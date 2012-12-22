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BlackBerry 10 işletim sistemli N serisi ilk cihaz görüntülendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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BlackBerry 10 işletim sistemiyle piyasaya süreceği ilk akıllı telefonunu BlackBerry Z10 olarak adlandıracağı hafta içerisinde yayınlanan pazarlama dökümanı ve kısa süre önce İngiliz perakendeci Carphone Warehouse'ın stok sisteminde telefonun aynı isimle listelenmesiyle kesinlik kazanan Research In Motion, geniş dokunmatik ekranlı bu çözümünün yanı sıra Nevada kod adlı bir cihaz serisi üzerinde de çalışıyor. Z10'un çok sayıda görüntüsü internette paylaşılmış olmasına karşın N serisinin ilk üyesi için aynı şeyi söylemek güç. Nasıl bir tasarıma sahip olduğu dahi bilinmeyen bu modele ait ilk görüntü nihayet NerdBerry.net sitesi aracılığıyla gün yüzüne çıktı.

Kuzey Amerikalı üreticinin eski Bold serisi modellerinin yeni nesil versiyonu olarak nitelendirilebilecek fiziksel QWERTY klavyeli Nevada, muhtemelen BlackBerry X10 adıyla satışa çıkacak. 30 Ocak'ta BlackBerry 10 işletim sistemi versiyonuyla birlikte tanıtılması beklenen Z10'un çıkış yapmasının ardından tüketicilerin beğenisine sunulacak bu akıllı telefonun 720x720 piksel çözünürlüklü bir kare OLED ekranı bünyesinde barındırması bekleniyor. Arka ksımı yukarıda görüldüğü gibi dizayn edilen aygıtın 2013 ilk yarısında satılmaya başlayacağı iddia ediliyor. 

http://nerdberry.net/2012/12/21/exclusive-first-leaked-image-of-the-blackberry-10-n-series-device/ Yorum Yaz
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emreplt 6 yıl
Klack
Ya şimdi gerçekleri konuşmak gerekirse BB de kullanılan işletim sistemleri donanımı iyi olan cihazlarda mükemmel derecede stabil ve hiçbir sorun çıkarmayan sistemler. geçin ios symbian muhabbetlerini. iosta oyunların kendiliğinden kapandığını, uygulamalardan kendiliğinden çıktığını biliyorum ben elimden birkaçtane ios lu cihaz geçti ve hala var. symbianda telefon kapanıyor filan. 7.1 işletim sistemi ne 1 kere takıldı nede telefon kapandı. kullanışlı değil şu dönemde klavyeli cihaz ama hevesle almıştım. üstelik eklemek gerekirse en pahalı modeli bile çok çabuk eskiyor. her markanın kendine göre kötü iyi yanları var. yandaş olmayın objektif olun. bb bence ios ve android varken tutunamaz. hele ki fiyatları düşürmedikçe.

hocam 9900 kullanıyorum. Günde en az ort. 5 kere restart (eskiden batarya çıkartma diyorduk) attığım oluyor. Neyin stabilitesinden söz ediyorsun?
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Klack 6 yıl emreplt
emreplt

Klack

Ya şimdi gerçekleri konuşmak gerekirse BB de kullanılan işletim sistemleri donanımı iyi olan cihazlarda mükemmel derecede stabil ve hiçbir sorun çıkarmayan sistemler. geçin ios symbian muhabbetlerini. iosta oyunların kendiliğinden kapandığını, uygulamalardan kendiliğinden çıktığını biliyorum ben elimden birkaçtane ios lu cihaz geçti ve hala var. symbianda telefon kapanıyor filan. 7.1 işletim sistemi ne 1 kere takıldı nede telefon kapandı. kullanışlı değil şu dönemde klavyeli cihaz ama hevesle almıştım. üstelik eklemek gerekirse en pahalı modeli bile çok çabuk eskiyor. her markanın kendine göre kötü iyi yanları var. yandaş olmayın objektif olun. bb bence ios ve android varken tutunamaz. hele ki fiyatları düşürmedikçe.


hocam 9900 kullanıyorum. Günde en az ort. 5 kere restart (eskiden batarya çıkartma diyorduk) attığım oluyor. Neyin stabilitesinden söz ediyorsun?



bendede 9930 var. 1 kere takılmamış 7-8 aydır.
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bluebest 6 yıl
Bu markayı çok gereksiz buluyorum, android. İos, wp8 varken bunu kim alacak?
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Kılpaçino 6 yıl bluebest
bluebest
Bu markayı çok gereksiz buluyorum, android. İos, wp8 varken bunu kim alacak?

