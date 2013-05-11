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BlackBerry R10 2180mAh'lik bir pille geliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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BlackBerry R10 2180mAh'lik bir pille geliyor

Yeni BB10 işletim sistemini daha ekonomik bir çözümle çok daha geniş kitlelere ulaştırmak isteyen BlackBerry'nin R serisini piyasaya sürmeye hazırlandığı biliniyor. Bu seriye mensup ilk telefonun R10 model numarasıyla geleceği ise geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan prototip görüntüleri sayesinde öğrenilmişti. Fiziksel QWERTY klavyeye sahip R10'un teknik özellikleri yeni cihazın Q10'un bütçe dostu bir alternatifi olarak geleceğine işaret etse de; ürünün donanımına dair paylaşılan yeni veriler, telefona tahmin edilenden daha büyük bir pilin eşlik edeceğini gün yüzüne çıkardı.
3.1 inç büyüklüğünde 720 x 720 piksel çözünürlüklü kare ekran, 5MP arka kamera, görüntülü görüşme kamerası, 2GB sistem belleği, 8GB dahili hafıza ve BlackBerry 10.1 işletim sistemi versiyonunu bünyesinde barındıran aygıtın ilk sızıntılarda 1.800mAh'lik bir pilden gücünü alacağı ileri sürülmüştü. R10'un arka kapağı çıkarıldıktan sonra çekilen yukarıdaki fotoğraf ise; telefonda hem 1800mAh'lik Z10 hem de 2.100mAh'lik Q10'dan daha büyük bir pilin mevcut olduğunu gözler önüne serdi. Tam 2.180mAh'lik çıkarılamayan piliyle BlackBerry R10'un ortalama kullanım koşullarında tam bir günü tamamlayabileceği aktarılıyor. 

http://www.bbin.in/en/2013/05/05/pics-blackberry-10-curve-r-series-smartphone-stands-taller-than-q10-poses-its-unremovable-backside/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl en beğenilen
Bu hafta 3 önemli Sony haberini atladınız hemde bi çok haberi aldığınız engagdetda yayınlanmasına rağmen...
1.Süper slim kızaklık vaio ultrabook. engadget.com/...
2.Sonynin 5yıl sonra tekrar kar etmesi engadget.com/...
3.Bataryası değiştirilebilir su geçirmez Xperia A. engadget.com/...
Sonra gelip marka tutmuyoruz ayağı yapmayın.Samsung kılıfı bile haber oluyor anında...
Bu hafta 3 önemli Sony haberini atladınız hemde bi çok haberi aldığınız engagdetda yayınlanmasına rağmen...1.Süper slim kızaklık vaio ultrabook.engad...
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tamtamam 6 yıl
pil iyi güzelde daha fazla pil gücüne ihtiyaç duyan z10 için niye koymadınız bu pili cibiliyetsiz firma.
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free4200 6 yıl
Arkadaşlara katılıyorum. Dh, tablet ve ultrabook-laptop haberlerinde bazen eksik kalabiliyor.
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oktayakgoz 6 yıl
Alfred James Pacino
Türkiyenin en büyük teknoloji haber sitesi hala S4 incelemesi yapmamakta neden bu kadar ısrarcı ?

belkide en büyük değildir
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akbirkurt 6 yıl
Sdn'yi de Dh'yi de yakından takip ederim Dh'de Mesut Çevik gibi yetenekli birisi var ama son zamanlarda bakıyorum Sdn optimus g'yi inceledi S4'ü inceledi Htc One Sv'yi inceledi.Dh biraz geri kaldı.
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baysan240 6 yıl
@PlayMakers

birader yazdıklarımı baştan itibaren okursan neye kızdığımı görürsün. eğer bir firma inceleme örneği göndermiyorsa o firma seni adamdan saymıyor demektir. bir sürü donanım üreticisi oem üretici akıllı cihaz üreticisi inceleme için örnek gönderiyor samsung aklı sıra apple stratejisi izliyor (onlarda inceleme örneği göndermiyorlar ve bence onlarında inceleme videosunun olmaması gerekir)

biz kendimize saygı duymassak karşıdaki adam niye bize saygı duysun ? sonra way efendim filanca firmanın ürünleri hala türkiyeye gelmedi yok efendim şu firmanın türkiye teknin servisi kötü diye binlerce şikayet görüyoruz başka siteler inceleme yapmış olabilirler ancak onlar kendi paralarıyla cihaz almışlarsalar onlarda yanlış yapmış demektir.


bu harekedinden dolayı ben editörleri tebrik ediyor ve destekliyorum

örneği gönderilmeyen cihazın incelemesinin olmaması ziyaretçi sayısında düşüşe neden olabilir, ancak bir söz vardır. ki bu duruma göre bence cuk oturuyor.

