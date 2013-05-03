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BlackBerry R10 ortaya çıktı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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BlackBerry R10 ortaya çıktı

Endonezyalı bir internet sitesinin kısa süre önce detaylarını paylaştığı BlackBerry R serisine mensup ilk model, Instagram fotoğraf paylaşım platformu aracılığıyla sızdırıldı. Kırmızı ve beyaz renkli sürümlerine ait temsili üniteleri kameraya yakalanan R10 model numaralı akıllı telefon, BlackBerry'nin giriş-orta segmentten piyasaya süreceği ilk BlackBerry 10 işletim sistemli çözümü olacak. Sızıntıyı gerçekleştiren Instagram kullanıcısına göre 2013 üçüncü çeyreğinde satılmaya başlayacak fiziksel QWERTY klavyeli telefonun ilk sızıntılar ışığında en geç Haziran ayına kadar resmen duyurulmuş olması bekleniyor.
Geçen hafta satılmaya başlayan BlackBerry Q10'un daha ekonomik küçük formdaki alternatifi olarak değerlendirilen R10'un beyaz versiyonu daha önce gün yüzüne çıkmıştı. 8GB dahili hafıza, microSD kart slotu ve 1800 mAh pille donatılan fiziksel klavyeye sahip cihaz, 300$ - 400$ arası bir fiyattan mobil pazara giriş yapacak. Yaz aylarında genç tüketicilere yönelik hazırlanan bütçe dostu bu BlackBerry 10 telefonuyla satış rakamlarını artırmayı planlayan BlackBerry şirketi (eski adıyla Research in Motion), plastik kasalı bu alt seviye çözümünün çıkışını takip eden dönem için daha güçlü modeller geliştiriyor. Yılın ikinci yarısını hedef alan ürün yelpazesindeki yeni BlackBerry'lerin 2013 üçüncü çeyreği sonunda resmiyet kazanacağı rapor ediliyor.

http://instagram.com/p/Y0SOGXmm3x/ Yorum Yaz
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NevNiyaz 6 yıl
şu bb 10 için en az 1-1,5 yıl beklicem bakalım nereye gidiyor
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hollowman_ 6 yıl
Z10 şekil olarak güzel telefon fakat arayüz çok sıkıntılı, kullanışlı gelmiyor bana. patent mevzuuna takılmayalım diye farklı bir şekil verilmeye çalışılmış fakat olmamış. Şahsi görüşüm.
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DH Misafiri 6 yıl
klavye çok daha iyi olmuş bbnin klavyesinin hep böyle olması gerektiğini hayal ediyodum demekki beyin sinyallerimi almışlar çok güzel olmuş siyahı gelirse alınır
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ademoz05 6 yıl
vallahi çok güzel. beğendim.
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BarGoS 6 yıl
PostMortem
Kızaklı 10 modeli gelmeyecek mi yahu?

Gelicek bu sene içerisinde , ayrıca bu cihazda yeni nesil curve modeli dir.
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Dexstz 6 yıl
Güzel görünüyor
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Dark Shade 6 yıl
chacha ile lumia 620 nin birleşiminden yapılmış gibi :D
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K.can.tas 6 yıl
Görünüş güzel
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flexii_87 6 yıl
Lumia 620 nin tustakimlisi :))
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Peregrino 6 yıl
Resmi gorunce HTC ChaCha nin yenisi cikti zannettim. Tasarim guzel olmus.
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-Calvin 6 yıl
HTC chacha
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buraksahin 6 yıl
Htc chachanın kırmızısı.
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regaibyigit. 6 yıl
türkiyeye uygun bir fiyatla girerse alınabilir
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