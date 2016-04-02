Blackberry Priv için Marshmallow güncellemesi Nisan sonu Mayıs başında geliyor

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Geçirdiği zorlu dönemler ve Blackberry 10 OS denemesi sonrası tercihini Android işletim sisteminden yana kullanmaya karar veren Blackberry bu bağlamda 2015'in son döneminde Priv akıllı telefonunu piyasaya sürmüştü.
Geçtiğimiz sene piyasaya çıktığında firma tarafından 2016 yılı içinde geleceği belirtilen Marshmallow güncellemesiyle ilgili Ocak ayında yılın 1. çeyreğinde dağıtılacağı belirtilmişti. Yılın 2. çevreğine girdiğimiz şu günlerde BlackBerry Priv için henüz bir güncelleme dağıtılmış değil.
Firmadan gelen yeni bilgilere göre Priv kullanıcılarının merakla beklediği Marshmallow güncellemesi Nisan sonu, Mayıs ayı başındaki dönemde cihazlara dağıtılmaya başlanacak. YouTube'da yer alan bir videoda görülen yeni sürümde gelecek yeniliklerle ilgili ise bir bilgi henüz yer almıyor.
http://crackberry.com/marshmallow-will-hit-blackberry-priv-early-may Yorum Yaz Paylaş Tweetle
privde özel lens var, kavisli amoled var, kalvye var, lg de yok
priv malzeme ve maliyet sebebi ile, iphone 6 seviyesinde ele alınır.
lg g4 günlük kullanımın amacının üst seviyesine hitap eder
priv, iphone profosyenel(top-end diye para verecek veya parası dürten lere) seviyeye hitap eder
priv in fiyetı düşmeme sebepleri bunlar. çünkü telefona lens koymak (çok mantık olmasada) pahalı bir şey.
ürünler genel seviyeye göre karşılaştırma yapılmalı.
herkes ihtiyacına göre olana almalıdır.
Hocam ciddi misiniz kar zarar konusunda ? Hic kullanmadim blackberry ancak boyle bir firmanin iflas etmesi gibi bir durum gercekten uzuyordu beni .
Niçin dönmesin?