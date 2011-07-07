BlackBerry Bold 9900, 12 Ağustos'tan itibaren İngiltere pazarına giriş yapabilir (?)

Research in Motion'ın dokunmatik ekran ile QWERTY klavyeyi bir araya getiren en yeni modeli Bold 9900 için Amazon aracılığıyla İngiltere'de 549,99 Pound (608 Euro)'dan ön sipariş alınıyordu. Hatırlatmak gerekirse Amazon, siyah renk seçeneğine sahip Bold 9900'ün stoklara giriş tarihi olarak 15 Eylül'ü, beyaz renkli Bold 9900'ün stoklara giriş tarihi olarak ise 15 Ekim'i bizlere işaret ediyordu.



İngiltere'nin en büyük online satış mağazalarından Play.com da ön sipariş almaya başladı. Ancak ön sipariş fiyatı 519,99 Pound yani 580 Euro civarında belirlenmiş (Amazon da fiyatı aynı seviyeye çekmiş) ve telefonun stoklara girişi 12 Ağustos olarak tahmin ediliyor. Tekrar gündeme getirdiğimizde 1.2 GHz işlemci ve 768 MB RAM gücünü arkasına alan BlackBerry Bold 9900, BlackBerry 7.0 işletim sistemini kullanıyor; 2.8-inç VGA (287 dpi) dokunmatik ekran, 5 MP kamera, 720p video kaydı, Wi-Fi, GPS, NFC gibi özellikleriyle öne çıkıyor.

