BlackBerry büyük zararda, tüketici pazarından çekiliyor





Kısa süre önce iş gücünün yüzde 40'ını kesmeye hazırlandığı bilgisi gündeme gelen BlackBerry, tüketici pazarını da yakından ilgilendiren önemli bir karara imza atıyor.





Firmanın Eylül sonunda bitecek ikinci mali çeyrek raporları ile birlikte tüketici pazarına yönelik yeni stratejisi de kamuoyuna duyuruldu. Firma ikinci mali çeyrekte 900-955 milyon dolar arası bir kayıp bekliyor. Eylül ayında firma 3.7 milyon akıllı telefon satarken, bunun büyük kısmı BlackBerry 7 cihazlarından oluştu. Firma 400 milyon dolar nakit kaybı yaşadı ve toplam nakit rezervi 2.6 milyar dolar oldu.





Firmanın büyük umutlar bağladığı BlackBerry 10 cihazları beklenen satışları yapamayınca zarar da kaçınılmaz oldu. Maliyetleri azaltma politikası gereği 4500 çalışanın işine son verilecek.





Firmanın diğer bir önemli kararı ise akıllı telefon pazarına yönelik. Firma BlackBerry Z10 modelinin fiyatını düşürerek alt seviye segmente hitap eder bir hale getirecek. Z30 ise amiral gemi modeli olarak kalacak. Yıl içerisinde 6 akıllı telefon üreteceğini açıklayan şirket artık 2'si alt seviye 2'si üst seviye olmak üzere 4 akıllı telefon üretecek.





Firmanın bundan sonra operasyon ağırlığını kurumlara ve profesyonel müşterilere kaydıracak. Önümüzdeki dönemde ise akıllı telefonlar tamamen kurumsal müşterilere yönelik olarak üretilecek. Firmanın satış opsiyonu ise devam edecek.





Akıllı telefon pazarında yeniliğe ayak uyduramayan veya yenilik geliştiremeyen firmaların sahneden yavaş yavaş çekildiğine sıklıkla şahit olmaya başladık. BlackBerry de bunların arasına katıldı.

http://wmpoweruser.com/the-end-of-no-4-as-blackberry-loses-1-billion-exiting-consumer-market/