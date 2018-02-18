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Spielberg filmi Ready Player One'ın yeni fragmanı yayınlandı

Usta yönetmen Steven Spielberg'in yeni filmi Ready Player One'ın fragmanı yayınlandı. Önümüzdeki ay vizyona girecek film popüler kültürün parçası haline gelmiş birçok film ve oyuna göndermelerle dolu.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Er Ryan'ı Kurtarmak, Jurassic Park, Schindler'in Listesi ve E.T. gibi unutulmaz filmleri sinema dünyasına kazandıran Steven Spielberg'in yeni filmi Ready Player One, önümüzdeki ay sinemaseverler ile buluşacak. Bu yılın en heyecan verici filmlerinden Ready Player One için tanıtım çalışmalarına hız veren Warner Bros, filmden yeni bir fragman yayınladı.

Ernie Cline'ın 2011 yılında yayımlanan aynı adlı romanından uyarlanan Ready Player One, OASIS adlı sanal gerçeklik dünyasının gerçek hayattan kaçış yolu olarak kullanıldığı distopik bir gelecekte geçiyor. Matrix ile Willy Wonka'nın buluşması olarak lanse edilen film, Wade Watts adlı gencin maceralarını anlatacak.
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Sefalet içinde yaşayan Wade'in hayatı, OASIS içine saklanan ilk ipucunu bulmasıyla değişecek. Çünkü bu sanal dünyanın yaratıcısı tarafından saklanan ipuçlarının tamamını bulan ilk kişi, tarif edilemez bir ödülün, OASIS'in sahibi olacak.

Popüler kültürün parçası haline gelmiş birçok film ve oyundan unsurlar barındıran Ready Player One filminde; Iron Giant, Duke Nukem, Scott Pilgrim, Freddy Krueger gibi popüler karakterler de yer alacak.

Başrollerinde Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn, T.J. Miller, Simon Pegg ve Mark Rylance'ı izleyeceğimiz Ready Player One, 30 Mart 2018'de vizyona girecek.
 

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Morthor 1 yıl en beğenilen
Bu sitede en çok eğlendiğim kısım bu yorum kısmı. Hayatımda bu kadar memnuniyetsiz bir insan topluluğunu bir arada görmedim. Her başlığa girdiğimde "du bakalım bu sefer neye b.k atıyorlar." diye giriyorum. :)
Kitabını defalarca okudum. Film zaten sanal dünyada geçiyor. CGI yapmasın da maket mi yapsalardı, çamurdan sanal dünya mı yaratsalardı adamlar. :) Ayrıca reklam demişsiniz ama o karakterler, markalar ve isimler kitapta geçiyor.
Ben çok heyecanlıyım bu film için. 80'lerin başında doğanların ve MMORPG oyunlarını sevenlerin ilgisini çekecektir diye düşünüyorum.
Bu sitede en çok eğlendiğim kısım bu yorum kısmı. Hayatımda bu kadar memnuniyetsiz bir insan topluluğunu bir arada görmedim. Her başlığa girdiğimde "du bakalım ...
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hakanozdas 1 yıl
Bende kitabını defalarca okudum.Filmide 4 gözle bekliyorum inşallah güzel bir film olur
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Mianfei 1 yıl
Cahiller ve mahallenin film eleştirmenleri çıksın kasıyor
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Morthor 1 yıl en beğenilen
Bu sitede en çok eğlendiğim kısım bu yorum kısmı. Hayatımda bu kadar memnuniyetsiz bir insan topluluğunu bir arada görmedim. Her başlığa girdiğimde "du bakalım bu sefer neye b.k atıyorlar." diye giriyorum. :)
Kitabını defalarca okudum. Film zaten sanal dünyada geçiyor. CGI yapmasın da maket mi yapsalardı, çamurdan sanal dünya mı yaratsalardı adamlar. :) Ayrıca reklam demişsiniz ama o karakterler, markalar ve isimler kitapta geçiyor.
Ben çok heyecanlıyım bu film için. 80'lerin başında doğanların ve MMORPG oyunlarını sevenlerin ilgisini çekecektir diye düşünüyorum.
Yanıtla +13
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grafman09 1 yıl
Herşey yapay olmaya başladı, eskiden bir oyundaki vuruş hissini yakalardınız. Yada sinemadaki bir oyuncunun öfkesini yumruğunu!!
Efekt efekt nereye kadar.. oyunculuk sıfır..
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apulunas 1 yıl
çok kötü. cidden...
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mementopolis 1 yıl
Kitabi'ni okuyun daha iyi . Full, Sacma sapan CGI ile doldurulmus hem Filmini cevirdigi firmanin, hemde bir cok ürünün reklamini yapmis.
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alighieri 1 yıl
Tırt. Zerre heyecan uyandırmadı
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