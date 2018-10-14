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Black Panther 2 için hazırlıklara başlandı

Bu yıla damga vuran filmler arasında yer alan Black Panther'in devam filmi için hazırlıklara başlandı. Filmin senaryosunu kaleme alacak ve yönetecek isim açıklandı.
7 ay (Son Güncelleme: 7 ay)
3,6b
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20
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Bu yılın başında vizyona giren ilk bireysel filmi ile sinemaseverlerin beğenisini kazanan Black Panther, beyaz perdedeki yolculuğunu sürdürüyor. İlk filmin gişede yakaladığı büyük başarının ardından kaçınılmaz hale gelen Black Panther 2 için ilk somut adımlar atılmaya başlandı.
Black Panther'ın yönetmenliğini üstlenen ve filmin başarısında önemli rol oynayan Ryan Coogler (Fruitvale Station, Creed), devam filmini yönetmek için geri dönecek. Coogler'ın Black Panther 2'nin senaryosunu kaleme alacağı ve yönetmenliğini üstleneceği resmiyet kazandı.
16 Şubat'ta vizyona giren Black Panther, dünya genelinde 1.34 milyar dolar gişe hasılatı elde ederek Marvel'in en başarılı filmleri arasına girmeyi başardı. 
Black Panther'i bir kez daha Chadwick Boseman'ın canlandıracağı devam filminde Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Martin Freeman, Daniel Kaluuya, Letitia Wright ve Angela Bassett'ın da ilk filmdeki rollerini tekrarlaması bekleniyor.
 

https://deadline.com/2018/10/black-panther-sequel-ryan-coogler-returning-director-1202481235/ Yorum Yaz
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Glorfindel1907 7 ay en beğenilen
İlk film nasıl o kadar hasılat yaptı anlamıyorum gerçekten güzel değildi film bildiğin kötüydü yani, Bu tarz filmleri sevmediğim için filan değil yani JL gibi buda çok kötü bir filmdi bence sırf reklamla zenci oyuncu var diye bunada bu kadar hasılat kazandırdılar herhalde
İlk film nasıl o kadar hasılat yaptı anlamıyorum gerçekten güzel değildi film bildiğin kötüydü yani, Bu tarz filmleri sevmediğim için filan değil yani JL gibi ...
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Dodge 7 ay
Bende konuda yazan arkadaslara katiliyorum film gercekten cok cok kotuydu ancak gise de bu kadar basarili olmasina sasirmamak lazim.Zenci kardeslerimizin buyuk destegini almis belli ki.
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Periah 7 ay
Politik dogruculuk yuzunden sanırım. Bir filmin basarisindan cok verdigi mesaj holywood ve o zihniyet icin daha onemli. Bu kaliteyi ciddi oranda dusuruyor ama didaktik mesaj kaygilu filmler artiyor.
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aycibin 7 ay
öldü ama panter son avengers'ta
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The Ace of Spades 7 ay
İlk filmi beş para etmez . 1,3 milyar $ hasılat yapmış bir de ilk film .
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xgny58x 7 ay
Hiç hak etmediği bir hasılat yaptı. Hal böyleyken adamlar ikincisini çeker tabii.
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dracula502 7 ay xgny58x
Bence film efsaneydi fazlasını hak ettiler çöp çöp iron man veya spıderman home coming çöplüklerin den iyi iş çıkartılar malesef söylemeden edemicem meyve veren ağaç hakkaten taşlanıyormuş
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hasanandnexus 7 ay
Wakanda'yı da alıp gidin marvel bey. Konusu iyi olursa izlenir gerçi ama, ilk filmdeki gibi taht kavgası gibi filme almaya değmeyecek şeyleri bize sunarsanız ayıp edersiniz.
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solidsnake99 7 ay
her süper kahramana üçleme yapılacak bu gidişle
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Glorfindel1907 7 ay en beğenilen
İlk film nasıl o kadar hasılat yaptı anlamıyorum gerçekten güzel değildi film bildiğin kötüydü yani, Bu tarz filmleri sevmediğim için filan değil yani JL gibi buda çok kötü bir filmdi bence sırf reklamla zenci oyuncu var diye bunada bu kadar hasılat kazandırdılar herhalde
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İlhan.M26 7 ay Glorfindel1907
Ne kadar siyahi varsa gitti filme. Hatta ünlü olanlar küçük çocuklara para verip sinemaya gönderiyorlarmış, marvel çok sağlam vurgun yapar bu karakterden.
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Krone 7 ay Glorfindel1907
PR işte. Zaten son dönemde holywood zencilere oynuyor her filmde.
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mu5tafa 7 ay
İlk filmin yaptığı hasılattan sonra bu seri 6 film falan sürerse şaşırmam.. Marvel iliğini kurutmadan bırakmaz..
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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unnamedist 7 ay mu5tafa
Ekran görüntüsünü hangi siteden aldınız. Kaynağı paylaşabilir misiniz?
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PHI 7 ay mu5tafa
Vay be bu sıralamada olduğunu bilmiyordum. Çok ilginç geldi bu benim için. Tamam güzel filmdi de bu hasılat şaşırttı.
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Mr. Jingles 7 ay
Orjin olarak gayet güzel bir filmdi. Hiç sıkılmadan izledim. Konu bulmakta sorun çıkmaz nasıl olsa çizgi roman karakteri. Kurguyu sağlam yaparlarsa zaten film %50 tamamlanmış demektir.
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