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BlackBerry KEYone amiral gemi seviyesinden ülkemize giriş yaptı

Yenilikçi fiziksel klavyesi ile beğeni toplayan BlackBerry KEYone akıllı telefonu üst seviye bir fiyattan ülkemize de giriş yaptı. BlackBerry KEYone özellikleri ve fiyatı haberimizde.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
4,7b
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22
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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BlackBerry’nin bugüne kadar geliştirdiği en iddialı akıllı telefonu olarak gösterilen ve fiziksel klavyeli tasarımıyla geleneklerine dönüş yapan KEYone ülkemizde de rafları süslemeye başladı.

BlackBerry KEYone özellikleri ve fiyatı

Modelin 4.5 inçlik 1620 x 1080 piksel çözünürlüğünde IPS LCD ekranı darbelere karşı dayanıklı. Arka panel ise yumuşak dokulu bir malzeme ile kaplanmış. Gövde alüminyum çerçeveye sahip.

Modele gücünü 2.0 GHz hızında çalışan 8 adet Cortex-A53 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 625 yonga seti veriyor. 3GB RAM ve 32GB arttırılabilir kapasite ile donatılan modelin 3505mAh kapasiteli bataryası Quick Charge 3.0 teknolojisiyle 36 dakikada yüzde 50 şarj seviyesine ulaşabiliyor.

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Arka kısımda 4k kayıt ve f/2.0 diyafram açıklığı bulunan 12MP çözünürlüğünde Sony IMX378 sensör yer alıyor. Ön kamera ise 1080p video ile birlikte 8 megapiksellik bir çözünürlüğe sahip.

BlackBerry KEYone modelinin en önemli özelliği şüphesiz QWERTY klavyesi. 52 tuşa kadar kısayol atayabildiğiniz klavye ayrıca üzerinde yapılan sürüklemelere de duyarlı. Böylece daha hassas bir kontrol imkânı sunuyor.

Android 7.1 Nougat'la kutudan çıkan BlackBerry KEYone, güvenlik ve şifreleme özelliklerine sahip BlackBerry Hub'la geliyor. USB Type-C bağlantı noktası ve 3.5 mm kulaklık girişi sunan model 3499TL fiyat etiketi ile Vodafone noktalarında satışa sunuldu.

 

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canmania 1 yıl en beğenilen
Görünce eski aşkım depreşti hiç değişmemiş hala çok güzel de yalnız sen burda yokken çok şey değişti kimse sana 3500 tl verip almaz
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IceRulez 1 yıl
Snapdragon 625 ve 3499 TL
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eulogy 1 yıl
Bu telefonun kulaklık çıkışı hakkında çok güzel övgüler duydum. Tasarımı da inanılmaz hoşuma gidiyor.
Lakin donanım konusunda o fiyat için çok yetersiz.
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suquel58 4 ay
Elimde keyone black edition var. Soruları olan varsa buralardayım. Cihaz takaslık veya satılıktır. Fiyat 2400, 6 aylık pasaport kayıtlı. orjinal sarj aleti felan duruyor. kutusu yok.
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CiGaHaGi 5 ay
Hepsiburada da sıfırı 2bin tl olmuş güzel fiyat bence
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Jül Sezar 1 yıl
Telefonu kullanan var mı, almak istiyorum sorularım var
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Kergit 1 yıl
Bu cihaz işlemci/fiyat dengesizliği hariç herşeyiyle olmuş.
Zaten fiziksel klavyeli bir telefonu kimse işlemcisini zorlama- oyun oynama amaçlı almaz.
Ama yine de android işletim sistemli bir cihaz olduğu için sd 625 o fiyattan tereddüt yaratıyor
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serdarski 1 yıl Kergit
Blackberry konsept olarak mesaj yazma amaçlı cihaz çıkardığı için o işlemci yeterli.
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Türbülans Havayolları A.Ş 1 yıl
Ben 4 gun once aldim biraz kazik yedim mi evet.. Sirf nasil bi cihaz diye aldim, beni ters kose yapan ender cihazlardan biri.. Hani sd 625 diyosunuz ya ona takilmayin bb kendi optimizasyonunu yapmis bir inceleme de iphone 6s den daha hizli calistigini gormustum.. Vaktim olsa ana konu acacam
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zero fear 1 yıl
O fiyata o işlemci
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hayansame 1 yıl
Telefon harika olmus.(Fiziksel olarak)
BB10 isletim sistemiyle ciksaydi direk alirdim!
android sisteminin hantalligiyla dunyanin başi dertte aslinda. Ama kotuye alısmis kullanicilar farkinda bile degil.
nokia n9 (meego) bb10 isletim sistemlerindeki o kullanim kolayligi android ve ios da yok malesef. android alttaki o 3 (geri home ...) tuslarindan kurtulmadikca kendine isletim sistemi demesin,androidin bu sekliyle kullanan cihazlarda akilli telefon falan degil. 20yil onceki manuel kullanim halen devam etmekte. Multitasking berbat seviyede... Dediklerimi hantalligi sadece ciddi manada bb10 kullananlar anlamis olacaktir. BB umarim kendi arayuz ve ozgun kullanim seklini olusturabilir...
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Türbülans Havayolları A.Ş 1 yıl
İki gun önce aldım, hali hazırda zaten note 7 fe kullanıyorum ama bu keyone bambaska bisey.. Lütfen cihazı eline alıp kurcalamayan bir insan yorum yapmasın bu telefon ile ilgili, zaten blackberry hub herşeye bedel
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zolzauza 1 yıl
Servis? Yedek parça? Aksesuar?
:)))
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-alpinist- 1 yıl
Telefon sahibi olmak lüks olacak bu gidişe keşke akıllı telefon çıkmasaydı
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