Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

BlackBerry, bu yıl iki Android telefon daha piyasaya sürecek

Android ekosisteminde Priv ile şansını deneyen ve hayal kırıklığı yaşayan BlackBerry, yıl içerisinde bu kez orta seviyede ilgi toplamaya çalışacak iki model daha hazırlıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
2,6b
1
12
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Akıllı telefon satışları sürekli düşen ve yatırımcıların artık donanım pazarından çıkmasını istediği BlackBerry, ısrarla pazara tutunmaya devam ediyor. Firma, yıl içerisinde iki orta seviye Android akıllı telefonu daha piyasaya sürecek.

Yenilikçi özelliklere sahip BlackBerry Priv amiral gemi modeli, çok yüksek bir fiyat seviyesinden pazara girince beklediği ilgiyi göremedi. Son üç ayda sadece 600 bin akıllı telefon satabilen BlackBerry, şimdi de orta seviye segmentte şansını denemek istiyor.

Ayrıca Bkz. "BlackBerry satışları düşmeye devam ediyor"

Android akıllı telefon pazarı, yaklaşık olarak 2 milyar cihaz sayısına ulaşsa da, halen yeni firmalar için yeterince boşluk var. Dünya üzerinde akıllı telefonu olmayan 3 milyar insan olduğu düşünüldüğünde, yenilikçi teknolojiler ve fiyat-performans dengesi, iş yapacaktır. Xiaomi, Meziu, LeEco gibi firmalar bunun en iyi örneği.  

BlackBerry’nin Vienna kod adlı yeni bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı biliniyor. Plastik kasa ve yerleşik fiziksel klavye, iyi bir fiyat etiketi ile Android pazarında ilgi görebiliyor. Yine tamamen dokunmatik ekranlı olacağı tahmin edilen diğer orta seviye model de muhtemelen yılın sonlarına doğru piyasada olacak. 

 

http://www.tweaktown.com/news/51526/two-mid-range-blackberry-android-phones-launch-year/index.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
grafman09 3 yıl en beğenilen
Az satıp çok kazanmakda bir tecih, çok satıp sürümden kazanmakta, firmanın bir marka olgusu var zaten, BlackBerry Priv modeli 1500 - 2000 tl seviyesinde çıksa çok fazla ilgi görürdü. Herkes elma almak durumunda değil.. Piyasayı görmüyor bu firmalar..
Az satıp çok kazanmakda bir tecih, çok satıp sürümden kazanmakta, firmanın bir marka olgusu var zaten, BlackBerry Priv modeli 1500 - 2000 tl seviyesinde çıksa ç...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
bu fiyatlarla piyasada tutunması çok zor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 3 yıl
Yahu bu forum gerçekten kendine gelmiş. Bundan çok uzak değil, 2 sene kadar önce ben Blackberry için bunları söylüyordum ve forumdaki bazı kişiler bana resmen saldırıya geçiyor ve :
"Sen mühendis misin"
"Koskoca Blackberry'yi yapanlardan daha mı iyi bileceksin."
"Senin bu düşündüğünü onlar düşünemez miydi, öyle yaptıklarına göre vardır bir sebebi"
vs. gibi laflarla bana bilmişlik taslıyorlardı.
Şimdi ne oldu? Koca RIM, çırpınıyor. HTC nin yaptığı gibi zarar, batak açıklayıp, son bir cihaz üretelim de 4000 den satarsak belki kurtarırız edebiyatı yapıyor.
Nerede o klavye şövalyeleri? RIM, bundan sonra hayır gelmez dedik. İstediklerini yapsınlar. İnnovasyon yok. Eskiden, dokunmatik telefonlar yokken, konuşarak yazdıramazken, mail gönderen adamlar, iş adamları vs. tam klavyesi var diye Blackberry alıyorlardı. Şimdi devir değişti. Blackberry bitti, okey dönüyor.
Bu gidişle, HTC de aynı olur. Haa, yeni telefonu olan One M10 un resimlerini gördüm ve çok beğendim. Özellikleri ve pili de çok iyi duruyor. Hele ki 2100 mAh ler ile tam gün çıkartan cihazlar yapan HTC, bunda 2 günü devirebilir. Sesi de çok iyi olursa, iyi satılırsa belki bir fitili ateşler. Yoksa yine zarar yazar. Tabi bu da fiyatlandırmaya bağlı. HTC burada bu telefonda da Samsung 3300 dedi, ben de 3500-4000 diyeyim der ve saçmalarsa, yine kendi ayağına sıkmış olur, yine zarar açıklar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
orientem 3 yıl
Premium marka olmak aynı ürünü üzerinde senin markan var diye kazık fiyata satmak değildir yaptığın ürünler için hiçbir masraftan kaçmamaktır. Masraftan kaçılmamış hali s808 işlemci. Onu geçtim bir tane modeli var zaten onda bile diğer firmalardan önce güncelleme vermeyi beceremiyor. E sen kendi başına işletim sistemi çıkaracak kadar iddialıydın hani yazılımda aynı performansı androidde de göster. BB10daki yazılım özelliklerinden de eser yok ne ile uğraşıyor blackberry anlamış değilim.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 3 yıl
Ben bu firmaya akil sir erdiremiyorum basta yapmasi gerekenleri enson yapiyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xxxx1 3 yıl
android gibi başka bir plafforma geçiyorsun ilk ürünün daha zaten bitiklerdesin,dünyanın en pahalı cihaazını satıyorsun(edition markalar)hariç.
bilerek kötülük kendine bukadar ancak yapılır,pazarlamadan,mobil dünyadan,android'den çok uzak...nekadar kötü yönetiln bir şirket bb.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ÖzdalDoğru 3 yıl
Çok çok iyi bir yazılım ve arkasından yine çok çok iyi bir mağaza le gelseler çıktıkları fiyatı haklı bulabilirim ilk maliyetinden dolayı ama hali hazırdaki android işletim sistemi ile gelirsen bu fiyata direkt dibe vurursun.

