Spielberg filmi Ready Player One'ın yeni fragmanı yayınlandı

Er Ryan'ı Kurtarmak, Jurassic Park, Schindler'in Listesi ve E.T. gibi unutulmaz filmleri sinema dünyasına kazandıran Steven Spielberg'in yeni filmi Ready Player One, önümüzdeki ay sinemaseverler ile buluşacak. Bu yılın en heyecan verici filmlerinden Ready Player One için tanıtım çalışmalarına hız veren Warner Bros, filmden yeni bir fragman yayınladı.



Ernie Cline'ın 2011 yılında yayımlanan aynı adlı romanından uyarlanan Ready Player One, OASIS adlı sanal gerçeklik dünyasının gerçek hayattan kaçış yolu olarak kullanıldığı distopik bir gelecekte geçiyor. Matrix ile Willy Wonka'nın buluşması olarak lanse edilen film, Wade Watts adlı gencin maceralarını anlatacak.

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Sefalet içinde yaşayan Wade'in hayatı, OASIS içine saklanan ilk ipucunu bulmasıyla değişecek. Çünkü bu sanal dünyanın yaratıcısı tarafından saklanan ipuçlarının tamamını bulan ilk kişi, tarif edilemez bir ödülün, OASIS'in sahibi olacak. Sefalet içinde yaşayan Wade'in hayatı, OASIS içine saklanan ilk ipucunu bulmasıyla değişecek. Çünkü bu sanal dünyanın yaratıcısı tarafından saklanan ipuçlarının tamamını bulan ilk kişi, tarif edilemez bir ödülün, OASIS'in sahibi olacak.



Popüler kültürün parçası haline gelmiş birçok film ve oyundan unsurlar barındıran Ready Player One filminde; Iron Giant, Duke Nukem, Scott Pilgrim, Freddy Krueger gibi popüler karakterler de yer alacak.



Başrollerinde Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn, T.J. Miller, Simon Pegg ve Mark Rylance'ı izleyeceğimiz Ready Player One, 30 Mart 2018'de vizyona girecek.