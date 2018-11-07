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Türkçe Google Asistan ile neler yapılabilecek?

Google Asistan için Türkçe dil desteği için geri sayım başladı. Türkçe Google Asistan ile neler yapılabilecek? Türkçe Google Asistan'a hangi sorular sorulabilecek?
6 ay
38,4b
1
31
android
Yusuf Akbaş
Yazar
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Google, geçtiğimiz Mayıs ayında düzenlediği I/O etkinliğinde Google Asistan’a Türkçe dil desteğinin geleceğini açıklanmıştı. Aradan uzun bir süre geçmesine rağmen Google Asistan’a Türkçe desteği gelmedi. Ancak Google Asistan’ın beta programına katılan sayısı giderek artıyor.

Ayrıca Bkz. "Google Haritalar'a kaza ve radar bilgisi özelliği geliyor"

Geçtiğimiz haftalarda çok sayıda kullanıcıda Türkçe Google Asistan aktif oldu. Google Asistan’ın hangi koşulları sağlayan kişilere gönderildiği bilinmiyor. Google Haritalarda rehberlik yapan, sürekli geri bildirimlerde bulunan kişiler de bu programa davet ediliyor, hiç etkileşimde bulunmayıp sıradan bir şekilde telefonunu kullanan kişiler de davet ediliyor. Google Asistan’ı bir an önce denemek istiyorsanız Play Store'da Google uygulamasının beta programına kaydolup beklemeniz gerekiyor. Google Asistan'ın Türkçe dil desteğinin önümüzdeki 3 ay içinde herkes için kullanıma sunulmasını bekliyoruz


Türkçe Google Asistan ile yapılabilecek şeyler?

Google Asistan ile kullanıcılar günlük işlemlerini yapay zekaya yaptırabilecek, teknolojik aletleri ve telefonunuzu kumanda edebilecek, sorular sorabilecek, gününü planlayabilecek.

Türkçe Google asistana sorduğunuzda yanıt alabileceğiniz bazı sorular:

Asistanla Tanışma

Doğum günün ne zaman?
Öğrenebilir misin?
Sen nasıl bir asistansın?
Adının anlamı ne?
Nasıl bir çocukluk yaşadın?
İlgi alanların nelerdir?
Kişiliğini anlat?
Emin olduğun bir şey var mı?
Doğduğun yer neresi?
Sohbet Robotu olduğunu biliyor musun?
En iyi özelliğin nedir?
Şuan ne düşünüyorum?

Biraz Eğlence

Yazı tura at
4 Temmuz 1776 tarihinde doğmuş biri kaç yaşındadır?
Komik bir caps bul
Bana tekerleme söyle
Özlü söz söyler misin?
Bana bir şiir oku
Duygusal bir şarkı çal
Vizyonda hangi filmler var?
Bana ilginç bir şey söyle
Bir bilmece sor
Sıkıldım
Şu an ne düşünüyorum?

Yanıtlar bulma

Gün doğumu ne zaman?
Gökyüzü neden mavi?
Murtaza filminin süresi nedir?
Michael Jordan adlı ünlünün boyu ne kadar?
Emire State Binası kaç metre?
Johannesburg şehrinde saat kaç?
Marie Curie ne zaman doğdu?
İkinci Hal albümü ne zaman çıktı?
Telefon kim tarafından bulundu?
Yılbaşı ne zaman?
Kurt ne kadar hızlı koşar?
Phil Dunphy karakterini kim canlandırıyor?

Hava durumu bilgilerini alma

Hava nasıl?
İstanbul şehrinde hava durumu nedir?
Bugün nem kaç?
Bugün hava nasıl?
Hava kaç Fahrenhayt derece?
Yarınki hava durumu?
Pazartesi hava bulutlu olacak mı?

Zamanlayıcı ayarlama

Zamanlayıcıyı duraklat
Zamanlayıcıyı devam ettir
Tüm zamanlayıcıları iptal et
10 dk için zamanlayıcı kur
Zamanlayıcımı iptal et
Zamanlayıcı ayarla

Dönüşümler yaptırma

Bir kilo kaç libre eder?
Bir mil kaç kilometredir?
Bir avro kaç dolar eder?
Bir kilogram kaç gram?
Bir galon kaç litre?

