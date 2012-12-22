BlackBerry 10 işletim sistemli N serisi ilk cihaz görüntülendi

Haber Editörü
BlackBerry 10 işletim sistemiyle piyasaya süreceği ilk akıllı telefonunu BlackBerry Z10 olarak adlandıracağı hafta içerisinde yayınlanan pazarlama dökümanı ve kısa süre önce İngiliz perakendeci Carphone Warehouse'ın stok sisteminde telefonun aynı isimle listelenmesiyle kesinlik kazanan Research In Motion, geniş dokunmatik ekranlı bu çözümünün yanı sıra Nevada kod adlı bir cihaz serisi üzerinde de çalışıyor. Z10'un çok sayıda görüntüsü internette paylaşılmış olmasına karşın N serisinin ilk üyesi için aynı şeyi söylemek güç. Nasıl bir tasarıma sahip olduğu dahi bilinmeyen bu modele ait ilk görüntü nihayet NerdBerry.net sitesi aracılığıyla gün yüzüne çıktı.
Kuzey Amerikalı üreticinin eski Bold serisi modellerinin yeni nesil versiyonu olarak nitelendirilebilecek fiziksel QWERTY klavyeli Nevada, muhtemelen BlackBerry X10 adıyla satışa çıkacak. 30 Ocak'ta BlackBerry 10 işletim sistemi versiyonuyla birlikte tanıtılması beklenen Z10'un çıkış yapmasının ardından tüketicilerin beğenisine sunulacak bu akıllı telefonun 720x720 piksel çözünürlüklü bir kare OLED ekranı bünyesinde barındırması bekleniyor. Arka ksımı yukarıda görüldüğü gibi dizayn edilen aygıtın 2013 ilk yarısında satılmaya başlayacağı iddia ediliyor.
http://nerdberry.net/2012/12/21/exclusive-first-leaked-image-of-the-blackberry-10-n-series-device/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
hocam 9900 kullanıyorum. Günde en az ort. 5 kere restart (eskiden batarya çıkartma diyorduk) attığım oluyor. Neyin stabilitesinden söz ediyorsun?
bendede 9930 var. 1 kere takılmamış 7-8 aydır.
Ihtiyaclar ve beklentiler farklidir.bende tum isletim sistemlerini kullandiktan sonra blackberryi kesfettim.halbuki senelerdir aradigim cihaz buymus.ve kolay kolay blackberry haricinde cihaz kullanmayi dusunmuyorum artik.tum beklentilerimi ve ihtiyaclarimi karsiliyor.ve 3G aktif,gtalk surekli online,bbm surekli kullanimda,surekli cihaz elimde ve sarjim 2 gun gidiyor.android denedigimde sarjim saat 4te bitiyordu.hala daha android ios diyenler var.diyenlerin coguda telefonda sadece oyun oynayip nete girenlerdir heralde.
Bi ara trend oldu, unlu kisiler aldi vs iyi bir telefonmus gibi piyasada gosterildi. Iphone 4s blackberry bold dan daha kotu diyenler var mesela. 4 ay kullandim blackberry ve telefonu degistirdikten sonra sukrettim.
Ama simdi herkes uyandi ve blackberry imaji saglam darbe aldi.
Simdi yeni bastan isletim sistemi gelistirip piyasaya ortak olmalari baya zor gorunuyor.
Bakalim insallah basarili olurlar, rekabet iyidir ama ios android ve w8 varken isleri bir hayli zor.
7.1 işletim sistemi ne 1 kere takıldı nede telefon kapandı. kullanışlı değil şu dönemde klavyeli cihaz ama hevesle almıştım. üstelik eklemek gerekirse en pahalı modeli bile çok çabuk eskiyor. her markanın kendine göre kötü iyi yanları var. yandaş olmayın objektif olun. bb bence ios ve android varken tutunamaz. hele ki fiyatları düşürmedikçe.
Adamlar kendi sistemlerinden hala umutlu,Nokia Gibi Microsofta gectik fakat symbiana 2016 ya kadar destek verecegiz deyipte destegi bu sene destegi kesmiyor...