Mal kaybeden bir şey kaybetmiştir.Onurunu kaybeden çok şey kaybetmiştir. cesaretini kaybeden her şeyini kaybetmiştir. "Goethe "
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General. 6 yıl
Yaw ne birbirinizi yiyorsunuz DH S4ü incelesede incelemesede alacaklar alacaksınız aldıracaksınız bu ülkede kimse mantık alışverişi yapmaz sürüye uyarak alışveriş yapar sanki herkes DH yi takip ediyor ve ona göre seçim yapıyor adam 2 bin lira verip telefon alıyor kullanmasını bilmiyor merak eden varsa her yerde cihaz dolu gider kendi incelesini yapar sonra kararını verir
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12 Angry Men 6 yıl
Samsung'un çokda umrunda değil DH'nin incelemeri, Bazı markaların teelfonunu fazla abartıp bazılarını ise yüzeysel inceliyor. Samsung belki bu yüzden vermemiş olabilir.
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DH Misafiri 6 yıl en beğenilen
Bu hafta 3 önemli Sony haberini atladınız hemde bi çok haberi aldığınız engagdetda yayınlanmasına rağmen...
1.Süper slim kızaklık vaio ultrabook. engadget.com/...
2.Sonynin 5yıl sonra tekrar kar etmesi engadget.com/...
3.Bataryası değiştirilebilir su geçirmez Xperia A. engadget.com/...
Sonra gelip marka tutmuyoruz ayağı yapmayın.Samsung kılıfı bile haber oluyor anında...
Yanıtla +26
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12 Angry Men 6 yıl
baysan240
yaw o kadar istiyorsanız gönderin kendi s4 ünüzü incelesinler bir firma duruşu, insanda biraz gurur vardır bilirmisiniz ? biri sizi adamdan saymazsa sizde onu saymazsınız, biri sizi kaale almazsa sizde onu kaale almazsınız; koskoca samsung 350 dolara malettiği cihazı inceleme için gönderme nezaketini göstermiyorsa o cihazda burada incelenmez bu kadar basit !!!! nasıl bu kadar gurursuz olabiliyorsunuz aklım almıyor. kendinizi bu kadar basite indirgemenizin anlamı ne ? hiç mi kendinize saygı duymuyorsunuz ?inceleme istiyorsanız dünya kadar düküman internette var gidin neye istiyorsanız bakın lakin türkiyenin en büyük teklonoji odakli sitesinin duruşundan vazgeçmesini çizgisini kaybetmesini bu kadar abanarak kendizi adeta yırtarak istemeyin yemin ediyorum gözüm sizin şu ağlak yorumlarnıza tahammul etmiyor...

Cihaz gönderme konusunda en iyi firma samsung'dur acama ne olduda DH'ye cihaz göndermemiş? orasını bilmiyoruz altında birşey varki göndermemiş.
Belki dh'nin tutumundandır. Bilmiyorum ama samsung 350 dolarlık telefonun hesbaını yapmayacağını sende biliyorsun.
1 Yanıt Yanıtla
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baysan240 6 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men

baysan240

yaw o kadar istiyorsanız gönderin kendi s4 ünüzü incelesinler bir firma duruşu, insanda biraz gurur vardır bilirmisiniz ? biri sizi adamdan saymazsa sizde onu saymazsınız, biri sizi kaale almazsa sizde onu kaale almazsınız; koskoca samsung 350 dolara malettiği cihazı inceleme için gönderme nezaketini göstermiyorsa o cihazda burada incelenmez bu kadar basit !!!! nasıl bu kadar gurursuz olabiliyorsunuz aklım almıyor. kendinizi bu kadar basite indirgemenizin anlamı ne ? hiç mi kendinize saygı duymuyorsunuz ?inceleme istiyorsanız dünya kadar düküman internette var gidin neye istiyorsanız bakın lakin türkiyenin en büyük teklonoji odakli sitesinin duruşundan vazgeçmesini çizgisini kaybetmesini bu kadar abanarak kendizi adeta yırtarak istemeyin yemin ediyorum gözüm sizin şu ağlak yorumlarnıza tahammul etmiyor...


