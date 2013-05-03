BlackBerry R10 ortaya çıktı





Endonezyalı bir internet sitesinin kısa süre önce detaylarını paylaştığı BlackBerry R serisine mensup ilk model, Instagram fotoğraf paylaşım platformu aracılığıyla sızdırıldı. Kırmızı ve beyaz renkli sürümlerine ait temsili üniteleri kameraya yakalanan R10 model numaralı akıllı telefon, BlackBerry'nin giriş-orta segmentten piyasaya süreceği ilk BlackBerry 10 işletim sistemli çözümü olacak. Sızıntıyı gerçekleştiren Instagram kullanıcısına göre 2013 üçüncü çeyreğinde satılmaya başlayacak fiziksel QWERTY klavyeli telefonun ilk sızıntılar ışığında en geç Haziran ayına kadar resmen duyurulmuş olması bekleniyor.

Geçen hafta satılmaya başlayan BlackBerry Q10'un daha ekonomik küçük formdaki alternatifi olarak değerlendirilen R10'un beyaz versiyonu daha önce gün yüzüne çıkmıştı. 8GB dahili hafıza, microSD kart slotu ve 1800 mAh pille donatılan fiziksel klavyeye sahip cihaz, 300$ - 400$ arası bir fiyattan mobil pazara giriş yapacak. Yaz aylarında genç tüketicilere yönelik hazırlanan bütçe dostu bu BlackBerry 10 telefonuyla satış rakamlarını artırmayı planlayan BlackBerry şirketi (eski adıyla Research in Motion), plastik kasalı bu alt seviye çözümünün çıkışını takip eden dönem için daha güçlü modeller geliştiriyor. Yılın ikinci yarısını hedef alan ürün yelpazesindeki yeni BlackBerry'lerin 2013 üçüncü çeyreği sonunda resmiyet kazanacağı rapor ediliyor.

http://instagram.com/p/Y0SOGXmm3x/