BlinkFeed platformuna reklam gösterimleri geliyor

2011 yılından bu yanan içerisinde olduğu finansal krizin etkilerini yavaş yavaş atmaya başlayan ve çıkışa geçmenin yollarını arayan HTC, mobil cihaz yanında kamera ve giyilebilir cihaz sektöründe de varlık göstermeye başlamıştı. Firma şimdi kendisine yeni bir gelir modeli planlıyor.





Firmaya yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre iki aşamalı gelir modeli sözkonusu. Birinci aşama BlinkFeed arayüzüne reklam gösterimlerinin entegre edilmesi. Çeşitli haber kaynakları ve sosyal ağlardan beslemeleri kullanıcılara sunan BlinkFeed ilk nesil One modelinden bu yana kullanımda ve bağımsız olarak farklı HTC akıllı telefonlarına da kurulabiliyor.





İkini aşama ise uygulama tavsiyesi. Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlardan hatırlayacağımız uygulama tavsiyesi, BlinkFeed arayüzüne alışkanlıklarınıza göre seçilmiş uygulama ve oyunların indirme linklerinin serpiştirilmesini sağlıyor.





HTC'nin akıllı telefon satışları düşünüldüğünde BlinkFeed arayüzünün on milyonlarca kullanıcıya sahip olduğu tahminini yapabiliriz. Böylece tıklanan reklamlar ve indirilen uygulamalar hem yayıncılara kazandıracak hem de HTC'ye kazandıracak.





Şimdilik reklam uygulamasının ne zaman hayata geçeceğine dair bir bilgi yok. Ancak hafta başında yayımlanan Sense Home 7.1 sürümünde reklam gösterimlerine yönelik olarak çerçeve yazılımın entegre edildiği belirtiliyor. Yani şu anda Sense 7 arayüzü reklam gösterimine hazır durumda.

http://www.phonearena.com/news/Alleged-HTC-monetization-plan-pops-up-BlinkFeed-might-soon-come-with-ads-auto-promotions_id69142