Bence priv fiyatını en az %50 indirsinler, priv piyasada bittiğinde uygun fiyata priv kalitesinde ürünler çıkarsınlar. Sürümden kazanmaya çalışsınlar.

BB ismi eskiden iş yapıyordu şimdi o kadar etkin bir marka değil. 10 sene önceki piyasa yok, IOS ve Android yazılımları ile birlikte piyasada çok önemli firmalar ve alternatifler var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 3 yıl
Alan çıkıyor mu acaba.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
absamet 3 yıl
samsung, sony vs. ile aynı özellikte telefon yapıyor diğer markalar 2000 - 2500 tl arasında satıyor, BB ise batıyor ve battığını bile bile 4000 tl den telefon satacak oluyor, bu neyin kafası be aga
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
grafman09 3 yıl en beğenilen
Az satıp çok kazanmakda bir tecih, çok satıp sürümden kazanmakta, firmanın bir marka olgusu var zaten, BlackBerry Priv modeli 1500 - 2000 tl seviyesinde çıksa çok fazla ilgi görürdü. Herkes elma almak durumunda değil.. Piyasayı görmüyor bu firmalar..
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Robot Doktoru 3 yıl grafman09
grafman09

Az satıp çok kazanmakda bir tecih, çok satıp sürümden kazanmakta, firmanın bir marka olgusu var zaten, BlackBerry Priv modeli 1500 - 2000 tl seviyesinde çıksa çok fazla ilgi görürdü. Herkes elma almak durumunda değil.. Piyasayı görmüyor bu firmalar..

