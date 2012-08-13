BlackBerry cihazlarını hedefleyen yeni bir zararlı yazılım ortaya çıktı

İş dünyasının yanında son kullanıcıya hitap eden BlackBerry modelleri, özellikle güvenlik açısından öne çıkıyordu. Zararlı yazılımları kendisinden uzak tutmayı beceren BlackBerry için Kaspersky raporları tehlikenin kapıda olduğunu gösteriyor.





Kaspersky raporlarına göre BlackBerry platformu 4 farklı Zeus-in-the-mobile (Zitmo) zararlı yazılım varyantının tehdidi altında.





Android platformunda da ortaya çıkan Zitmo, banka güvenlik uygulamaları veya eklentileri olarak görünürken, arka planda internet bankacılığından gelen şifreleri ele geçirerek, kart bilgileriyle birlikte uzak kontrol merkezlerine gönderiyor. İsveç'te bir mobil operatörden alınan iki farklı telefon numarasının bu komuta merkezlerine bağlı olduğu sanılıyor.





Zararlı yazılımlar üç .cod dosyası ve bir tane de .cod dosyası barındıran .jar dosyası olarak geliyor. Şu anda İspanya, Almanya ve İtalya'daki kullanıcılarda Zitmo zararlısına rastlanmış. Zararlı yazılım taşıyan uygulamalardan birisinin Zertifikat olduğu belirtiliyor.





İş dünyasına hitap etmesi nedeniyle BlackBerry platformu daha da fazla hedef haline gelmeye başladı. Durumun farkında olan firma, araştırmacılar ve mühendislerle, olası güvenlik açıklarını tartışmak için diyalog başlatmak üzere olduklarını bildirdi.





Zararlı yazılımlar BlackBerry kod sistemi içerisinde güvenlik açığı olduğu anlamına gelmiyor. Geçen yıl ki CanSecWest Pwn2Own beyaz hacker etkinliğinde Webkit üzerinden BlackBerry cihazları hacklenmişti. Bu açıdan kullanıcıların da uygulama indirirken dikkatli olmaları gerekiyor.