Cihaz gönderme konusunda en iyi firma samsung'dur acama ne olduda DH'ye cihaz göndermemiş? orasını bilmiyoruz altında birşey varki göndermemiş.

Belki dh'nin tutumundandır. Bilmiyorum ama samsung 350 dolarlık telefonun hesbaını yapmayacağını sende biliyorsun.

ne olursa olsun samsung cihaz göndermedi diye dh aman cihaz gönderin diye yalakalıkmı yapmalı ? "sen bana inceleme ve tanıtım için cihaz göndermezsen bende senin cihazını incelemem tanıtmam" bu mantığı açıkcası ben destekliyorum ve profesyonelce buluyorum

memur olmadan önce özel sektörde de çalıştım ve eğer özel sektör tecrubeniz varsa sizde bilirsiniz bir iş konusunda evet demek ne kadar önemliyse hayır demekte o kadar önemlidir. çizgilerinizi çizersiniz ben şunu şunu şunu yaparım dersiniz ve elinizden geldiğince iyisini yaparsınız ama bunun yanında şunu şunu şunu yapmam dediğinizde de hem karşı tarafa uzmanlık alanınız hakkında güven verirsiniz hemde firma duruşunuzu ortaya koyarsınız ki bunda size + puan olarak mutlaka döner.

bi düşünün şimdi bu dh kendi parasıyla cihaz alsa;

1. diğer firmalar neden cihaz göndersin ? türkiyenin en büyük teknoloji odaklı medya firmasına cihaz gönderilmezse diğer türk firmalarına niye gönderilsin ?

2. şuanda gelen örneklerde bir sıkıntı olursa bir eleştirilecek nokta felan direk bu firmanın sorumluğundadır ve firma kendi gönerdiği ürün sıkıntılı olduğundan hd ye çamur atamaz taraflı olmakla suçlayamaz, peki dh kendi parasıyla aldığı cihazda bir aynısı söz konusu olurmu (en yakın örneği xperia z de söylenenlere göre sharp panelli cihazların ekranları daha iyimiş şimdi mesut çeviğin jdp panelli bir cihazı inceleyip bunun ekranı kötü dese sonra birileri çıkıp "yok efendim siz bilerek kötü ekranlı cihazı incelediniz sony'i karalıyorsunuz " dese ?)

3. inceleme örnekleri perakende satıştan 1-2 ay önce geldiğinden dh tüm incelemeleri ancak 1-2 ay sonra yani cihaz piyasaya sürüldüğünde yapar

işte bu nedenlerden dolayı inceleme örneği göndermeyen firmaların hiç bir incelemesinin yayınlanmaması gerektiğine inanıyorum .
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baysan240 6 yıl
yaw o kadar istiyorsanız gönderin kendi s4 ünüzü incelesinler bir firma duruşu, insanda biraz gurur vardır bilirmisiniz ?
biri sizi adamdan saymazsa sizde onu saymazsınız, biri sizi kaale almazsa sizde onu kaale almazsınız; koskoca samsung 350 dolara malettiği cihazı inceleme için gönderme nezaketini göstermiyorsa o cihazda burada incelenmez bu kadar basit !!!!
nasıl bu kadar gurursuz olabiliyorsunuz aklım almıyor. kendinizi bu kadar basite indirgemenizin anlamı ne ? hiç mi kendinize saygı duymuyorsunuz ?
inceleme istiyorsanız dünya kadar düküman internette var gidin neye istiyorsanız bakın lakin türkiyenin en büyük teklonoji odakli sitesinin duruşundan vazgeçmesini çizgisini kaybetmesini bu kadar abanarak kendizi adeta yırtarak istemeyin yemin ediyorum gözüm sizin şu ağlak yorumlarnıza tahammul etmiyor...
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__Nikolaus__ 6 yıl
Adam sinir yapmis , her cumlenin sonunda unlem ,hayirdir seni sinirlendiren bu kadar geren olay nedir ? Dh sana mi ait ?

Biz kullanicilar olarak inceleme yapilmasini istiyoruz , yapilmazsa da tepkimizi soyluyoruz , atlama herseye.
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12 Angry Men 6 yıl
Sanki devrim yapmışlarmış gibi birde bu pil'in haberi yapılmazmı insan şaşırıyor.
Piyasadaki tüm telefonlar buna benzer kapasitede pil kullanıyor ne var bunda?
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