Black Panther gişedeki yolculuğuna rekorla başladı

Bu yılın en heyecanla beklenen filmlerinden Black Panther, geçtiğimiz günlerde vizyona girdi. Marvel'in sevilen kahramanlarından Black Panther'in ilk bireysel filmi, sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılandı. Vizyondaki ilk haftasında müthiş bir gişe performansı sergileyen film, ilk hafta hasılatı ile en iyimser beklentilerin bile üzerine çıktı.

Siyahi bir kahramanın hikayesini anlatmasının yanı sıra hem siyahi bir yönetmen tarafından yönetilmesi hem de oyuncu kadrosunun büyük kısmını siyahi oyuncuların oluşturması ile süper kahraman filmleri için önemli bir kilometre taşı olarak görülen Black Panther, ABD'de özellikle Afrika kökenli sinemaseverlerden büyük ilgi gördü.

Vizyona girmeden önce gişedeki ilk haftasında ABD'de 150 milyon doları aşıp aşamayacağı tartışılan film, ABD'de 201.8 milyon dolar hasılat elde ederek gişedeki yolculuğuna müthiş bir başlangıç yaptı.

ABD dışında da oldukça iyi bir performans sergileyen Black Panther, gişedeki ilk haftasında ABD dışında 168.7 milyon dolar hasılat elde etti. Böylece filmin ilk haftasındaki toplam hasılatı 370.5 milyon dolara ulaştı.

Gişedeki bu müthiş performansı ile Marvel'in yüzünü güldüren Black Panther, şubat ayında vizyona giren filmler arsında en iyi açılışı yaparak Deadpool'un rekorunu (152 milyon dolar) kırmayı başardı.

Bugünün ABD'de resmi tatil olan President's Day olması nedeniyle ilk çıkışı dört güne yayılan Black Panther'in bu dört gün sonunda ABD'deki hasılatını 235 milyon dolara çıkarması bekleniyor. Eğer bu tahminler doğru çıkarsa Black Panther; Star Wars: The Last Jedi, Jurassic World ve The Avengers'ı geride bırakarak tüm zamanların en iyi ikinci açılışını yapacak. Black Panther'ın gerisinde kalacağı tek film, Star Wars: The Force Awakens (247.9 milyon dolar) olacak.

http://deadline.com/2018/02/black-panther-fifty-shades-freed-monster-hunt-2-detective-chinatown-2-weekend-results-international-box-office-1202293876/