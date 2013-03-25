Blackberry 10 için eBay uygulaması App World'de

Haber Editörü
Şimdilik Android'den uyarlanan uygulama Blackberry 10 üzerinden kullanıcılara e-bay hesaplarıyla rahatça birçok işlemi yapmalarına imkan sunuyor. Şimdilik diyoruz çünkü eBay, hali hazırda Blackberry 10'a özel olan uygulama geliştirme çalışmalarını sürdürüyor.
Blackberry App World üzerinden yayınlanan uygulamanın yapabildikleri kısaca şöyle:
- Birkaç dokunuşla alım ve satım yapabilme ya da teklif verebilme
- Yüksek güvenlik
- Bildirim ve Hatırlatıcı: Takip ettiğiniz açık arttırmalarda meydana gelen son değişiklikleri takip edebilme, kayıtlı arama kriterlerinize uygun olan yeni ürünlerin satışa sunulması halinde bildirim alabilme
- Paketin nerede olduğunu ve ne zaman ulaşacağını takip edebilme
- Satıcılar için ger bildirim yapabilme
- eBay mesajlarını kontrol edebilme ve cevap verebilme
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