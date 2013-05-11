BlackBerry R10 2180mAh'lik bir pille geliyor





Yeni BB10 işletim sistemini daha ekonomik bir çözümle çok daha geniş kitlelere ulaştırmak isteyen BlackBerry'nin R serisini piyasaya sürmeye hazırlandığı biliniyor. Bu seriye mensup ilk telefonun R10 model numarasıyla geleceği ise geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan prototip görüntüleri sayesinde öğrenilmişti. Fiziksel QWERTY klavyeye sahip R10'un teknik özellikleri yeni cihazın Q10'un bütçe dostu bir alternatifi olarak geleceğine işaret etse de; ürünün donanımına dair paylaşılan yeni veriler, telefona tahmin edilenden daha büyük bir pilin eşlik edeceğini gün yüzüne çıkardı.

3.1 inç büyüklüğünde 720 x 720 piksel çözünürlüklü kare ekran, 5MP arka kamera, görüntülü görüşme kamerası, 2GB sistem belleği, 8GB dahili hafıza ve BlackBerry 10.1 işletim sistemi versiyonunu bünyesinde barındıran aygıtın ilk sızıntılarda 1.800mAh'lik bir pilden gücünü alacağı ileri sürülmüştü. R10'un arka kapağı çıkarıldıktan sonra çekilen yukarıdaki fotoğraf ise; telefonda hem 1800mAh'lik Z10 hem de 2.100mAh'lik Q10'dan daha büyük bir pilin mevcut olduğunu gözler önüne serdi. Tam 2.180mAh'lik çıkarılamayan piliyle BlackBerry R10'un ortalama kullanım koşullarında tam bir günü tamamlayabileceği aktarılıyor.

http://www.bbin.in/en/2013/05/05/pics-blackberry-10-curve-r-series-smartphone-stands-taller-than-q10-poses-its-unremovable-backside/