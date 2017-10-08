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Blade Runner 2049 filminde uygulanan sansürle ilgili Sony'den açıklama geldi

Blade Runner 2049 filminde Türkiye sinemalarına özel olarak uygulanan sansür birkaç gündür yoğun tepkiler alıyor. Yapımcı firma Sony Pictures da konuyla ilgili ilk kez bir açıklama yayınladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Bilim kurgu sinemasının kült filmlerinden birisi olan Blade Runner'ın devam filmi Blade Runner 2049, bildiğiniz gibi geçtiğimiz Cuma günü tüm dünyayla beraber Türkiye'de de vizyona girdi. Ancak maalesef filmde Türkiye sinemalarına özel olarak uygulanan "çıplaklık" sansürü birkaç gündür hem film eleştirmenlerinden hem de sosyal medyadan yoğun tepkiler alıyor.

Gösterilen bu yoğun tepkinin farkında olan yapımcı firma Sony Pictures ise bugün konuyla ilgili ilk kez bir açıklama yayınladı. Açıklamada filmin bazı kısımlarının sansürlendiği iddialarını doğrulayan Sony Pictures, sansürün gerekçesi olarak "yerel kültürü" gösterirken, "Bazı bölgelerde Sony Pictures yerel kültüre saygısından ötürü filmin hafifçe değiştirilmiş bir versiyonunu piyasaya sürmüştür." ifadelerini kullanıyor.

Ayrıca Bkz. "Avatar filmlerinin çekimlerine başlandı; ilk görüntüler yayınlandı"
Tabi Sony Pictures yapılan açıklamada her ne kadar 'saygı'dan bahsediyor olsa da birçok eleştirmen uygulanan bu sansürün aslında saygıdan çok Türk insanına yapılan bir saygısızlık olduğunu söylüyor. Birçok bilim kurgu severin yıllardır merakla beklediği böylesine büyük bir filmin bu şekilde basitçe sansüre uğraması gerçekten de hem çok üzücü hem de gelecek adına endişe uyandıran bir durum. Umarız Sony Pictures yaptığı bu hatanın farkına varır da benzer bir uygulamayı tekrar görmeyiz.

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denizaya 2 yıl en beğenilen
Ulan şu dinciler sinemamıza da karışyorlar ya...sinemamızdan uzak durun baari, yaşam biçimimizden, ne izlediğimizden size ne? biz araplara karışıyor muyuz, içimiz dışımız arap oldu.
Ulan şu dinciler sinemamıza da karışyorlar ya...sinemamızdan uzak durun baari, yaşam biçimimizden, ne izlediğimizden size ne? biz araplara karışıyor muyuz, içim...
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5 Yanıt Yanıtla +106
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Xloud 2 yıl
Amaç o değil ki amaç filmin yaş sınırını indirip daha çok izlenmesini sağlamak yoksa ne filmler vizyona giriyor... Ayrıca sansür çok kötü uygulanmış dialoglar kesiliyor görüntüye zoom giriyor vs.
Amaç o değil ki amaç filmin yaş sınırını indirip daha çok izlenmesini sağlamak yoksa ne filmler vizyona giriyor... Ayrıca sansür çok kötü uygulanmış dialoglar k...
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1 Yanıt Yanıtla +47
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TearsForFears 2 yıl
Hangi sahne sansürlenmiş sevişme sahnesi falan mı? Grinin 50 tonu tr de vizyona girmedimi onu sansürlemişlermiydi baya kırbaçlıyordu yav o filmde
1 Yanıt Yanıtla +34
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Lionel Fusco 2 yıl
Filmi dün akşam sinemada izledim. Salonda 4 kişiydik. Filmi sansürleyip küçük yaştaki grubu çekelim derken asıl kitleyi kaybettiler. Ben uzun zamandır beklediğim ve sansürün gerçekten söylendiği kadar kötü olup olmadığını görmek için gittim. Samanyolu’dan adam çağırıp şurayı sansürle desen daha iyisini yapardı. Kesilen diyaloglar, bir anda 144p olan görüntü. IMAX’e gitmeyecekseniz bekleyin torrente düşsün.

