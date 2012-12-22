BlackBerry 10 işletim sistemli N serisi ilk cihaz görüntülendi

BlackBerry 10 işletim sistemiyle piyasaya süreceği ilk akıllı telefonunu BlackBerry Z10 olarak adlandıracağı hafta içerisinde yayınlanan pazarlama dökümanı ve kısa süre önce İngiliz perakendeci Carphone Warehouse'ın stok sisteminde telefonun aynı isimle listelenmesiyle kesinlik kazanan Research In Motion, geniş dokunmatik ekranlı bu çözümünün yanı sıra Nevada kod adlı bir cihaz serisi üzerinde de çalışıyor. Z10'un çok sayıda görüntüsü internette paylaşılmış olmasına karşın N serisinin ilk üyesi için aynı şeyi söylemek güç. Nasıl bir tasarıma sahip olduğu dahi bilinmeyen bu modele ait ilk görüntü nihayet NerdBerry.net sitesi aracılığıyla gün yüzüne çıktı.





Kuzey Amerikalı üreticinin eski Bold serisi modellerinin yeni nesil versiyonu olarak nitelendirilebilecek fiziksel QWERTY klavyeli Nevada, muhtemelen BlackBerry X10 adıyla satışa çıkacak. 30 Ocak'ta BlackBerry 10 işletim sistemi versiyonuyla birlikte tanıtılması beklenen Z10'un çıkış yapmasının ardından tüketicilerin beğenisine sunulacak bu akıllı telefonun 720x720 piksel çözünürlüklü bir kare OLED ekranı bünyesinde barındırması bekleniyor. Arka ksımı yukarıda görüldüğü gibi dizayn edilen aygıtın 2013 ilk yarısında satılmaya başlayacağı iddia ediliyor.

http://nerdberry.net/2012/12/21/exclusive-first-leaked-image-of-the-blackberry-10-n-series-device/