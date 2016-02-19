Blade Runner 2'nin vizyon tarihi belli oldu

Tüm zamanların en sevilen bilim-kurgu filmlerinden biri olan Blade Runner, 26 yıl sonra devam filmine kavuşacak. Uzun süredir gündemde olan Blade Runner 2 için hazırlıklar sürerken, Warner. Bros stüdyosu filmin vizyon tarihini açıkladı. Çekimlerine çok yakında başlanacak olan film, 12 Ocak 2018'de gösterime girecek.

Blade Runner gibi geniş hayran kitlesine sahip bir klasiğin devam filmi için genelde durgun geçen Ocak ayının seçilmesi, sinema dünyasında şaşkınlıkla karşılandı. Büyük bütçeli bir bilim-kurgu filmi olan Blade Runner 2'nin yaz aylarında çıkacağı tahmin ediliyordu. Warner. Bros'un gösterim tarihi olarak Ocak ayını belirlemesinde, filmin Oscar yarışında etkili olabileceği yönündeki inancının etkili olduğu düşünülüyor. Stüdyoların, Oscar umudu taşıyan filmlerini Aralık veya Ocak ayına alması, Hollywood'da sıkça karşılaşılan bir taktik.

İlk filmin yönetmeni olan Ridley Scott'ın öncülüğünde hazırlanan Blade Runner 2'nin yönetmenliğini, Incendies ve Sicario gibi başarılı filmlerle adını duyuran Denis Villeneuve üstlenecek. İlk filmde anlatılan hikayenin on yıllarca sonrasında geçecek filmin başrolünde, yıldız oyuncu Ryan Gosling yer alacak. İlk filmin ana karakteri olan Rick Deckard'ı canlandıran Harrison Ford da devam filmi için geri dönecek.

1982 yılında vizyona giren ve yıllar için kült filmler arasına giren Blade Runner, Los Angeles'ın karanlık bir metropol haline geldiği yakın gelecekte geçiyor ve replicant olarak bilinen, insan görünümlü android'leri yakalamakla görevlendiren eski polis memuru Rick Deckard'ın macerasını anlatıyordu. Yeni filmin konusu şimdilik bilinmiyor, ancak çekimlerin başlamasıyla birlikte ilk detayların ortaya çıkması bekleniyor.

http://collider.com/blade-runner-2-release-date-2018/