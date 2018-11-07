Blok zincir tabanlı yayın platformu DLive, Honor işbirliği ve yeni yayıncılarla büyümeye devam ediyor

blok zincir tabanlı ilk ve tek internetten canlı yayın platformu DLive, Türkiye’de büyük ilgi gördü. Türk kullanıcılar, DLive'da en hızlı büyüyen topluluk olarak dikkat çekiyor. DLive, Lino blok zincirinde, internet üzerinden canlı yayın platformu ve video topluluğu olarak faaliyet gösteriyor. Kaliforniya merkezli,ilk ve tek internetten canlı yayın platformu, Türkiye’de büyük ilgi gördü. Türk kullanıcılar, DLive'da en hızlı büyüyen topluluk olarak dikkat çekiyor. DLive, Lino blok zincirinde, internet üzerinden canlı yayın platformu ve video topluluğu olarak faaliyet gösteriyor.

Blok zincir tabanlı ilk ve en büyük canlı yayın platformu DLive, Türk yayıncıları bir araya getirdi. Faaliyete geçtiği andan itibaren Türkiye’deki yayıncılardan büyük ilgi gören DLive, İngilizce dışındaki ilk dil seçeneğini Türkçe olarak belirledi ve Türkiye’deki yayıncılara kolaylık sağladı.

İstanbul’da gerçekleştiren DLive, bu etkinlikte Honor Türkiye Başkanı Kevin Wang’i de ağırladı. 3 Kasım Cumartesi günü İstanbul’da gerçekleştirilen DLive buluşmasında düzenlenen panelde Dünyada Amerika’dan sonra ikinci buluşmasınıgerçekleştiren DLive, bu etkinlikte Honor Türkiye Başkanı Kevin Wang’i de ağırladı. 3 Kasım Cumartesi günü İstanbul’da gerçekleştirilen DLive buluşmasında düzenlenen panelde DLive Topluluk Başkanı Metin Redjepi ve DLive'ın en sevilen yayıncıları Mustafa Yavuz, Mustafa Ak, Semih Uyulgan ile Baho’nun kurucusu Cemal Sevindik yer aldı. Panelde konuşmacılar, Türkiye ve dünyada internet canlı yayıncılığının mevcut durumunu, geleceğini ve dijital kazanç fırsatlarını tartıştı.

DLive kazandırıyor

Lino blok zincirine geçiş yaptı. Lino puanları paraya çevirebiliyorlar. Amerika Kaliforniya’da Kasım 2017’de kurulan DLive, blok zincir tabanlı ilk canlı yayın platformu olarak yayıncılık hizmeti sunuyor. DLive, Eylül 2018’deblok zincirine geçiş yaptı. DLive platformu üzerinden canlı yayın yapan içerik oluşturucuları Lino puan kazanabiliyorlar. DLive'da çevrimiçi olarak ve Google Play'de ise Android uygulaması aracılığıyla kullanılabilen platformda, kullanıcılar da izleyiciler de aktif rol oynuyor. İzleyenler beğendikleri yayınlara bağış yaparak yayıncıların puan kazanmalarını sağlarken; Lino Network de yayıncıları içerik bonus puanları ile ödüllendiriyor. İçerik oluşturucular bu şekilde topladıkları

DLive Türkiye pazarında hızla büyüyor!

DLive’ın içerik oluşturuculara ve katılımcılara kazançlarının doğrudan dağıtılmasını sağlamak amacıyla kurulduğunu ve bir yıl içerisinde hızla büyüdüğünü söyleyen DLive Topluluk Başkanı Metin Redjepi yaptığı konuşmada; “Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de dijital platformlardaki canlı yayına ilgi giderek artıyor. Özellikle oyuncuların tercih ettiği canlı yayın platformları aynı zamanda bir kazanç kaynağı olarak da görülüyor. DLive’ın internet yayıncılığının geleceğine yön vereceğini düşünüyorum. Ödüller ve hediye puanlarla online video yayıncıları ve kullanıcılarına önemli destekler sağlıyoruz. Şu anda aktif olarak aylık kullanıcı sayımız 1 milyona ulaştı. DLive’da yayıncıların yanı sıra izleyiciler de ödüllendiriliyor.

Türkiye’den büyük bir ilgi görünce ilk dil opsiyonunu Türkçe yaptık. Gördüğümüz ilgi ile birlikte Türkiye’de daha yoğun çalışmalara odaklandık. Baho ekibiyle içerik geliştirmek üzere çalışmalar yürütüyoruz. Honor ile de bir işbirliği gerçekleştirdik. Bu şekilde platform kullanıcıları ile daha çok etkileşimde olmayı hedefliyoruz” dedi.

Dijital platformlarda sevilerek takip edilen Baho’nun Kurucu Ortağı Cemal Sevindik, lansmanda DLive ile iş birliği içerisinde olduklarını açıkladı. Baho olarak haftanın 7 günü, 7 farklı format ve isimle canlı yayınlar yapacağını müjdeleyen Sevindik, “ Yaptığımız programları DLive’da canlı yayınlayacağız. Birden fazla ismin bulunduğu bir kanal olarak var olmayı planlıyoruz. DLive’la yaptığımız iş birliği sayesinde yayın yapmaları için insanlara gerekli desteği sağlayacağız. Özgür bir platformda doğru içeriği sunduğunuzda çok daha hızlı bir şekilde başarıya ulaşacağımıza inanıyorum. Yeni bir platformda sıyrılmanın da daha avantajlı olacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

"DLive ve Honor işbirliği ile yayıncılara benzersiz deneyim sunuyoruz"

Akılı telefon dünyasının trendy markası Honor’un Türkiye Başkanı Kevin Wang da DLive ile Honor iş birliğinden bahsederek “DLive, Honor gibi dijitalden doğan ve bizimle aynı misyona sahip bir platform. Ortak amacımız çevrimiçi canlı yayın topluluğunu büyütmek ve kullanıcılarımıza en son teknolojiyi ve mükemmel kullanıcı deneyimini sunmak. İki markanın birlikteliğiyle oyuncular ve Android kullanıcılarının daha iyi bir deneyim yaşamalarını ve son teknolojiden yararlanmalarını istiyoruz.