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Blackberry 10 için eBay uygulaması App World'de

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
521
1
Mobil Uygulamalar
Shady
Haber Editörü
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Blackberry 10 için eBay uygulaması App World'de
Akıllı telefon dünyasının en genç işletim sistemi ünvanına sahip olan Blackberry 10, üçüncü parti uygulamalarla gelişmeyi sürdürüyor. Dünyanın en büyük e-ticaret çözümü olan eBay de Blackberry 10 için Adroid'den port edilmiş, kendi ismini taşıyan uygulamasını App World üzerinden yayınladı.

Şimdilik Android'den uyarlanan uygulama Blackberry 10 üzerinden kullanıcılara e-bay hesaplarıyla rahatça birçok işlemi yapmalarına imkan sunuyor. Şimdilik diyoruz çünkü eBay, hali hazırda Blackberry 10'a özel olan uygulama geliştirme çalışmalarını sürdürüyor.

Blackberry App World üzerinden yayınlanan uygulamanın yapabildikleri kısaca şöyle:
  • Birkaç dokunuşla alım ve satım yapabilme ya da teklif verebilme
  • Yüksek güvenlik
  • Bildirim ve Hatırlatıcı: Takip ettiğiniz açık arttırmalarda meydana gelen son değişiklikleri takip edebilme, kayıtlı arama kriterlerinize uygun olan yeni ürünlerin satışa sunulması halinde bildirim alabilme
  • Paketin nerede olduğunu ve ne zaman ulaşacağını takip edebilme
  • Satıcılar için ger bildirim yapabilme
  • eBay mesajlarını kontrol edebilme ve cevap verebilme
Uygulamanın App World'deki sayfasına buradan ulaşabilirsiniz
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