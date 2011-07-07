Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

BlackBerry Bold 9900, 12 Ağustos'tan itibaren İngiltere pazarına giriş yapabilir (?)

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
15,2b
1
37
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
BlackBerry Bold 9900, 12 Ağustos'tan itibaren İngiltere pazarına giriş yapabilir (?)
Tam Boyutta Gör
Research in Motion'ın dokunmatik ekran ile QWERTY klavyeyi bir araya getiren en yeni modeli Bold 9900 için Amazon aracılığıyla İngiltere'de 549,99 Pound (608 Euro)'dan ön sipariş alınıyordu. Hatırlatmak gerekirse Amazon, siyah renk seçeneğine sahip Bold 9900'ün stoklara giriş tarihi olarak 15 Eylül'ü, beyaz renkli Bold 9900'ün stoklara giriş tarihi olarak ise 15 Ekim'i bizlere işaret ediyordu.

İngiltere'nin en büyük online satış mağazalarından Play.com da ön sipariş almaya başladı. Ancak ön sipariş fiyatı 519,99 Pound yani 580 Euro civarında belirlenmiş (Amazon da fiyatı aynı seviyeye çekmiş) ve telefonun stoklara girişi 12 Ağustos olarak tahmin ediliyor.
Tekrar gündeme getirdiğimizde 1.2 GHz işlemci ve 768 MB RAM gücünü arkasına alan BlackBerry Bold 9900, BlackBerry 7.0 işletim sistemini kullanıyor; 2.8-inç VGA (287 dpi) dokunmatik ekran, 5 MP kamera, 720p video kaydı, Wi-Fi, GPS, NFC gibi özellikleriyle öne çıkıyor.

BlackBerry Bold 9900, 12 Ağustos'tan itibaren İngiltere pazarına giriş yapabilir (?)
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
stonesthrow 8 yıl
En ince bb'ymis stuff'ta incelemesi okudum gercekten güzel cihaz + bb artık sadece is hayatına hitap etmeyle bu islerin olmayacağını anladı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zaferyurt 8 yıl
bu telefon 12 agustosda almayı düşünüyorum
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cartographer 8 yıl
Bold 9000 2-2.5 sene once efsane olmustu. Bu da oyle olacak gibi gorunuyor. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SpecturA 8 yıl
play.co.uk daki güncel release date değişmiş :(

Pre-order

Due for release on 09 September 2011.

herhangi bi ülkede herhangi bir çıkış tarihi bilen var mı acaba?

not: bu arada yeni fark ettim play.co.uk a girince play.com a yönleniyo site sanırım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AhmedKaymakcı 8 yıl
Tasarım gerçekten mükemmel,gelir gelmez bold 9000 modelimi bu telefonla değiştireceğim inşallah
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cartographer 8 yıl
Hahaha :D umarim o kadar pahali olmaz ya.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehtap_2308 8 yıl
kasım gibi gelir herhalde :) 1500 tl olabilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
1 seneye gelir heralde türkiyeye fiyatta 1,800 den aşşağı olmayacaktır. S2 599$ dı amazonda fiyatı 1,700 tl onu düşünemiyorum :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Windows10 8 yıl
yakında apple bb'nin de yasaklanmasını ister, böyle başarılı olursa rim.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cartographer 8 yıl
Ha arkadaslar bu telefon Turkiye'de satisa cikacak degil mi? Herhangi bir bilgi var mi bu konuda?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cartographer 8 yıl
Bu arada gelecek sene ayni bu tasarima sahip ve QNX kullanan bir telefon cikarsalar hic fena olmaz. :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mühendis Kafası 8 yıl
iyiymiş :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mert1907 8 yıl
Tasarımı gerçekten hoşuma gitti.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BarGoS 8 yıl
9000 ile kasa tasarımı aynı efsane kasadır zaten. ve mevcut en ust modellerinde 624 mhz lik işlemci kullanıyor blackberry fakat bu alette snapdragon var 1,2 ghz + os 7 yüklü. bu demektirki alet uçucak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cartographer 8 yıl
Aynen işletim sistemi çok hafif ve 528 Mhzle bile gayet yeterli çalışırken 1,2 Ghzle dediğin gibi uçar. Sahiden çok güzel bu tasarım yaa.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
15155 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, ingiltere
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl HTC Özel: Evo 3D ve fazlası bu videoda! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim