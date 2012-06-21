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BlackBerry için Facebook uygulaması güncellendi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 RIM'ın BlackBerry OS 4.5 ve üstü cihazlarında çalışan Facebook uygulaması için yeni bir güncelleme yayınlandı.

Yayınlanan bu yeni güncelleme ile uygulama gruplar desteğini sunmaya başlıyor. Uygulama içinde 'Groups' şeklinde bir ikon oluşurken, sayfalar uygulama içinde standart profil sayfası gibi bir görünüm kazanıyor. Gruplar içinde kullanıcılar yorum bırakma ve fotoğraf ekleme gibi işlemlerini BlackBerry cihazları üzerinden gerçekleştirebilecek. Uygulama güncelleme ile kullanıcıların belirli yorumları beğenmesine de olanak sağlayacak. Ek olarak, grup bireylerinin yaptıkları güncellemelerden haberdar olmak gibi bir seçeneğin varlığı da söz konusu. 

BlackBerry OS 4.5 ve üstü bir cihaza sahipseniz güncellenmiş Facebook uygulamasına App World üzerinden ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://blogs.blackberry.com/2012/06/facebook-blackberry-update-available/?utm_source=feedburner Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
HAAltuntas 7 yıl
Az önce güncelledim. Grup mesajlarını görüntülemek için blackberry tarayıcısından mobil siteye gitmemiz gerekiyordu. Bu ortadan kaldırılmış. Normal bir şekilde uygulama içerisinden grup mesajlarına erişebiliyoruz. Bunun yanı sıra yorumları beğenme özelliği ve kaç kişinin beğendiğinin gösterilmesi gibi aslında çok geç kalınmış bu fonksiyon da dahil edilmiş.
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