Cihazını kontrol etme

Durdur
Bluetooth’u kapat
Video çek
Flaşı kapa
Resim çek
Ayarları aç

Mesaj gönderme

Tuğçe adlı kişiye e-posta gönder
Whatsapp’tan mesaj gönder
Can adlı kişiyi görüntülü ara

Yakındaki yerleri bulma

En yakın benzin istasyonu hangisi?
Yakınlarda hiç çiçekçi var mı?
Yakınlarda pizzacı var mı?
Yakınımda güzellik salonu bul
Restoran bul
En yakın spa merkezi hangisi?
Yakınlarda pub var mı?

Müzik çalma

Biraz müzik çal
Caz müzik çal
Pop müzik albümleri göster
Bon Mod dinle
Egzersiz müziği çal

Alarm ayarlama

Alarm saat kaça kurulu?
Alarm kur
Saat 08.00 için alarm kur
Çöpü çıkarmak için alarm kur
8 saat sonrasına alarm kur
Beni 3 saat sonra uyandır

Maç sonuçlarını alma

Trabzon ne zaman oynuyor?
Galatasaray son maçı kazandı mı?
FIFA Dünya Kupası puan durumu nedir?
Beşiktaş takımında kimler oynuyor?
Galatasaray kadrosu nedir?

Beslenme bilgileri bulma

Bir elmada kaç kalori var

Kelime arama

Müteşekkir kelimesinin anlamı ne?

Seyahat bilgilerini alma

İki ay sonraki Bodrum uçak biletleri ne kadar?
Vegas uçuşları
New York restoranları
TK 1470 numaralı uçuşun durumu
Seattle şehrindeki turistik yerler
Otel bul
Honolulu şehrindeki oteller



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En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Emin KOÇ 6 ay en beğenilen
Türkiye gibi büyük bir market için böyle gelişmeleri çok geç kalmış buluyorum.
Yanıtla +62
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khaos 6 ay
Donanimhaber den,Ülkenin en büyük teknoloji sitesi olarak asistan ne zaman aktif olacak onunla ilgili haber beklerken bekleme zamanını bile yanlış yazmışlar google bile daha insaflı davranıp 2018 sonuna kadar demişti habercilik bu değil
Donanimhaber den,Ülkenin en büyük teknoloji sitesi olarak asistan ne zaman aktif olacak onunla ilgili haber beklerken bekleme zamanını bile yanlış yazmışlar goo...
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dr_divx 6 ay
siriye gıyabında rahmet okutur ! :)
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2 Avatar Avatar
LiveF0r1 6 ay
Ekrem71 bu haberi beğenmedi.
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siyahtemas 6 ay
şu anda da Türkçe kullanılıyor AA...
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DH Misafiri 6 ay
Google asistan Türkçe başlayınca Android Auto Türkçe kullanılabilecekmi bilgisi olan varmı ?
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khaos 6 ay
anlaşılan artık kimseye Türkçe asistan gelmiyor öyle ortada kaldı her ne kadar fanları işi abarttığı için marka anlamında sevmesem de hakikaten apple iş ciddiyeti olarak google dan bir kaç beden üstün
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6 ay
Uygulaması güncellendi (8.49.2.21)
- Spotify ücretsiz sürüm ile çalışması iyileştirilmiş, dahili müzik hizmetlerine dahil edilmiş. Aynı bölümdeki farklı uygulamalar için de mutlaka düzenleme vardır.
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hamdibey1 6 ay
Betaya kayıt olmak için Play store dan google uygulamasına gelin aşağıda görürsünüz bu uygulama için beta kullanıcısı ol yazar
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Jül Sezar 6 ay
Betaya nasıl kayıt olunuyor?
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siyahtemas 6 ay
betasını kullanıyorum, sesle aktifleşmiyor, voice match özelliği kapalı...
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khaos 6 ay siyahtemas
Beta tester mi yoksa şu sonradan açılan hesaplardan mı?
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tibaldo 6 ay
Net tarih herzaman olduğu gibi yok anlaşılan :))
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Y-ZiyA 6 ay
İngilizce olarak kullanılabiliyor mu ayarlari nerede bu asistan in
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