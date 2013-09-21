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BlackBerry büyük zararda, tüketici pazarından çekiliyor

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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BlackBerry büyük zararda, tüketici pazarından çekiliyor

Kısa süre önce iş gücünün yüzde 40'ını kesmeye hazırlandığı bilgisi gündeme gelen BlackBerry, tüketici pazarını da yakından ilgilendiren önemli bir karara imza atıyor.

Firmanın Eylül sonunda bitecek ikinci mali çeyrek raporları ile birlikte tüketici pazarına yönelik yeni stratejisi de kamuoyuna duyuruldu. Firma ikinci mali çeyrekte 900-955 milyon dolar arası bir kayıp bekliyor. Eylül ayında firma 3.7 milyon akıllı telefon satarken, bunun büyük kısmı BlackBerry 7 cihazlarından oluştu. Firma 400 milyon dolar nakit kaybı yaşadı ve toplam nakit rezervi 2.6 milyar dolar oldu.

Firmanın büyük umutlar bağladığı BlackBerry 10 cihazları beklenen satışları yapamayınca zarar da kaçınılmaz oldu. Maliyetleri azaltma politikası gereği 4500 çalışanın işine son verilecek. 

Firmanın diğer bir önemli kararı ise akıllı telefon pazarına yönelik. Firma BlackBerry Z10 modelinin fiyatını düşürerek alt seviye segmente hitap eder bir hale getirecek. Z30 ise amiral gemi modeli olarak kalacak. Yıl içerisinde 6 akıllı telefon üreteceğini açıklayan şirket artık 2'si alt seviye 2'si üst seviye olmak üzere 4 akıllı telefon üretecek. 

Firmanın bundan sonra operasyon ağırlığını kurumlara ve profesyonel müşterilere kaydıracak. Önümüzdeki dönemde ise akıllı telefonlar tamamen kurumsal müşterilere yönelik olarak üretilecek. Firmanın satış opsiyonu ise devam edecek.

Akıllı telefon pazarında yeniliğe ayak uyduramayan veya yenilik geliştiremeyen firmaların sahneden yavaş yavaş çekildiğine sıklıkla şahit olmaya başladık. BlackBerry de bunların arasına katıldı.

http://wmpoweruser.com/the-end-of-no-4-as-blackberry-loses-1-billion-exiting-consumer-market/ Yorum Yaz
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inexo 5 yıl en beğenilen
z10 a iphone parası istiyordu müstehak
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leventvarsak 5 yıl
BlackBerry pişmanlıktır
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haqy 5 yıl
Bir fikir vermesi için diğer markaların popüler telefonlarına bir baksınlar da, sonra "niye batıyoruz acep?" diye ağlamasınlar. Zaten platformunun yeni, bari cihaz tarafında yarışabilecek bir şey ortaya koy.
Bir fikir vermesi için diğer markaların popüler telefonlarına bir baksınlar da, sonra "niye batıyoruz acep?" diye ağlamasınlar. Zaten platformunun yeni, bari c...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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okan_cehapelioglu 5 yıl
z10 hakettiği fiyat seviyesine düşürülsün 1100 lira
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Erdem2602 5 yıl
Gerçekten üzülüyorum Blackberry'e. Tamam 6 ve 7 işletim sistemleri çok donuyordu ama benim gibi mesajlasma ve mail alıp göndermeyle işi olan birisi için çok ideal bir telefondu. Pıtır pıtır yazıyordum. Q5'in fiyatı biraz makul seviyeye düşerse almaya da niyetim var. Varsın batsın. Whatsapp çalışsın yeter.
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coolsten 5 yıl
Aslinda 10 isletim sistemi androidten cok daha iyi, fakat yeterli sayida model yoktu, olanlarda pahaliydi. Ben bile z10'a butcem yetmedigi icin alamadim. Z10 fiyatlari dussun, birkac model daha ciksin bence toparlanir cunku yeni isletim sistemi tek kelimeyle mukemmel olmus
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DarkEternal 5 yıl
Boşuna mı o kadar para verdik o zaman Z10a !!!
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Miyamoto Musashi 5 yıl
Yinemi Nokia
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replaa 5 yıl
değişimi yakalayamayan firmalar malesef bir bir eriyor...
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hukumran 5 yıl
Bunlar yine ucuzlatmazlar hiç bi haltı bakın görün. Bakkalcı kafası var Kanadalılarda. Bin liranın altına insin q10 almak istiyorum.
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SystemApps 5 yıl
balık baştan kokmuştu zaten.demiştik cık olmaz diye...dedim dedim inanmadınız bakın noldu şimdi :D
bence en iyisi window phone yüklesin cihazlara da bişeye benzesin...
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yürüyenmerdiven 5 yıl
Samsung hepsini eziyo vayy be
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xmasx 5 yıl
Onemli olan para kazanmak degil mi! Senmi kurtaracaksin dunyayi.. Gec androide yahu, sende yani.. Doldur ne varsa icini kalite olsun yada olmasin, kim ne anliyor .. vur gitsin.. !! Samsung nasil kazandi parayi.?
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Dangerousx 5 yıl
Demek buyuzden BBM ios'a geldi. Smdi taslar yerine oturdu...
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face1tr 5 yıl
Sonunda z10 alabileceğim.
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Alp Er Timur 5 yıl
Ya değişen koşullarla sende değişeceksin yada yoldan çekileceksin. . .

rakiplerin çin de 350 dolara destroyer satıyor sen kıçı kırık tekneye 2000 tl istiyorsun paşam :)
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