BlackBerry Bold Touch ile BlackBerry Curve Touch'a ilişkin detaylar ortaya çıktı

CrackBerry'nin, BlackBerry Monaco Touch ile ilgili verdiği bilgilerin ardından Curve Touch ve Montana kod adlı Bold Touch'a ilişkin detaylar da yayınlandı.

Ağustos ayına doğru boy göstermesi beklenen Bold Touch, 115 x 66 x 10.5 mm ebatlarında monoblok tasarıma sahip. Dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz), HSDPA (7.2 Mbps) ve EV-DO alt yapılarına destek veren akıllı telefon, 1.2 GHz hızında çalışan Qualcomm işlemciden ve 768 MB RAM'den güç alacak; 2.8'' boyutlu 640 x 480 piksel ekran, optik trackpad, 5 megapiksel flaşlı kamera, 720p video kaydı, 8 GB dahili bellek, 32 GB'a kadar kart desteği, Wi-Fi 802.11n, microUSB portu, NFC (Near-Field Communications), ivme sensörü, mesafe sensörü ve Bluetooth gibi özellikleri bünyesinde barındıracak.

BlackBerry'nin ikinci telefonu Curve Touch ise Montana'nın aksine 800 MHz saat hızında çalışan Qualcomm işlemci ile 512 MB RAM'in gücünü arkasına alıyor. 3.25'' boyutunda 480 x 360 piksel ekrana yer v erilen telefonun arkasında HD video kaydı yapabilen 5 megapiksel dijital kamera konumlanıdırılmış. MicroSD kartlarla kapasitesi arttırılabilen telefonda, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 2.1 ve A-GPS bağlantıları dikkat çekiyor. Yeni nesil BlackBerrylerde olduğu gibi NFC desteğinin es geçilmediğini görüyoruz. BlackBerry Curve Touch'ın 2011 yılının sonbahar aylarına doğru satışa sunulması öngörülüyor.

http://crackberry.com/exclusive-cdma-blackberry-roadmap-2011-montana-monaco-sedona-malibu-and-blackberry-6-1-evolution