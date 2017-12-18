BlackBerry World uygulama mağazası kapanıyor

Yıllar boyunca kendi geliştirdiği işletim sistemlerini telefonlarında kullanan BlackBerry, bugün Android işletim sisteminde karar kılmış durumda. Bu bakımdan da artık eski uygulama mağazası kaçınılmaz sona doğru gidiyor.

Bir dönem kapanıyor

Bilindiği üzere BlackBerry markalı telefonları artık ağırlıklı olarak Çinli TCL firması ve bazı bölgesel firmalar tarafından üretiliyor. BlackBerry sadece tasarım ve yazılım konusunda kontrolü elinde tutuyor. En son 2 yıl önce BlackBerry OS işletim sistemli bir akıllı telefon piyasaya çıkmış ve sonrasında da Android işletim sistemi resmi olarak duyurulmuştu.

Android işletim sistemine geçene kadar BlackBerry telefonlarının uygulama indirmeleri için BlackBerry World adında bir uygulama mağazası yer alıyordu. BlackBerry telefonları Google Play mağazasına yönlendiği için BlackBerry World mağazasına gerek de kalmadı.

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Firma tarafından yapılan açıklamaya göre BlackBerry World uygulama mağazası Aralık 2019 tarihinde yani tam olarak 2 yıl sonra faaliyetlerine son verecek. Bu tarihten sonra eski BlackBerry telefonları olanlar artık mağazadan uygulama indiremeyecek. Firma bununla birlikte tüm BB10 ve BBOS telefonlarına 2021 yılına kadar yazılım desteği devam edecek.

Uygulama mağazasının yanında firma kendisine yük olacak pek çok hizmeti de sonlandırma kararı aldı. Kullanıcılara seyahat konusunda tavsiyelerde bulunan BlackBerry Travel, Şubat 2018 tarihinde kapanıyor. Playbook videolu görüşme hizmeti Mart 2018 tarihinde kapanacak.