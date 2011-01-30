BlackBerry Bold Touch ile BlackBerry Curve Touch'a ilişkin detaylar ortaya çıktı

CrackBerry'nin, BlackBerry Monaco Touch ile ilgili verdiği bilgilerin ardından Curve Touch ve Montana kod adlı Bold Touch'a ilişkin detaylar da yayınlandı.
Ağustos ayına doğru boy göstermesi beklenen Bold Touch, 115 x 66 x 10.5 mm ebatlarında monoblok tasarıma sahip. Dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz), HSDPA (7.2 Mbps) ve EV-DO alt yapılarına destek veren akıllı telefon, 1.2 GHz hızında çalışan Qualcomm işlemciden ve 768 MB RAM'den güç alacak; 2.8'' boyutlu 640 x 480 piksel ekran, optik trackpad, 5 megapiksel flaşlı kamera, 720p video kaydı, 8 GB dahili bellek, 32 GB'a kadar kart desteği, Wi-Fi 802.11n, microUSB portu, NFC (Near-Field Communications), ivme sensörü, mesafe sensörü ve Bluetooth gibi özellikleri bünyesinde barındıracak.
BlackBerry'nin ikinci telefonu Curve Touch ise Montana'nın aksine 800 MHz saat hızında çalışan Qualcomm işlemci ile 512 MB RAM'in gücünü arkasına alıyor. 3.25'' boyutunda 480 x 360 piksel ekrana yer v erilen telefonun arkasında HD video kaydı yapabilen 5 megapiksel dijital kamera konumlanıdırılmış. MicroSD kartlarla kapasitesi arttırılabilen telefonda, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 2.1 ve A-GPS bağlantıları dikkat çekiyor. Yeni nesil BlackBerrylerde olduğu gibi NFC desteğinin es geçilmediğini görüyoruz. BlackBerry Curve Touch'ın 2011 yılının sonbahar aylarına doğru satışa sunulması öngörülüyor.
http://crackberry.com/exclusive-cdma-blackberry-roadmap-2011-montana-monaco-sedona-malibu-and-blackberry-6-1-evolution Yorum Yaz Paylaş Tweetle
şimdi bir modadır millet artık çift çekirdekli telefonlar dururken tek çekirdekli telefonlara o kadar para verilmez moduna geçti.. sanki o kadar işlem gücüne ihtiyaç duyacağın bir program çalıştırıyorsun telefonda.. şu an tek çekirdekli 1GHz hızında çalışan tüm telefonlar örnek android markette ulaşılabilen 230.000 uygulamanın hepsini çalıştırabilecek kapasiteye sahipler çünkü ona göre yazılmışlar.. sanki çift çekirdek olunca ne olcak anlamıyorum.. uygulama daha mı farklı çalışcak.. yok ki o kadar yüksek işlemciye ihtiyaç duyan br uygulama.. umarım anlatabilmişimdir :)
Yaa var ya şöyle mesajları görüyorum ya gülüp geçiyorum...
Ne avantajı var di mi...
• Birincisi Blackberry iş telefonudur. Blackberry alacak olan adam ekran büyük olsun, çift çekirdek olsun, oyunları süper çalıştırsın, bir sürü uygulama yükleyebileyim gibi kendisi ile alâkası olmayan şeylerle ilgilenmez.
• Blackberry kullanan adam e-maillerini ek'leri ile birlikte her yerde açabilmek ve üzerinde değişiklik yaptıktan sonra gerekirse ek ekleyip hızlı bir şekilde gönderebilmek isterler.
• Blackberry kullanacak olan adam, gönderdiği mesaj, mail gibi iş ile alâkalı şeylerin güvenliğine çok önem verir. Örneğin adam bir ilaç firmasında çalışıyor ve Blackberry kullanıyorsa sanayi casusluğu yapılıp gönderdiği bilgilerin karşı firmaların eline geçmemesinin önemi çok büyüktür.
Bu bağlamda yukarıdaki maddeleri okuduğunuza göre "Ne avantajı var ki" sözünüzü şöyle cevaplayayım:
• Yukarıdaki Montana adlı model çok büyük rağbet görüp satılacaktır. Çünkü 1.2Ghz işlemcisi ile hızlı olduğu için hem mail işlerini hızlı bir şekilde yapacaktır hem de uzun vadeli kullanımda yavaşlasa bile çok hızlı olduğu için az hissedilecektir.
