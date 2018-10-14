Black Panther 2 için hazırlıklara başlandı

Bu yılın başında vizyona giren ilk bireysel filmi ile sinemaseverlerin beğenisini kazanan Black Panther, beyaz perdedeki yolculuğunu sürdürüyor. İlk filmin gişede yakaladığı büyük başarının ardından kaçınılmaz hale gelen Black Panther 2 için ilk somut adımlar atılmaya başlandı.

Black Panther'ın yönetmenliğini üstlenen ve filmin başarısında önemli rol oynayan Ryan Coogler (Fruitvale Station, Creed), devam filmini yönetmek için geri dönecek. Coogler'ın Black Panther 2'nin senaryosunu kaleme alacağı ve yönetmenliğini üstleneceği resmiyet kazandı.

16 Şubat'ta vizyona giren Black Panther, dünya genelinde 1.34 milyar dolar gişe hasılatı elde ederek Marvel'in en başarılı filmleri arasına girmeyi başardı.

Black Panther'i bir kez daha Chadwick Boseman'ın canlandıracağı devam filminde Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Martin Freeman, Daniel Kaluuya, Letitia Wright ve Angela Bassett'ın da ilk filmdeki rollerini tekrarlaması bekleniyor.

https://deadline.com/2018/10/black-panther-sequel-ryan-coogler-returning-director-1202481235/