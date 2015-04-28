Blackberry iddialı modeller hazırlıyor, 3 yeni cihazın görüntüleri sızdırıldı

Genel olarak son yıllarda zor zamanlar geçiren üretici BlackBerry eski günlerine dönmek için oldukça çaba harcıyor. Yılın ilk çeyreğinde ise gelir kaybetmeye devam eden şirket, yeniden yapılanma ile birlikte büyük miktardaki zararların da önüne geçerek kar elde etmeyi başarmıştı.

BlackBerry'nin üç yeni modeline ait sızıntılar ise yeniden yükselişe geçmek isteyen üreticinin iddialı modeller hazırladığını gösteriyor. İlk karşımıza çıkan model şirketin daha önce Barselona'da ipucu verdiği kavisli ekrana sahip cihaz oluyor. Ekranın iki tarafında bulunan kavisler S6 Edge modelini hatırlatırken cihazın fiziksel klavyeye ve kızaklı yapıya sahip olması ile dikkat çekiyor. Ancak sızıntısı yapılan modelşn Mobil Dünya Kongresinde gösterilen modelden bazı farklılıkları olması dikkat çekiyor

Amiral gemisi modeli olduğu düşünülen cihaz tasarımı dışında özellikleri ile de dikkat çekmeyi başarıyor. 5.1 inç boyutunda ekrana sahip model 2K çözünürlük sunabiliyor. İşlemci konusunda henüz net söylentiler yok fakat sekiz çekirdekli bir işlemci kullanılacağı en güçlü söylenti. 16 MP arka ve 5 MP ön kameraya sahip olacağı söylenen modelin batarya kapasitesinin 3650mAh olması bekleniyor. Fiziksel klavyesi olan modelin bu kadar büyük bir ekrana sahip olması gerçekten radikal bir değişiklik, ancak kızaklı yapı ve kavisli ekran kullanıcılara konforlu bir deneyim sunabilir.

Sızdırılan diğer model ise BlackBerry Passport'un yerine gelecek gibi gözüküyor. Yine fiziksel klavyeden vazgeçilmeyen modelin ekran çözünürlüğü ise 1440x1440 olarak belirtilmiş. Snapdragon 800 çipsete sahip olacağı belirtilen modelin 13MP OIS kamera ve 3450mAh kapasiteli batarya barındıracağı da konuşuluyor.

Son olarak sızdırılan diğer modelin yalnıza klavye kısmı görülüyor. Ancak bu kısımdan cihazın BlackBerry Porche tasarımına ait olduğu görülüyor. P'9984 model numarasına sahip cihaz için sızdırılan görüntü dışında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Modellerin çıkış tarihi ve fiyatları hakkında da henüz net bir bilgi yok.