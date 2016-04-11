BlackBerry, bu yıl iki Android telefon daha piyasaya sürecek

Akıllı telefon satışları sürekli düşen ve yatırımcıların artık donanım pazarından çıkmasını istediği BlackBerry, ısrarla pazara tutunmaya devam ediyor. Firma, yıl içerisinde iki orta seviye Android akıllı telefonu daha piyasaya sürecek.

Yenilikçi özelliklere sahip BlackBerry Priv amiral gemi modeli, çok yüksek bir fiyat seviyesinden pazara girince beklediği ilgiyi göremedi. Son üç ayda sadece 600 bin akıllı telefon satabilen BlackBerry, şimdi de orta seviye segmentte şansını denemek istiyor.

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"BlackBerry satışları düşmeye devam ediyor"

Android akıllı telefon pazarı, yaklaşık olarak 2 milyar cihaz sayısına ulaşsa da, halen yeni firmalar için yeterince boşluk var. Dünya üzerinde akıllı telefonu olmayan 3 milyar insan olduğu düşünüldüğünde, yenilikçi teknolojiler ve fiyat-performans dengesi, iş yapacaktır. Xiaomi, Meziu, LeEco gibi firmalar bunun en iyi örneği.

BlackBerry’nin Vienna kod adlı yeni bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı biliniyor. Plastik kasa ve yerleşik fiziksel klavye, iyi bir fiyat etiketi ile Android pazarında ilgi görebiliyor. Yine tamamen dokunmatik ekranlı olacağı tahmin edilen diğer orta seviye model de muhtemelen yılın sonlarına doğru piyasada olacak.