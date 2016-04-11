BlackBerry, bu yıl iki Android telefon daha piyasaya sürecek

Akıllı telefon satışları sürekli düşen ve yatırımcıların artık donanım pazarından çıkmasını istediği BlackBerry, ısrarla pazara tutunmaya devam ediyor. Firma, yıl içerisinde iki orta seviye Android akıllı telefonu daha piyasaya sürecek.
Yenilikçi özelliklere sahip BlackBerry Priv amiral gemi modeli, çok yüksek bir fiyat seviyesinden pazara girince beklediği ilgiyi göremedi. Son üç ayda sadece 600 bin akıllı telefon satabilen BlackBerry, şimdi de orta seviye segmentte şansını denemek istiyor.Ayrıca Bkz. "BlackBerry satışları düşmeye devam ediyor"
Android akıllı telefon pazarı, yaklaşık olarak 2 milyar cihaz sayısına ulaşsa da, halen yeni firmalar için yeterince boşluk var. Dünya üzerinde akıllı telefonu olmayan 3 milyar insan olduğu düşünüldüğünde, yenilikçi teknolojiler ve fiyat-performans dengesi, iş yapacaktır. Xiaomi, Meziu, LeEco gibi firmalar bunun en iyi örneği.
BlackBerry’nin Vienna kod adlı yeni bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı biliniyor. Plastik kasa ve yerleşik fiziksel klavye, iyi bir fiyat etiketi ile Android pazarında ilgi görebiliyor. Yine tamamen dokunmatik ekranlı olacağı tahmin edilen diğer orta seviye model de muhtemelen yılın sonlarına doğru piyasada olacak.
http://www.tweaktown.com/news/51526/two-mid-range-blackberry-android-phones-launch-year/index.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
"Sen mühendis misin"
"Koskoca Blackberry'yi yapanlardan daha mı iyi bileceksin."
"Senin bu düşündüğünü onlar düşünemez miydi, öyle yaptıklarına göre vardır bir sebebi"
vs. gibi laflarla bana bilmişlik taslıyorlardı.
Şimdi ne oldu? Koca RIM, çırpınıyor. HTC nin yaptığı gibi zarar, batak açıklayıp, son bir cihaz üretelim de 4000 den satarsak belki kurtarırız edebiyatı yapıyor.
Nerede o klavye şövalyeleri? RIM, bundan sonra hayır gelmez dedik. İstediklerini yapsınlar. İnnovasyon yok. Eskiden, dokunmatik telefonlar yokken, konuşarak yazdıramazken, mail gönderen adamlar, iş adamları vs. tam klavyesi var diye Blackberry alıyorlardı. Şimdi devir değişti. Blackberry bitti, okey dönüyor.
Bu gidişle, HTC de aynı olur. Haa, yeni telefonu olan One M10 un resimlerini gördüm ve çok beğendim. Özellikleri ve pili de çok iyi duruyor. Hele ki 2100 mAh ler ile tam gün çıkartan cihazlar yapan HTC, bunda 2 günü devirebilir. Sesi de çok iyi olursa, iyi satılırsa belki bir fitili ateşler. Yoksa yine zarar yazar. Tabi bu da fiyatlandırmaya bağlı. HTC burada bu telefonda da Samsung 3300 dedi, ben de 3500-4000 diyeyim der ve saçmalarsa, yine kendi ayağına sıkmış olur, yine zarar açıklar...
bilerek kötülük kendine bukadar ancak yapılır,pazarlamadan,mobil dünyadan,android'den çok uzak...nekadar kötü yönetiln bir şirket bb.
Bence priv fiyatını en az %50 indirsinler, priv piyasada bittiğinde uygun fiyata priv kalitesinde ürünler çıkarsınlar. Sürümden kazanmaya çalışsınlar.
BB ismi eskiden iş yapıyordu şimdi o kadar etkin bir marka değil. 10 sene önceki piyasa yok, IOS ve Android yazılımları ile birlikte piyasada çok önemli firmalar ve alternatifler var.
Aynen öyle... BB priv gibi ilk android inde özel lensli gelişmiş kamera koymak ile maliyeti çok fazla arttırdı. Başta dediğin gibi maliyetten kaçınsa idi daha çok satar sürümden kazanırdır. iPhone SE ve 5c bu amaçla çıkarılan ürünlere benziyor.
yeni cıhazı ucuz olur diye bekliyoruzz hadii bakalım
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