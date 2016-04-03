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BlackBerry satışları düşmeye devam ediyor

Ticari pazardan çekilmek üzere iken son bir kez daha şansını denemek isteyen BlackBerry, halen toparlanabilmiş değil. Android işletim sistemi de, kötü gidişe ilaç olamadı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3,5b
1
18
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Özdeşleştiği işletim sistemini bırakarak, Android platformu ile yola devam etmeyi seçen BlackBerry, bir türlü beklenen satış rakamlarının üzerine çıkamıyor. Aralık 2015-Şubat 2016 dönemini kapsayan mali yıl son çeyrek raporları da buna işaret ediyor.

Mali tablolara göre, BlackBerry üç aylık dönem içerisinde 600 000 telefon satabilmiş. Bu rakamın içerisine BlackBerry Priv modeli de dahil. Android ekosistemine amiral gemi seviyesinden giriş yapan firma, anlaşılan yeterli ilgiyi toplayamamış gibi duruyor. Geçen yıl aynı dönemde 1.3 milyon cihaz satışı olurken, bir önceki çeyrekte de 700 000 civarında gerçekleşmişti.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S7 Olympic Edition iddiaları"

Samsung ve Apple’ın günlük 800 bin civarında akıllı telefon sattığını düşünürsek, BlackBerry artık rekabetin çok çok gerisinde kalmış durumda. Düşen satışlar gelirlere de yansıyor zira son çeyrekte 464 milyon dolar gelir elde edildi. Yıl bazında yüzde 30 düşüş var. Firmayı kurtaran ise 2 kat artışla 153 milyon dolar gelir elde eden yazılım bölümü oldu.

Bazı uzmanlar, uzun süredir firmanın donanım pazarından çıkması gerektiğini ifade ediyor. Bu sayede, kaynak tüketimi azalacak ve firma uzman olduğu yazılım sektöründe daha fazla gelir elde edebilecek. Son amli tablolar da, bunu açık bir şekilde gösteriyor.

 

http://www.phonearena.com/news/BlackBerrys-phone-sales-cut-in-half-during-fiscal-fourth-quarter_id79849 Yorum Yaz
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General. 3 yıl en beğenilen
Aynı donanıma sahip G4 1500tl, Blackberry priv 3500tl.İnşallah daha erken batar.
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kadirirdem 3 yıl
Batması mustehat bunların...
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xxxx1 3 yıl
Dünyanın en pahalı Android cihazı ve bu senin iflas dan bel bağladığın cihaz. Fiyatı hala düşmedi uzun süre olmasına rağmen. Çok kötü yönetiliyor.
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mcrew 3 yıl
htc ninde sonu da bu bb gibi olacak


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DH Misafiri 3 yıl
blackberry popüler olduğu dönemde model çeşitliliği sayesinde popüler olmuştu fakat şuan tam tersi bir politika izliyor şu anda blackberry 7 kullananların çoğu ya güvenlik yada parası olmadığı için değiştiremiyor blackberry'nin kullanıldığı kuzey amerika dışındaki yerlere bakabilirsiniz benim anlamadığım şey ayrıca bb world amazondan önce vardı fakat şu ana bakıcak olursak amazon bb world'den fazla app barındırıyor amazon sdk bir avantaj olmasına rağmen rim qnx gerçek zamanlı bir işletim sisteminden türedi gerekli destekler verilseydi en azından %3 gibi bir pazar payı olabilirdi ki zaten sen bilmiyormuydun classic ve passport'tan önce bb10'un tutmadığını biliyordun ama son kez şansını denemek istedin farklı bir tasarımla ama maalesef günümüzde tasarım bi halta yaramıyor 2006'da olsaydık olabilirdi ben yaklaşık sanırım 7 yıldır blackberry kullanan biri olarak ayrıca çoğu modelini kullanan biri olarak yazık diyorum özellikle blackberry bünyesinde pazarlama kanallarında stratejik satış departmanı gibi yerlerde kimler çalışıyorsa işten çıkarılmalı zaten thorsten heins kurtarabileceğini bilseydi gitmezdi.
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khytr89 3 yıl
Sen neyine guvenip snapdragon 808 li cihaza 3500tl istersin ?? privin cikis fiyati 2199tl olup su an 1800 lerde olsaydi kasip kavururdu.. Devamini da istiyorsa yilda tek model ile devam edip guncellemeyi de saglasaydi lg ve sony den ciddi pay kapabilirdi..
Adamlar kendi kendilerine celme takiyor ayni nokia gibi ??
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BRNSpawn 3 yıl
Abi adamlar BB OS'a desteği kesti. Tasarım olarak çok iyi ama performans açısından pekte iddialı olmayan Priv'i rakiplerinin(S6, one m9 vs) yaklaşık 100-150$ daha fazlaya satmaya çalışması bence kullnıcıları kendinden uzaklaştırıyor. Geçen sene duyurulan Passport muhteşem bir cihazdı ama şimdi yazılım desteğini kesmesi, akılda soru işareti bırakıyor. Android işletim sistemine sahip Priv bile daha yeni 6.0 güncellemesini alacak. Acaba 7.0 gelir mi gelmez mi? belli değil.
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| OMG! | 3 yıl
bb os ile devam etselerdi alacaktım bir telefonlarını.
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eP_362 3 yıl
Bir tane Android telefonu var, ona bile Android 6.0 güncellemesini anca mayıs başında verebilecek. Yazık.
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Fenomenon 3 yıl
BB çok yüksekten uçuyor. 600 bin bile çok yüksek.
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Infinitum 3 yıl
Donanım sektöründe iyi bir rakip olabilselerdi süper olacaktı. İlk başta bu duruma üzülüyordum ama bu son ürünlerinin saçmasapan fiyatlarını görünce bilerek yaptıklarını düşünmeye başladım.
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Guest-F8946C419 3 yıl
Android gelsin gelsin diyenler şimdi firmaya cephe almış. ;)
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Guest-5E274E432 3 yıl
General.
Aynı donanıma sahip G4 1500tl, Blackberry priv 3500tl.İnşallah daha erken batar.

İnşallah sen batarsın.
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