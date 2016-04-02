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Blackberry Priv için Marshmallow güncellemesi Nisan sonu Mayıs başında geliyor

BlackBerry'nin ilk Android telefon denemesi olan firmanın büyük umutlar bağladığı BlackBerry Priv nihayet Marshmallow güncellemesine kavuşuyor. Detaylar haberimizde...
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Caner Köksel
Haber Editörü
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Geçirdiği zorlu dönemler ve Blackberry 10 OS denemesi sonrası tercihini Android işletim sisteminden yana kullanmaya karar veren Blackberry bu bağlamda 2015'in son döneminde Priv akıllı telefonunu piyasaya sürmüştü.
Geçtiğimiz sene piyasaya çıktığında firma tarafından 2016 yılı içinde geleceği belirtilen Marshmallow güncellemesiyle ilgili Ocak ayında yılın 1. çeyreğinde dağıtılacağı belirtilmişti. Yılın 2. çevreğine girdiğimiz şu günlerde BlackBerry Priv için henüz bir güncelleme dağıtılmış değil.
Firmadan gelen yeni bilgilere göre Priv kullanıcılarının merakla beklediği Marshmallow güncellemesi Nisan sonu, Mayıs ayı başındaki dönemde cihazlara dağıtılmaya başlanacak. YouTube'da yer alan bir videoda görülen yeni sürümde gelecek yeniliklerle ilgili ise bir bilgi henüz yer almıyor.

http://crackberry.com/marshmallow-will-hit-blackberry-priv-early-may Yorum Yaz
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OnLiNe MaNaGeR 3 yıl
Aslında klavyesiz yapsalar çok şık bir telefon
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Tensi 3 yıl
Adamlar gecen senenin modelini hala 3000 TL ye satmaya calisiyorlar. Benzer ozelliklerde, hatta cogu acidan daha iyi olan LG G4 1300 TL ye dusmusken ne yapmaya calisiyorlarsa artik.
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Robot Doktoru 3 yıl Tensi
G4 ile priv aynı seviyede cihaz değil

privde özel lens var, kavisli amoled var, kalvye var, lg de yok
priv malzeme ve maliyet sebebi ile, iphone 6 seviyesinde ele alınır.

lg g4 günlük kullanımın amacının üst seviyesine hitap eder
priv, iphone profosyenel(top-end diye para verecek veya parası dürten
lere) seviyeye hitap eder

priv in fiyetı düşmeme sebepleri bunlar. çünkü telefona lens koymak (çok mantık olmasada) pahalı bir şey.
ürünler genel seviyeye göre karşılaştırma yapılmalı.
herkes ihtiyacına göre olana almalıdır.

Robot Doktoru

sistemli adam


Kullananlar kamera konusunda bilgi verebilir mi ?
üst sınıf diğer modellere göre kamerası tatmin ediyor mu ?

Üzgünüm bizzat benim incelemem değil
orjinal konu
KAMERA: BB Priv vs Lumia 1520 vs iphone 6s plus

1520 yi neden ekledim?
1520 de Carl Zeiss optics in özel lensleri kullanılarak sıra dışı başarı elde edilmişti. Bu sefer de BB Schneider-Kreuznach optics in lenslerini kullanarak çok ciddi bir başarı elde etmiş (BB priv in pahalı olmasının sebebi için sadece bu tekniği kullanmaları bile yeter).

Gerçekten çok başarılı bir ürün olmuş öyle basit bir başarı değil bu. orjinal konu
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Esat1993can 3 yıl
dün blackberry son çeyrek için 500.Milyon dolar net kar açıkladı. fakat Sitelerimizde BB artık tamamen bitti şeklinde haberler yer alıyor çok enteresan kaç zamandır 1 nisanda mali bilanço açıklanacak dendi . şuan açıklanmasına rağmen herhangi bir sitede haber olmadı zarar açıklasaydı kesin haber olurdu inşallah TR ye giçbir zaman geri dönmez BB
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CLloyd is real 3 yıl Esat1993can
Esat1993can
dün blackberry son çeyrek için 500.Milyon dolar net kar açıkladı. fakat Sitelerimizde BB artık tamamen bitti şeklinde haberler yer alıyor çok enteresan kaç zamandır 1 nisanda mali bilanço açıklanacak dendi . şuan açıklanmasına rağmen herhangi bir sitede haber olmadı zarar açıklasaydı kesin haber olurdu inşallah TR ye giçbir zaman geri dönmez BB

Hocam ciddi misiniz kar zarar konusunda ? Hic kullanmadim blackberry ancak boyle bir firmanin iflas etmesi gibi bir durum gercekten uzuyordu beni .
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tugares 3 yıl Esat1993can
Esat1993can
dün blackberry son çeyrek için 500.Milyon dolar net kar açıkladı. fakat Sitelerimizde BB artık tamamen bitti şeklinde haberler yer alıyor çok enteresan kaç zamandır 1 nisanda mali bilanço açıklanacak dendi . şuan açıklanmasına rağmen herhangi bir sitede haber olmadı zarar açıklasaydı kesin haber olurdu inşallah TR ye giçbir zaman geri dönmez BB

Niçin dönmesin?
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XavierPedro 3 yıl Esat1993can
Niye geri dönmesin babanın dükkanını mı batırdı? Allah tan sizin gibi adamlar başa falan gelmiyor.
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vamp 3 yıl
En son apn ayarlarina hicbirsey yazilamadigi icin internete giris yapilamiyordu. 5-6 ay kadar onceydi. Gelismeler olmustur umarim
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GenkaNuank 3 yıl
Simdi samsung alip blackberrye laf atanlar dusunsun
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alemburda34 3 yıl
incelemeyi yapan telefon yeni icat edilmiş gibi davranıyor :D
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