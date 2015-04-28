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Blackberry iddialı modeller hazırlıyor, 3 yeni cihazın görüntüleri sızdırıldı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,7b
1
87
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Genel olarak son yıllarda zor zamanlar geçiren üretici BlackBerry eski günlerine dönmek için oldukça çaba harcıyor.  Yılın ilk çeyreğinde ise gelir kaybetmeye devam eden şirket, yeniden yapılanma ile birlikte büyük miktardaki zararların da önüne geçerek kar elde etmeyi başarmıştı. 
 
Blackberry iddialı modeller hazırlıyor, 3 yeni cihazın görüntüleri sızdırıldı
BlackBerry'nin üç yeni modeline ait sızıntılar ise yeniden yükselişe geçmek isteyen üreticinin iddialı modeller hazırladığını gösteriyor. İlk karşımıza çıkan model şirketin daha önce Barselona'da ipucu verdiği kavisli ekrana sahip cihaz oluyor. Ekranın iki tarafında bulunan kavisler S6 Edge modelini hatırlatırken cihazın fiziksel klavyeye ve kızaklı yapıya sahip olması ile dikkat çekiyor. Ancak sızıntısı yapılan modelşn Mobil Dünya Kongresinde gösterilen modelden bazı farklılıkları olması dikkat çekiyor
Blackberry iddialı modeller hazırlıyor, 3 yeni cihazın görüntüleri sızdırıldı

Amiral gemisi modeli olduğu düşünülen cihaz tasarımı dışında özellikleri ile de dikkat çekmeyi başarıyor. 5.1 inç boyutunda ekrana sahip model 2K çözünürlük sunabiliyor. İşlemci konusunda henüz net söylentiler yok fakat sekiz çekirdekli bir işlemci kullanılacağı en güçlü söylenti. 16 MP arka ve 5 MP ön kameraya sahip olacağı söylenen modelin batarya kapasitesinin 3650mAh olması bekleniyor. Fiziksel klavyesi olan modelin bu kadar büyük bir ekrana sahip olması gerçekten radikal bir değişiklik, ancak kızaklı yapı ve kavisli ekran kullanıcılara konforlu bir deneyim sunabilir.
Blackberry iddialı modeller hazırlıyor, 3 yeni cihazın görüntüleri sızdırıldı
 
Sızdırılan diğer model ise BlackBerry Passport'un yerine gelecek gibi gözüküyor. Yine fiziksel klavyeden vazgeçilmeyen modelin ekran çözünürlüğü ise 1440x1440 olarak belirtilmiş. Snapdragon 800 çipsete sahip olacağı belirtilen modelin 13MP OIS kamera ve 3450mAh kapasiteli batarya barındıracağı da konuşuluyor.
Blackberry iddialı modeller hazırlıyor, 3 yeni cihazın görüntüleri sızdırıldı
 
Son olarak sızdırılan diğer modelin yalnıza klavye kısmı görülüyor. Ancak bu kısımdan cihazın BlackBerry Porche tasarımına ait olduğu görülüyor. P'9984 model numarasına sahip cihaz için sızdırılan görüntü dışında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Modellerin çıkış tarihi ve fiyatları hakkında da henüz net bir bilgi yok. 

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pesimistec 4 yıl
Ben z10 kullanırken eski BB OS ile karşılaştım. Cidden çamur gibiydi. BlackBerry10 OS gerçekten mükemmel. Yeni işletim sistemini kullanın daha sonra buraya yorum yazın. Evet eksikleri tabiki var. Ama yeni alınmış havası atılan bir iphone6 ya karşı, youtube müziği eşliğinde, twitter Instagram ve facebook'u aynı anda açmak ve iphone kullanıcısının yüzündeki ifade... :) Karşımda çok gördüm o ifadeyi ondan biliyorum..
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hayansame 4 yıl
Passport gıbı yenılıkcı bır tasarım daha gorsek keske.
Passport fazla buyuk 4.5 degılde 4 ınc ekranlı tuslu bı telefon, cerceveler ınce, et kalınlıgıda 8mmlerde.
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RioDeJaneiro 4 yıl hayansame
hayansame
Passport gıbı yenılıkcı bır tasarım daha gorsek keske.
Passport fazla buyuk 4.5 degılde 4 ınc ekranlı tuslu bı telefon, cerceveler ınce, et kalınlıgıda 8mmlerde.


Geliyor yeni telefonu bu denilen boyutlarda Blackberry Dallas
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zingfth 4 yıl
onkuba
Orijinalden alıntı: BayAdams
Orijinalden alıntı: onkuba
Orijinalden alıntı: BayAdams blackberrynin işletim sistemini kullanacaksa o telefon çöp zaten.
1 günlük üyeye yakışacak bir yorum olmuş :)
iyi anlamdamı dediniz anlamadım buralarda yeni olduğum için ama kötüyse kb :) ama doğru değilmi bold 9900 kullanmış bir insanım herşey güzel tek eksik işletim sistemi
Kotu anlamda demıstım. Blackberry os10 kullanmadan yorum yapmamalısınız. Androıd olmamasına ragmen androıd applerı acan bır ısletım sıstemıne cop dedınız.