• Blackberry kullanan adam yıllardır kullandığı için onun klavyesi ile çok hızlı mail yazabilmekte ve alışık olduğu için öyle olsun istemektedir. Ekranının çok büyük olmasını pek önemsemez.
• Blackberry kullanan kişi telefonu ince olsun ister. 10.5mm incelik te bir Blackberry için çok iyi bir inceliktir. Görenler epey seveceklerdir.
• Kullanıcı gittiği yerde görüntü kaydedip göndermesi gerekiyorsa üzerindeki HD video kaydeden kamerası ile görüntüyü kaydedip e-mail olarak atabilmesi de iyi bir şey. 1.2Ghz işlemcisinin avantajı da biraz burada ortaya çıkıyor. Videoyu editlemesi falan gerekirse iyi işe yarayacaktır.
• 2G Network, 3G Network, HSDPA, HSUPA, Wireless 300Mbit, Bluetooth 2.1, GPRS ve EDGE gibi bütün bağlantı türlerini desteklemesi de kullanıcı için ulaşılabilir olması bakımından önemli bir artıdır.
• Telefonunun hacklenmesi korkusu olmaması çok önemlidir. İşletim sisteminde virüs olmaması en önemli şeydir. Blackberry OS, Messenger, e-posta ve Internet tarayıcısı hizmetlerinin kendine has şifreleme sistemi olduğu için en güvenilir cihazdır.
• Blackberry ile ilgili çeşitli ülkelerde yasaklanacağı haberleri çıkıyor. Bunun sebebi üretici şirket olan RiM'in kullanıcılarla ilgili gönderilen mesajlar, epostalar gibi bilgileri şifreleyip kimseye vermemesi. Hatta bunların bulundurulduğu serverların yerleri bile gizli tutuluyor. Yasaklayan ülkeler de gerekçe olarak Konuşma ve mesajların kontrol edilemediğini, denetlenemediğini, iletişimin izlenemediğini, telefonun buna izin vermediğini gerekçe gösteriyor. Şirket ser verip sır vermiyor. Eğer gönderdiğiniz email'lerde şirketin gizli bilgileri varsa güvenlik açısından Blackberry kullanmaktan başka yol göremiyorum. Bu bilgileri hükümetler RiM'e baskı yapsalar bile vermiyorlar. Kullanıcısının mahremiyetine inanılmaz saygı duyup kendi sırları gibi koruyorlar...
Zaten aşağıdaki alıntı yaptığım haber her şeyi ortaya koyuyor:
"RIM BlackBerry üzerinden yapılan iletişime ilişkin verileri doğrudan Kanada'daki veri tabanına yolluyor.Hem başka bir ülkede olması hem de bu işlemde kullanılan şifreleme nedeniyle, söz konusu bilgiler hükümetler tarafından denetlenemiyor.Konuyu ilk gündeme getiren Birleşik Arap Emirlikleri olmuştu. Onu Lübnan, Cezayir, Suudi Arabistan ve Kuveyt izledi.RIM ise şimdiye kadar bu hükümetlere olumsuz yanıt verdi.
RIM Blackberry hizmetlerinin Hindistan istihbarat servisleri tarafından izlenmesine izin verileceği iddiasına geçenlerde yanıt verdi.Şirket, Hindistan'da yayımlanan Economic Times gazetesinde yer alan iddiayla ilgili olarak elektronik postaların güvenliği konusunda ödün verilmeyeceğini belirtti.Açıklamada "Düzenleyici kurumların güvenlik açısından öne sürdüğü şartlara saygı duyuyoruz ama müşterilerimizin mahremiyet hakkını da gözetiyoruz" dendi"
Kısacası Blackberry = Güvenlik
hiç güleceğim yoktu ya
daha blackberry nin ne olduğunu bilmeyen doğru dürüst blackberry yazamayan adam
gelip buraya yorum yapma cesareti göstermiş
kardeşim cahilliğinizi başka yerlerde sergileyin lütfen, burası size göre değil