Aynen öyle... BB priv gibi ilk android inde özel lensli gelişmiş kamera koymak ile maliyeti çok fazla arttırdı. Başta dediğin gibi maliyetten kaçınsa idi daha çok satar sürümden kazanırdır. iPhone SE ve 5c bu amaçla çıkarılan ürünlere benziyor.

yeni cıhazı ucuz olur diye bekliyoruzz hadii bakalım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Greylights 3 yıl
Meziu değil Meizu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AYavasci 3 yıl
Gönül ister ki uygun fiyat politikasıyla telefonlarını satışa sunsun ve rekabete katılsın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +215 Bloodin +181 BlackLead +177 madmahmutd +149 theozy +148 Mugetsuga +137 Domatore +116 celik44 +116 Galatas4ray +112 Murat.Ak +112
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2556 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
blackberry, blackberry priv ve
4 etiket daha blackberry vienna Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Windows 10'un ölümcül mavi ekranına QR kod eklendi 3 yıl Facebook Messenger'a Dropbox ve Chat Head desteği geliyor 3 yıl LG G5 ülkemizde satışa çıkıyor: İşte fiyatı 3 yıl Asus’tan yeni bir çubuk bilgisayar 3 yıl Game of Thrones'tan bir fragman daha geldi 3 yıl Green Goblin gerçek oldu, İşte kusursuz bir "hoverboard" 3 yıl NVIDIA'nın yeni jenerasyon ekran kartları önümüzdeki haftalarda tanıtılacak 3 yıl Razer'dan Pro Gamepad "Wildcat" video inceleme 3 yıl Nintendo NX, AMD GPU, 4K yeteneği ve 6-8 GB RAM ile gelebilir 3 yıl Turkcell ve Vestel'den stratejik işbirliği: Kaan Terzioğlu ile konuştuk 3 yıl 2016’nın en hızlı 10 akıllı telefonu 3 yıl LG K8 ve K10 akıllı telefonları ülkemizde 3 yıl Vestel ile yerli telefon çalışmalarını konuştuk: Venus V3 5020 ve dahası... 3 yıl BBC’den 1 milyon öğrenciye micro:bit geliştirici kartı 3 yıl Suicide Squad'ın yeni fragmanı yayınlandı 3 yıl Windows Vista için emeklilik vakti yaklaşıyor 3 yıl HTC 10 basın videosu sızdırıldı 3 yıl iPhone 7 "inanılmaz ince" bir forma sahip olabilir 3 yıl Slack beta güncellemesi iOS ve Android'e sesli arama getiriyor 3 yıl Toshiba’dan yeni Q300 SATA III SSD serisi 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN BlackBerry, bu yıl iki Android telefon daha piyasaya sürecek Sonraki IBM Power8 işlemcisine Nvidia Pascal desteği 3 yıl NASA'nın gezegen avlayan uydusu Kepler'de acil durum modu 3 yıl Microsoft Hub klavye, iOS platformuna da geldi 3 yıl Hasselblad 100MP'lik H6D-100c ve 50MP'lik H6D-50c makinelerini duyurdu 3 yıl Sadece 1000 dolara kişisel uzay aracınız olsun ister misiniz? 3 yıl Google'ın son iki bacaklı robotu göründüğünden daha etkileyici 3 yıl G.Skill, 3600MHz hızındaki yeni Trident Z bellek kitlerini duyurdu 3 yıl Edge of Tomorrow'un devam filmi için hazırlıklara başlandı 3 yıl Örümcek-Adam filminde başka Marvel kahramanları da yer alacak 3 yıl Microsoft'un yol haritası büyük Windows 10 güncellemesini açığa çıkardı 3 yıl Huawei Honor 5X (Huawei GR5) mercek altında 3 yıl Agresif tasarımlı Corsair Carbide SPEC-ALPHA satışa çıkıyor 3 yıl Corsair belirli PSU serileri için garanti süresini 10 yıla çıkardı 3 yıl Koplayer, oyunculara yönelik bir Android emülatörü olmayı hedefliyor 3 yıl HTC 10, OIS destekli ön kamera ile birlikte gelecek 3 yıl Netflix aylık üyelik ücretini yükseltiyor 3 yıl Dokuzuncu gezegen neye benziyor? Neden hala bulunamadı? 3 yıl KOSGEB'ten 50000TL hibe ve 100000TL destek nasıl alınır? "Girişimci rehberi" 3 yıl "Yıldızlara doğru bir basamak daha": İşte SpaceX'in tarih yazdığı anlar ve detaylar 3 yıl GP104 grafik birimi internete sızdırıldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
İstanbul Suriye,Arap İstilası Rezillik
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim