma oranının olduğunu ve sensörün sonuç verilerinin kırpılmasıyla 3x optik yakınlaştırmanın elde edildiğini düşünüyor. Digital Camera World platformu 48MP çözünürlüğündeki ana kamera ve telefoto sensörden elde edilen verilerle fotoğrafların oluşturulduğunu ifade etmiş.

OnePlus ise iddialara kesinlikle katılmıyor. Firma kayıpsız ve dijital destek olmadan 3x optik yakınlaştırma elde edildiğini ancak kamera moduna göre görüş alanının değiştiğini belirtiyor. Yani herhangi bir farklılık yok.

Bu konuyu net bir şekil açıklığa kavuşturmak mümkün olmadığı için şimdilik iddia seviyesinde kalıyor. Örneğin Huawei da telefonlarında optik yakınlaştırma yerine yazılım destekli Melez Yakınlaştırma terimini kullanıyor.

 

https://www.gizmochina.com/2019/05/26/oneplus-lies-about-oneplus-7-pro-3x-zoom-capabilities/ Yorum Yaz
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koyunsayar 2 hf. en beğenilen
Bu alet Avrupada satiliyor fiyatı da neredeyse s10 plus la aynı s10e ve s10 dan daha pahalı. Çinliler hile yapmakta çok ustalar ben olsam kuruş vermem
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DH Misafiri 1 hf.
ne demek kardeşim neredeyse aynı fiyat, ilk satışa çıktığında s10 plus 6 gb ram 128 gb depolama 1000 eurodan satışa çıktı almanyada, oneplus 7 pro 12 gb ram 256 gb depolama şu an 830 eurodan satışta, lütfen az destekli sıkın kardeşim bu nedir ya
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smart1978 2 hf.
Vay sahtekarlar. xda-developers ta bunlara teknik ve profesyonel dalkavukluk yapmalari makale tadinda reklamlarindan da GINA getirdi bende ...
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koyunsayar 2 hf. en beğenilen
Bu alet Avrupada satiliyor fiyatı da neredeyse s10 plus la aynı s10e ve s10 dan daha pahalı. Çinliler hile yapmakta çok ustalar ben olsam kuruş vermem
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