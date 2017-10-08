Blade Runner 2049 filminde uygulanan sansürle ilgili Sony'den açıklama geldi

Bilim kurgu sinemasının kült filmlerinden birisi olan Blade Runner'ın devam filmi Blade Runner 2049, bildiğiniz gibi geçtiğimiz Cuma günü tüm dünyayla beraber Türkiye'de de vizyona girdi. Ancak maalesef filmde Türkiye sinemalarına özel olarak uygulanan "çıplaklık" sansürü birkaç gündür hem film eleştirmenlerinden hem de sosyal medyadan yoğun tepkiler alıyor.
Gösterilen bu yoğun tepkinin farkında olan yapımcı firma Sony Pictures ise bugün konuyla ilgili ilk kez bir açıklama yayınladı. Açıklamada filmin bazı kısımlarının sansürlendiği iddialarını doğrulayan Sony Pictures, sansürün gerekçesi olarak "yerel kültürü" gösterirken, "Bazı bölgelerde Sony Pictures yerel kültüre saygısından ötürü filmin hafifçe değiştirilmiş bir versiyonunu piyasaya sürmüştür." ifadelerini kullanıyor.
Ayrıca Bkz. "Avatar filmlerinin çekimlerine başlandı; ilk görüntüler yayınlandı"
Tabi Sony Pictures yapılan açıklamada her ne kadar 'saygı'dan bahsediyor olsa da birçok eleştirmen uygulanan bu sansürün aslında saygıdan çok Türk insanına yapılan bir saygısızlık olduğunu söylüyor. Birçok bilim kurgu severin yıllardır merakla beklediği böylesine büyük bir filmin bu şekilde basitçe sansüre uğraması gerçekten de hem çok üzücü hem de gelecek adına endişe uyandıran bir durum. Umarız Sony Pictures yaptığı bu hatanın farkına varır da benzer bir uygulamayı tekrar görmeyiz.
Gösterilen bu yoğun tepkinin farkında olan yapımcı firma Sony Pictures ise bugün konuyla ilgili ilk kez bir açıklama yayınladı. Açıklamada filmin bazı kısımlarının sansürlendiği iddialarını doğrulayan Sony Pictures, sansürün gerekçesi olarak "yerel kültürü" gösterirken, "Bazı bölgelerde Sony Pictures yerel kültüre saygısından ötürü filmin hafifçe değiştirilmiş bir versiyonunu piyasaya sürmüştür." ifadelerini kullanıyor.
Ayrıca Bkz. "Avatar filmlerinin çekimlerine başlandı; ilk görüntüler yayınlandı"
Tabi Sony Pictures yapılan açıklamada her ne kadar 'saygı'dan bahsediyor olsa da birçok eleştirmen uygulanan bu sansürün aslında saygıdan çok Türk insanına yapılan bir saygısızlık olduğunu söylüyor. Birçok bilim kurgu severin yıllardır merakla beklediği böylesine büyük bir filmin bu şekilde basitçe sansüre uğraması gerçekten de hem çok üzücü hem de gelecek adına endişe uyandıran bir durum. Umarız Sony Pictures yaptığı bu hatanın farkına varır da benzer bir uygulamayı tekrar görmeyiz.
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Yaptıkları açıklama da çok komik. 2 ay önce Atomic Blonde vizyona girmedi mi bu ülkede? Veya Grinin Elli Tonu, Deadpool vs. 2018’de Grinin Elli Tonu’nun devam filmi de vizyona girecek.
Edit: olayı çok yanlış anlayan arkadaşlar var. Yalnızca çıplaklık bulunan sahneler değil, diyaloglar bile kesilip atılmış. Dinci kesimin hoşuna gitmeyecek ne söyledilerse keselim bunları demişler.
Sanki film sansürlenmemiş olsaydı vizyona girmesine izin verilmeyecekti. Konu tamamen duygusal ! ...
Ayağınız taşa takılsa kimi suçlayacağınız belli. Yazık ...
Sonra ağlarlar, 130 milyon dolarlık film 39 milyonluk gişede kaldı, IT 33 milyonluk filmken 330 milyon gişeyi patlattı diye...
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