Blackberry Priv için Marshmallow güncellemesi Nisan sonu Mayıs başında geliyor

Geçirdiği zorlu dönemler ve Blackberry 10 OS denemesi sonrası tercihini Android işletim sisteminden yana kullanmaya karar veren Blackberry bu bağlamda 2015'in son döneminde Priv akıllı telefonunu piyasaya sürmüştü.

Geçtiğimiz sene piyasaya çıktığında firma tarafından 2016 yılı içinde geleceği belirtilen Marshmallow güncellemesiyle ilgili Ocak ayında yılın 1. çeyreğinde dağıtılacağı belirtilmişti. Yılın 2. çevreğine girdiğimiz şu günlerde BlackBerry Priv için henüz bir güncelleme dağıtılmış değil.

Firmadan gelen yeni bilgilere göre Priv kullanıcılarının merakla beklediği Marshmallow güncellemesi Nisan sonu, Mayıs ayı başındaki dönemde cihazlara dağıtılmaya başlanacak. YouTube'da yer alan bir videoda görülen yeni sürümde gelecek yeniliklerle ilgili ise bir bilgi henüz yer almıyor.

http://crackberry.com/marshmallow-will-hit-blackberry-priv-early-may