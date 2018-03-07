BlackBerry patent ihlali iddiasıyla Facebook, Instagram ve WhatsApp'a dava açtı

BlackBerry, Salı günü mesajlaşma teknolojisiyle ilgili patentlerini ihlal ettiği gerkçesiyle Facebook, WhatsApp ve Instagram'a karşı dava açtı. İlk olarak Reuters tarafından gündeme getirilen davada, Facebook'un BlackBerry mobil mesajlaşma patentlerini uygunsuz şekilde kullanan rakip uygulamalar geliştirdiği iddia ediliyor.

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BlackBerry sözcüsü Sarah McKinney Reuters'e verdiği demeçte, Facebook'un fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiğini ve yıllarca süren diyalog sonrasında da hak sahibi olarak yasal yollara başvurmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Sektöre ayak uydurmayan BlackBerry çöküş yaşadı

Facebook, 2 milyondan fazla aylık aktif kullanıcısıyla dünyanın en büyük sosyal ağı konumunda. WhatsApp yaklaşık 1.5 milyar aylık aktif kullanıcısı ile bunun çok gerisinde kalmazken Instagram'ında 800 milyon aktif kullanıcısı var. Facebook Nisan 2012'de Instagram'ı 1 milyar dolara satın aldıktan iki yıl sonra 19 milyar dolar ödeyerek WhatsApp'ı bünyesine katmıştı.

BlackBerry bir zamanlar cep telefonu sektöründe liderdi ancak konum itibariyle rehavete kapılması kendisine pahalıya mal oldu. Apple, Google ve Samsung gibi şirketler modern akıllı telefon devrimini getirirken BlackBerry buna ayak uyduracak hazırlığa sahip olmadığı için markasını başka şirketlere lisanslayarak akıllı telefon işinden çekilmek zorunda kaldı.

https://www.reuters.com/article/us-blackberry-lawsuit/blackberry-sues-facebook-whatsapp-instagram-over-patent-infringement-idUSKCN1GI2J2