Blade Runner 2049 filminde uygulanan sansürle ilgili Sony'den açıklama geldi

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Bilim kurgu sinemasının kült filmlerinden birisi olan Blade Runner'ın devam filmi Blade Runner 2049, bildiğiniz gibi geçtiğimiz Cuma günü tüm dünyayla beraber Türkiye'de de vizyona girdi. Ancak maalesef filmde Türkiye sinemalarına özel olarak uygulanan "çıplaklık" sansürü birkaç gündür hem film eleştirmenlerinden hem de sosyal medyadan yoğun tepkiler alıyor.Gösterilen bu yoğun tepkinin farkında olan yapımcı firma Sony Pictures ise bugün konuyla ilgili ilk kez bir açıklama yayınladı. Açıklamada filmin bazı kısımlarının sansürlendiği iddialarını doğrulayan Sony Pictures, sansürün gerekçesi olarak "yerel kültürü" gösterirken,ifadelerini kullanıyor.Tabi Sony Pictures yapılan açıklamada her ne kadar 'saygı'dan bahsediyor olsa da birçok eleştirmen uygulanan bu sansürün aslında saygıdan çok Türk insanına yapılan bir saygısızlık olduğunu söylüyor. Birçok bilim kurgu severin yıllardır merakla beklediği böylesine büyük bir filmin bu şekilde basitçe sansüre uğraması gerçekten de hem çok üzücü hem de gelecek adına endişe uyandıran bir durum. Umarız Sony Pictures yaptığı bu hatanın farkına varır da benzer bir uygulamayı tekrar görmeyiz.