mağara soğuk muydu ?
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zingfth 4 yıl
malatyaspor
Orijinalden alıntı: aycibin BBden beni vazgeçiren gerçekler: -yavaş açılış ve eski bilgisayar gibi security protocol loading falan gibi saçma yazıları göstermesi -karışık menü tasarımı.çağrı yönlendirmeyi bulmak için interneti araştırmak zorunda kalmıştık -hotspot eksiği.bir akıllı telefonda olmazsa olmaz -kamera kalitesi çok kötüydü -ses kalitesi çok kötüydü -markette uygulama yoktu.en basitinden IBB trafik,IMDB,spotify,shazam vs... -mailleri 24 saat aralıksız indiriyordu.kontrolü bana vermiyordu.akşamları sürekli indirmesinden hoşlanmıyorudum mesela -şarjı bitince ledin yeşil yanmasına gıcık oluyordum.şarj rengi kırmızıdır arkadaş.bari izin ver biz seçelim fiziksel klaye iyiydi ama tuşlar ufaktı.ben iri tuşlu olan pearl 3G tercih etmiştim ama yukarıdaki sebeplerden bıraktım
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3310 dan beni vazgeçirenler: -Mail almıyordu -Ekran renkli değildi -Kamerası yoktu -uygulama yüklenmiyordu -Marketi bile yoktu
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Artık kırmızı yanıyor :) Alabilirsiniz
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307kd 4 yıl
BlackBerry, MWC 2015'te 'Slider' Modelini; teknoloji severlere birkaç saniyeliğine göstermişti.Özellikleri ve çıkış tarihi ise henüz netleşti.

•5.4-inç Quad-HD Ekran,
•18 MP Arka Kamera,
•5 MP Ön Kamera,
•1.8 GHz Hexa-core (Snapdragon 808 Yongasetli/6 Çekirdek) 64-bit işlemci,
•3 GB RAM,
•BlackBerry 10 veya son dedikodulara göre Android işletim Sistemi.

Kasım 2015'de piyasada olması planlanıyor.
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Nyan Cat 4 yıl
Kızaklı model fena olmamış aslında.Bakalım, aklımda var BB almak...
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TR_001 4 yıl
Malesef her forumda ve konuda olduğu gibi bu konuda da Tartışma Saygısızlık boyutuna ulaşmış.. Yazık. Düşüncesine katılmayan insanların düşüncelerine saygı duyulmayan bir ortamda, BB gibi bir şirket hakkında onca yazılıp çizilene şaşırmadım doğrusu.. Keske bu saygısızlığa ve çoluk çocuğun atışmalarına bir çözüm bulunabilse. geleyim bu konu hakkındaki düşünceme: cep telefonu dunyasına dokunmatik telefonlar ile adım atmış bir ergenden kimse BB ve fiziksel klavyeli telefonları sevmesini beklemesin diyorum. Su an iPhone 6 kullanıyorum ama klavyesi asla bir fiziksel klavyeyi tutmuyor. Belki de bizlerin yaşı (40) biraz geçgin oldugundandır bilinmez ama gorsellerdeki BB'lere hayran kaldım. Bir sonraki telefonum kesinlikle fiziksel klavyeli BB olacak diyorum. Özellikle Oslo beni benden aldı.
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aycibin 4 yıl TR_001
TR_001

Malesef her forumda ve konuda olduğu gibi bu konuda da Tartışma Saygısızlık boyutuna ulaşmış.. Yazık. Düşüncesine katılmayan insanların düşüncelerine saygı duyulmayan bir ortamda, BB gibi bir şirket hakkında onca yazılıp çizilene şaşırmadım doğrusu.. Keske bu saygısızlığa ve çoluk çocuğun atışmalarına bir çözüm bulunabilse. geleyim bu konu hakkındaki düşünceme: cep telefonu dunyasına dokunmatik telefonlar ile adım atmış bir ergenden kimse BB ve fiziksel klavyeli telefonları sevmesini beklemesin diyorum. Su an iPhone 6 kullanıyorum ama klavyesi asla bir fiziksel klavyeyi tutmuyor. Belki de bizlerin yaşı (40) biraz geçgin oldugundandır bilinmez ama gorsellerdeki BB'lere hayran kaldım. Bir sonraki telefonum kesinlikle fiziksel klavyeli BB olacak diyorum. Özellikle Oslo beni benden aldı.

beğenmiyorsanız iphone almasaydınız....

şaka şaka :) aynen katılıyorum.dokunmatik klavye asla fiziksel klavye yerini tutamaz.burada yaş ortalaması 17 civarı.kullanıcıların tamamına yakınının akıllı telefondan oyun oynamak dışında bekletisi yok.iş amaçlı yoğun mail kullanan hatta yoğun chat yapanlar bile fiziksel klavye çok daha rahat.nokia gelişen pazarlara sadece chat için klavyeli modeller çıkarıyor.

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Ömürcan 4 yıl
Şu klavyeden bi kurtulsa bb iyi yerlere gelebilir
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307kd 4 yıl Ömürcan
Ömürcan61
Şu klavyeden bi kurtulsa bb iyi yerlere gelebilir

Klavyesiz modeller de var: z30, z10, z3 ve Leap...
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307kd 4 yıl
Oslo
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2.2GHz MSM8974 Snapdragon processor, 13 MP Camera, 3 GB RAM, 3450 mAh battery yani Passport dan farkı kasası olacakmış söylentilere göre
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Ibelo 4 yıl 307kd
malatyaspor
Oslo
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2.2GHz MSM8974 Snapdragon processor, 13 MP Camera, 3 GB RAM, 3450 mAh battery yani Passport dan farkı kasası olacakmış söylentilere göre

Telefonlarin allahi resmen. Su tasarimin, karizmanin ustune laf soylenemez bence.
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Anarchist Reaper 4 yıl
Umariz tekrardan rekabete girebilirler
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