Ihtiyaclar ve beklentiler farklidir.bende tum isletim sistemlerini kullandiktan sonra blackberryi kesfettim.halbuki senelerdir aradigim cihaz buymus.ve kolay kolay blackberry haricinde cihaz kullanmayi dusunmuyorum artik.tum beklentilerimi ve ihtiyaclarimi karsiliyor.ve 3G aktif,gtalk surekli online,bbm surekli kullanimda,surekli cihaz elimde ve sarjim 2 gun gidiyor.android denedigimde sarjim saat 4te bitiyordu.hala daha android ios diyenler var.diyenlerin coguda telefonda sadece oyun oynayip nete girenlerdir heralde.
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Salona 6 yıl
Hayır tamam telefonun fotoğrafını çekiyosun ama neden önünü çekmiyosun be adam?
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akmac 6 yıl
Windows yine kendi farklı bişeyler yapmaya çalışmış. Canlı metro arayüzü pek çok insanın hoşuna gidiyor, Blackberry'nin ortaya çıkan görüntülerinde iOS'a benzemek istediği açık. İPhone'un yarı fiyatına en üst segment cihazını satarsa bi ihtimal piyasada tutunabilir.
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seckin1781 6 yıl
Nokia gibi bitecek ömrü az kaldı ...
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Lady GarGara 6 yıl
Blackberrry'nin isi cok zor.

Bi ara trend oldu, unlu kisiler aldi vs iyi bir telefonmus gibi piyasada gosterildi. Iphone 4s blackberry bold dan daha kotu diyenler var mesela. 4 ay kullandim blackberry ve telefonu degistirdikten sonra sukrettim.

Ama simdi herkes uyandi ve blackberry imaji saglam darbe aldi.

Simdi yeni bastan isletim sistemi gelistirip piyasaya ortak olmalari baya zor gorunuyor.

Bakalim insallah basarili olurlar, rekabet iyidir ama ios android ve w8 varken isleri bir hayli zor.
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BarGoS 6 yıl
Symbian ile bb10 birakin kiyaslamayi ayni konuda konusmak bile yanlis. Blackberry 10 gercekten cok saglam geliyor,umarim eskisi gibi iyi tutunur, piyasaya bolluk gelir.
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Klack 6 yıl
Ya şimdi gerçekleri konuşmak gerekirse BB de kullanılan işletim sistemleri donanımı iyi olan cihazlarda mükemmel derecede stabil ve hiçbir sorun çıkarmayan sistemler. geçin ios symbian muhabbetlerini. iosta oyunların kendiliğinden kapandığını, uygulamalardan kendiliğinden çıktığını biliyorum ben elimden birkaçtane ios lu cihaz geçti ve hala var. symbianda telefon kapanıyor filan.
7.1 işletim sistemi ne 1 kere takıldı nede telefon kapandı. kullanışlı değil şu dönemde klavyeli cihaz ama hevesle almıştım. üstelik eklemek gerekirse en pahalı modeli bile çok çabuk eskiyor. her markanın kendine göre kötü iyi yanları var. yandaş olmayın objektif olun. bb bence ios ve android varken tutunamaz. hele ki fiyatları düşürmedikçe.
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yumyjikk 6 yıl
depeche35
Yani Android ve İos un gölgesinde kaldı, ama firma hala direniyor, aynı Nokianın Symbianla direndiği gibi.

Adamlar kendi sistemlerinden hala umutlu,Nokia Gibi Microsofta gectik fakat symbiana 2016 ya kadar destek verecegiz deyipte destegi bu sene destegi kesmiyor...
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depeche35 6 yıl
Yani Android ve İos 'un gölgesinde kaldı, ama firma hala direniyor, aynı Nokia'nın Symbian'la direndiği gibi.
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