Blackberry 10 için eBay uygulaması App World'de

Birkaç dokunuşla alım ve satım yapabilme ya da teklif verebilme

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eBay mesajlarını kontrol edebilme ve cevap verebilme

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Akıllı telefon dünyasının en genç işletim sistemi ünvanına sahip olan Blackberry 10, üçüncü parti uygulamalarla gelişmeyi sürdürüyor. Dünyanın en büyük e-ticaret çözümü olan eBay de Blackberry 10 için Adroid'den port edilmiş, kendi ismini taşıyan uygulamasını App World üzerinden yayınladı.Şimdilik Android'den uyarlanan uygulama Blackberry 10 üzerinden kullanıcılara e-bay hesaplarıyla rahatça birçok işlemi yapmalarına imkan sunuyor. Şimdilik diyoruz çünkü eBay, hali hazırda Blackberry 10'a özel olan uygulama geliştirme çalışmalarını sürdürüyor.Blackberry App World üzerinden yayınlanan uygulamanın yapabildikleri kısaca şöyle:Uygulamanın App World'deki sayfasınaulaşabilirsiniz