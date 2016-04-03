BlackBerry satışları düşmeye devam ediyor

Özdeşleştiği işletim sistemini bırakarak, Android platformu ile yola devam etmeyi seçen BlackBerry, bir türlü beklenen satış rakamlarının üzerine çıkamıyor. Aralık 2015-Şubat 2016 dönemini kapsayan mali yıl son çeyrek raporları da buna işaret ediyor.

Mali tablolara göre, BlackBerry üç aylık dönem içerisinde 600 000 telefon satabilmiş. Bu rakamın içerisine BlackBerry Priv modeli de dahil. Android ekosistemine amiral gemi seviyesinden giriş yapan firma, anlaşılan yeterli ilgiyi toplayamamış gibi duruyor. Geçen yıl aynı dönemde 1.3 milyon cihaz satışı olurken, bir önceki çeyrekte de 700 000 civarında gerçekleşmişti.

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Samsung ve Apple’ın günlük 800 bin civarında akıllı telefon sattığını düşünürsek, BlackBerry artık rekabetin çok çok gerisinde kalmış durumda. Düşen satışlar gelirlere de yansıyor zira son çeyrekte 464 milyon dolar gelir elde edildi. Yıl bazında yüzde 30 düşüş var. Firmayı kurtaran ise 2 kat artışla 153 milyon dolar gelir elde eden yazılım bölümü oldu.

Bazı uzmanlar, uzun süredir firmanın donanım pazarından çıkması gerektiğini ifade ediyor. Bu sayede, kaynak tüketimi azalacak ve firma uzman olduğu yazılım sektöründe daha fazla gelir elde edebilecek. Son amli tablolar da, bunu açık bir şekilde gösteriyor.