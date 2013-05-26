BlackBerry 10.2 güncellemesi hazırlık aşamasında





BlackBerry 10.1 güncellemesi ile fiziksel klavyeli Q10 modeli için bazı optimizasyonlar sunan BlackBerry, ikinci büyük güncelleme için çalışmalarını sürdürüyor.





BlackBerry ürün yöneticisi Michael Clewley, yıl içerisinde BB10.2 güncellemesini yayınlayacaklarını belirtirken, kısa detaylar da aktardı.





Yeni güncellemede çoklu alarm desteği, standart yüz ifadeleri, bir nesneyi hatırlamak için zaman ayarlayabilme, seviye 1 bildirim desteği gibi yenilikler bulunuyor. İlerleyen haftalarda güncellemeler ilgili daha detaylı bilgiler paylaşılacak.





Güncellemenin ilk beta yazılım geliştirme aracının da Haziran ayında dağıtıma sunulması planlanıyor.

http://t.crackberry.com/blackberry-102-bringing-standard-unicode-emoji-support-return-level-1-notifications-and-more