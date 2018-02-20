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Black Panther gişedeki yolculuğuna rekorla başladı

Tüm dünyada sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılanan Black Panther, gişedeki yolculuğuna müthiş bir başlangıç yaptı. Beklentilerin üzerine çıkan film, Deadpool'un rekorunu kırdı.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Bu yılın en heyecanla beklenen filmlerinden Black Panther, geçtiğimiz günlerde vizyona girdi. Marvel'in sevilen kahramanlarından Black Panther'in ilk bireysel filmi, sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılandı. Vizyondaki ilk haftasında müthiş bir gişe performansı sergileyen film, ilk hafta hasılatı ile en iyimser beklentilerin bile üzerine çıktı.
Siyahi bir kahramanın hikayesini anlatmasının yanı sıra hem siyahi bir yönetmen tarafından yönetilmesi hem de oyuncu kadrosunun büyük kısmını siyahi oyuncuların oluşturması ile süper kahraman filmleri için önemli bir kilometre taşı olarak görülen Black Panther, ABD'de özellikle Afrika kökenli sinemaseverlerden büyük ilgi gördü.
Vizyona girmeden önce gişedeki ilk haftasında ABD'de 150 milyon doları aşıp aşamayacağı tartışılan film, ABD'de 201.8 milyon dolar hasılat elde ederek gişedeki yolculuğuna müthiş bir başlangıç yaptı.
ABD dışında da oldukça iyi bir performans sergileyen Black Panther, gişedeki ilk haftasında ABD dışında 168.7 milyon dolar hasılat elde etti. Böylece filmin ilk haftasındaki toplam hasılatı 370.5 milyon dolara ulaştı. 
Gişedeki bu müthiş performansı ile Marvel'in yüzünü güldüren Black Panther, şubat ayında vizyona giren filmler arsında en iyi açılışı yaparak Deadpool'un rekorunu (152 milyon dolar) kırmayı başardı.
Bugünün ABD'de resmi tatil olan President's Day olması nedeniyle ilk çıkışı dört güne yayılan Black Panther'in bu dört gün sonunda ABD'deki hasılatını 235 milyon dolara çıkarması bekleniyor. Eğer bu tahminler doğru çıkarsa Black Panther; Star Wars: The Last Jedi, Jurassic World ve The Avengers'ı geride bırakarak tüm zamanların en iyi ikinci açılışını yapacak. Black Panther'ın gerisinde kalacağı tek film, Star Wars: The Force Awakens (247.9 milyon dolar) olacak.
 

http://deadline.com/2018/02/black-panther-fifty-shades-freed-monster-hunt-2-detective-chinatown-2-weekend-results-international-box-office-1202293876/ Yorum Yaz
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Erasmus78 1 yıl en beğenilen
Elbetteki kişiden kişiye değişir ama bana kalsa bütün fantastik dünya ve süper kahraman filmleri baştan sona çöp. Ama bütün hasılat rekorları onların elinde. Demek ki bende bir sorun var. :D
Elbetteki kişiden kişiye değişir ama bana kalsa bütün fantastik dünya ve süper kahraman filmleri baştan sona çöp. Ama bütün hasılat rekorları onların elinde. De...
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ÇatlakMerlin 11 ay
150 milyon dolardan fazla gişe ne demek ya. Hem de kısa sürede. Bunlar nasıl rakamlar böyle. Bana hitap etmiyor açıkçası bu tarz filmler ama yapacak bir şey yok, seveni çok görüldüğü üzere...
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smyrna 1 yıl
Trailera bakılırsa film çöp. Hafta içi gitmeyi düşünüyordum fakat aradığım tadı alamayacağım hissi oluştu. Genel yorumlar da aksini söylemiyor gibi.
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zolzauza 1 yıl
Tüm süper kahramanlar dar elbise giyiyor , ilginç :)
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zolzauza 1 yıl
Bu süper kahramanlar hep dar kıyafet giyiyor, hiç mi rahatsız olmuyorlar oranı sıkar , araya girer vs :)
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Erasmus78 1 yıl en beğenilen
Elbetteki kişiden kişiye değişir ama bana kalsa bütün fantastik dünya ve süper kahraman filmleri baştan sona çöp. Ama bütün hasılat rekorları onların elinde. Demek ki bende bir sorun var. :D
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emre1393 1 yıl
film tırt, reklamı çok yapıldı, izleyen o yüzden çok.
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megaprince 1 yıl
Filmi izledim fakat malesef pek beğenmedim filmin tamamı baştan sona siyahilerle geçmekte Ve marvel karakterlerinin en pasif karakteri kalmış Gördüğüm tek güzel şey africalı siyahilerin teknolojik yükselişini ele almışlar bu çok hoşuma gitmişti.
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mavizaman 1 yıl
Rekorluk filme benzemiyor bir "hype" vakaası olabilir.
Klasik 2984323454437. süper kahraman filmi.
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ccguven 1 yıl
Filmin ismini aklım kabul etmiyor, hep Pembe Panter olarak algılıyorum.
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Wally-West 1 yıl
3D olması gereksizdi bence. Filmin ilk yarısında sıkılıp çıkmak istedik arkadaşla. İlk defa bir Marvel filminde sıkıldık. Dr. Strange, Deadpool gibi filmlerden sonra hayal kırıklığı oldu. Ama filmin gişesine bakılırsa Marvel'ın pek de umurunda değil gibi filmin iyi veya kötü olması.
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