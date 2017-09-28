Avatar filmlerinin çekimlerine başlandı; ilk görüntüler yayınlandı

Tüm zamanların en başarılı filmi olan Avatar, yıllar sonra devam filmlerine kavuşuyor. Uzun süredir gündemde olan ve daha önce defalarca ertelenen devam filmlerinin çekimlerine iki gün önce ABD'de başlandı. Devam filmleri için uzun süredir hazırlıklarını sürdüren James Cameron, daha önce duyurulan dört devam filmini birlikte çekecek.

Deadline'ın haberine göre bu dört Avatar filminin toplam bütçesi 1 milyar doları aşacak. Bu rakam ilk bakışta oldukça yüksek görünse de Avatar gibi CGI ağırlıklı dört film için bu rakam oldukça uygun görünüyor. Avatar'a kıyasla hareket yakalama ve CGI teknolojilerine daha az ihtiyaç duyan Batman v Superman'in bile bütçesi 250 milyonu bulmuştu.

Bir de James Cameron'ın son birkaç yıldır bu filmler için yeni film teknolojileri geliştirdiği göz önüne alındığında, dört devam filmi için 1 milyar dolarlık bütçe gayet makul görünüyor.

Çekimlerin başlamasının ardından yeni Avatar filmlerinden ilk görüntüler paylaşıldı. 20th Century Fox tarafından paylaşılan bu görüntülerde yeni filmlerde önemli role sahip olacak genç karakterler ilk kez görülüyor. İlk filmin başrollerini üstlenen Sam Worthington, Zoe Saldana ve Sigourney Weaver gibi oyuncular devam filmleri için geri dönecek olsa da özellikle ilerleyen filmlerde bu genç karakterlerin hikayenin merkezinde yer alması bekleniyor.

Aralarında Jake Sully ve Neytiri'nin üç çocuğunun da olduğu bu genç karakterleri canlandıran oyuncular yayınlanan bu ilk görüntülerde kendileri olarak boy gösterseler de, filmde mavi ve uzun vücutlara sahip Na’vi'ler olarak karşımıza çıkacaklar.

Avatar 2, 18 Aralık 2020'de vizyona girecek. Onu bir yıl sonra yine aralık ayında vizyona girecek Avatar 3 takip edecek. Avatar 4 ve Avatar 5 ise 2024 ve 2025'te vizyona girecek.

http://deadline.com/2017/09/avatar-james-cameron-four-consecutive-sequels-1-billion-budget-1202176798/