BlackBerry için Facebook uygulaması güncellendi





RIM'ın BlackBerry OS 4.5 ve üstü cihazlarında çalışan Facebook uygulaması için yeni bir güncelleme yayınlandı.





Yayınlanan bu yeni güncelleme ile uygulama gruplar desteğini sunmaya başlıyor. Uygulama içinde 'Groups' şeklinde bir ikon oluşurken, sayfalar uygulama içinde standart profil sayfası gibi bir görünüm kazanıyor. Gruplar içinde kullanıcılar yorum bırakma ve fotoğraf ekleme gibi işlemlerini BlackBerry cihazları üzerinden gerçekleştirebilecek. Uygulama güncelleme ile kullanıcıların belirli yorumları beğenmesine de olanak sağlayacak. Ek olarak, grup bireylerinin yaptıkları güncellemelerden haberdar olmak gibi bir seçeneğin varlığı da söz konusu.





BlackBerry OS 4.5 ve üstü bir cihaza sahipseniz güncellenmiş Facebook uygulamasına App World üzerinden ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://blogs.blackberry.com/2012/06/facebook-blackberry-update-available/?utm_source=feedburner