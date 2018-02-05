BlackBerry KEYone amiral gemi seviyesinden ülkemize giriş yaptı

BlackBerry’nin bugüne kadar geliştirdiği en iddialı akıllı telefonu olarak gösterilen ve fiziksel klavyeli tasarımıyla geleneklerine dönüş yapan KEYone ülkemizde de rafları süslemeye başladı.

BlackBerry KEYone özellikleri ve fiyatı

Modelin 4.5 inçlik 1620 x 1080 piksel çözünürlüğünde IPS LCD ekranı darbelere karşı dayanıklı. Arka panel ise yumuşak dokulu bir malzeme ile kaplanmış. Gövde alüminyum çerçeveye sahip.

Modele gücünü 2.0 GHz hızında çalışan 8 adet Cortex-A53 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 625 yonga seti veriyor. 3GB RAM ve 32GB arttırılabilir kapasite ile donatılan modelin 3505mAh kapasiteli bataryası Quick Charge 3.0 teknolojisiyle 36 dakikada yüzde 50 şarj seviyesine ulaşabiliyor.

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Arka kısımda 4k kayıt ve f/2.0 diyafram açıklığı bulunan 12MP çözünürlüğünde Sony IMX378 sensör yer alıyor. Ön kamera ise 1080p video ile birlikte 8 megapiksellik bir çözünürlüğe sahip.

BlackBerry KEYone modelinin en önemli özelliği şüphesiz QWERTY klavyesi. 52 tuşa kadar kısayol atayabildiğiniz klavye ayrıca üzerinde yapılan sürüklemelere de duyarlı. Böylece daha hassas bir kontrol imkânı sunuyor.

Android 7.1 Nougat'la kutudan çıkan BlackBerry KEYone, güvenlik ve şifreleme özelliklerine sahip BlackBerry Hub'la geliyor. USB Type-C bağlantı noktası ve 3.5 mm kulaklık girişi sunan model 3499TL fiyat etiketi ile Vodafone noktalarında satışa sunuldu.