Yaptıkları açıklama da çok komik. 2 ay önce Atomic Blonde vizyona girmedi mi bu ülkede? Veya Grinin Elli Tonu, Deadpool vs. 2018’de Grinin Elli Tonu’nun devam filmi de vizyona girecek.

Edit: olayı çok yanlış anlayan arkadaşlar var. Yalnızca çıplaklık bulunan sahneler değil, diyaloglar bile kesilip atılmış. Dinci kesimin hoşuna gitmeyecek ne söyledilerse keselim bunları demişler.
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Alpha Centauri 2 yıl
Rezalet

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aycibin 2 yıl
filmden kesinti yapılıyorsa bilet fiyatıntan da kesinti isterim.eksik ürüne tam para mı istenir?
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obili 2 yıl
Film şirketinin uyguladığı sansürü, dinci!!!! (artık ne demekse ... manavcı gibi bişey sanırım) kesime fatura etmek ... Ne içiyorsunuz siz yaw

Sanki film sansürlenmemiş olsaydı vizyona girmesine izin verilmeyecekti. Konu tamamen duygusal ! ...
Ayağınız taşa takılsa kimi suçlayacağınız belli. Yazık ...
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froce1903 2 yıl obili
Fİlm şirketi zevkine mi sansürlüyor filmi? Yobaz müslüman toplumlar dışında nerde sansürlenmiş film? Film sansürlenmemiş olsa vizyona girerdi belki de büyük ihtimal müslümanlıkla ilgili karikatür çizenler gibi yönetmenin kellesine ödül falan konulurdu. Bu ülkede bir karikatür çizeri dinle ilgili karikatür çizdi diye linç edildi işsiz kaldı. Atatürk heykellerine putperestlik diye sarıklılar saldırıyor ama yok sorun bizde demek
Ayagı taşa takılmayı bıraktım başınıza metaor düşse saf ayağına düşmeye devam edeceksiniz.
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froce1903 2 yıl
Burda hala bazilari sansürun ciplakliga yapildigini saniyor. Tabiki yine mazlum olan din ve dinciler olmus. Filmde ki sansur jared letonun rachael benzeri replikantin Dogusu sahnesinde soyledikleri. Zaten konu ciplaklik olsa goruntuyu buzlandirip o sahneyi geçerlerdi. Direk olarak soyledigi yaratilisla ilgili sozler sansure ugramis. Buyuk ihtimal orda tanri olma iddiasinda bulunuyor. Bu dinci orta dogu ulkelerinde tepki cekecegi icin sansurlenmis. Ne yazık ki ulkemizde artik vize yasaklari uygulanan filmlerin sansurlendigi kadinlarin yobazlarin saldirisina ugradigi bir ulke haline geldi. Gerci hassas yobazlarimiz ve nedense din adina yapilan bu kadar seye ragmen masum dinimize laf soylemeyelim. En mazlum onlar cunku.
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ElPoderoso 2 yıl
Türkiye'de Kesinlikle sinemaya artık gitmem. Kapanacaksa da kapansın salonlar. Bunu hakettiler.
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magicrea 2 yıl denizaya
haberi okursan sansürü Sony koymuş, sebebi dincilik değil ticari kaygı. Daha küçük yaş gruplarımda izleyebildik diye sansürlemişler direk. Allah'a inandığımız ve müslüman olduğumuz içim herşeye de bizi bulaştırmayın. Biz kafirlere karışmıyoruz.
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furandor 2 yıl
Sansür yanlış bende kabul ediyorum ama abarttınız iyice.çok mu istiyordunuz orada ki adamların pipilerini görmek ?
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lordakrep 2 yıl
Kendileri kaybeder.
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Antikaruh 2 yıl
Daha geçen sinemadaydım Blade Runner'a gidecektim, yorumlara bakayım dedim sansürlü olduğunu gördüm, başlarım böyle işe deyip IT'e gittim.
Sonra ağlarlar, 130 milyon dolarlık film 39 milyonluk gişede kaldı, IT 33 milyonluk filmken 330 milyon gişeyi patlattı diye...
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