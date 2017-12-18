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BlackBerry World uygulama mağazası kapanıyor

BlackBerry 10 ve BlackBerry OS işletim sistemli telefonların uygulama indirmeleri için kullanılan BlackBerry World mağazası iki yıl içerisinde faaliyetlerini sonlandırıyor.
1 yıl
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1
10
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Yıllar boyunca kendi geliştirdiği işletim sistemlerini telefonlarında kullanan BlackBerry, bugün Android işletim sisteminde karar kılmış durumda. Bu bakımdan da artık eski uygulama mağazası kaçınılmaz sona doğru gidiyor.

Bir dönem kapanıyor

Bilindiği üzere BlackBerry markalı telefonları artık ağırlıklı olarak Çinli TCL firması ve bazı bölgesel firmalar tarafından üretiliyor. BlackBerry sadece tasarım ve yazılım konusunda kontrolü elinde tutuyor. En son 2 yıl önce BlackBerry OS işletim sistemli bir akıllı telefon piyasaya çıkmış ve sonrasında da Android işletim sistemi resmi olarak duyurulmuştu.

Android işletim sistemine geçene kadar BlackBerry telefonlarının uygulama indirmeleri için BlackBerry World adında bir uygulama mağazası yer alıyordu. BlackBerry telefonları Google Play mağazasına yönlendiği için BlackBerry World mağazasına gerek de kalmadı.

Ayrıca Bkz. "Samsung Bixby hoparlör gelecek yıla kaldı"

Firma tarafından yapılan açıklamaya göre BlackBerry World uygulama mağazası Aralık 2019 tarihinde yani tam olarak 2 yıl sonra faaliyetlerine son verecek. Bu tarihten sonra eski BlackBerry telefonları olanlar artık mağazadan uygulama indiremeyecek. Firma bununla birlikte tüm BB10 ve BBOS telefonlarına 2021 yılına kadar yazılım desteği devam edecek.

Uygulama mağazasının yanında firma kendisine yük olacak pek çok hizmeti de sonlandırma kararı aldı. Kullanıcılara seyahat konusunda tavsiyelerde bulunan BlackBerry Travel, Şubat 2018 tarihinde kapanıyor. Playbook videolu görüşme hizmeti Mart 2018 tarihinde kapanacak. 

 

http://www.ubergizmo.com/2017/12/blackberry-app-store-shut-down-in-december-2019/?utm_source=mobilerepublic Yorum Yaz
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huhuq 1 yıl
yediler blackberryi , iyi olmadı.
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cobanmahmut 1 yıl
Eski bir sevgili gibi hep hatırlanacak... Sadık dostum, daimi arkadaşımdı...
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Fenomenon 1 yıl
Bir zamanlar önemli bir prestij göstergesiydi.
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tarlabasi 1 yıl
Gerçekten BB Os başarılı bir işletim sistemiydi. Bir dönem ikinci telefon olarak Q10 kullandım. Kullanımı keyifli ve müthiş stabildi.Çok yazık ettiler. Pazarlama stratejisi tarzında derslerde Blackberry'nin RIM tarafından nasıl rezil edildiği örneği rahatlıkla verilebilir.
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xxxx1 1 yıl
BB os : uçak bile kaldırabilecek güvenlikte kalitede bir işletim yazılımı idi,tamamen profosyonel ellerde hazırlanmıştı...
Kötü yönetilen şirket, OS 'u,sonra donanımdan çekildi. Smartphone dünyasında olması gereken bir isim,piyasanın ağabeyi her türlü.
Android le de olsa varlığı yinede kötünün iyisi.
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Fashionality 1 yıl
eskiden iPhone ile kiyaslanan telefonlar uretirdi. hatta daha da eskiye gidersek windows mobile ile calisan pocket pc donemlerinde blackberry ve telefonlarindaki trackball cok hosuma giderdi. tasarim olsun, servisleri olsun, isletim sistemi olsun piyasadaki smartphone diyebilecegimiz cihazlar arasinda ciddi bir agirligi vardi... nerden nereye...
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asaime 1 yıl
Sadece Whatsapp v.b mesajlaşma uygulamaları desteğini kesmeseydi, daha çok uzun yıllar kullanılabilecek bir işletim sistemiydi. Firmanın ekonomik koşulları dikkate alarak verdiği bir karar, diyecek çok fazla bir şey yok.
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Das Boot 1 yıl
Ne yazıkki bir alternatif işletim sistemi daha çöp oldu. Yazık oldu. Tüm dünya Android ve ios arasında sıkışıp kaldı.
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cht192 1 yıl Das Boot
büyük balık küçük balığı yer
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BRNSpawn 1 yıl

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