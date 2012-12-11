Bloomberg : Google vergi vermemek için Bermuda'ya 9.8 milyar dolar kaydırdı





Teknoloji dünyasına sunduğu yeniliklerle kilometre taşları oluşturan Google, bununla birlikte özel hayatın gizliliği ve vergi kaçırma gibi konularla da sık sık gündeme geliyor.





Her yıl büyük gelirler elde eden teknoloji firmaları, bununla birlikte büyük vergiler ödemek durumunda. Ancak bazıları bundan kaçma yolunu seçebiliyor.





Bloomberg tarafından verilen bilgiye göre Google, 2011 yılında dünya genelinde ödemesi gereken 2 milyar dolar vergiden kaçınmak için 9.8 milyar dolarlık gelirini Bermuda'da bulunan bir şirkete aktardı.





Atlas Okyanusu'nda bulunan Bermuda takımadaları İngiltere'nin deniz aşırı topraklarından birisi ve valilik ile yönetiliyor. Gelir vergisi sistemi olmadığı için de vergiden kaçınmak isteyenlerin uğrak yeri oluyor.





Google bu sayede vergilerin tamamından kurtulmuş değil. Sadece ödemesi gereken vergiyi yarıya indirmiş oldu. Bloomberg, farklı ülkelerdeki banka hesaplarından Bermuda firmasına aktarım yapıldığını ortaya koymuş.





Pek çok otorite bu davranışı eleştiriyor. Avrupa Komisyonu da yılda 1.3 trilyon dolara ulaşan vergi kaçırma olaylarına karşı bir karaliste hazırlanması konusunda çalışmalar yapıyor. İngiltere Veri Araştırma kurumu başkanı Richard Murphy, vergi kaçırmayla ilgili siyasi farkındalık oluşmasının gerekliliğine değinirken, Google'ın vergi ödemezse bir başkasının ödemek zorunda kalacağını veya hizmetlerin aksayacağını belirtiyor.





Google ise kanun dışı herhangi bir davranışta bulunmadığını belirtiyor. İngiltere'de yaklaşık 2000 çalışan istihdam eden Google, geçen yıl 4.1 milyar dolarlık gelirden 10 milyon dolarını vergi olarak verdiğini ifade ediyor.





Google'ın yanında Facebook da aynı suçlamalarla karşı karşıya kalıyor. Önceki yıllarda pek çok Avrupa şehrinde ikilinin ofisleri polis tarafından basılarak bilgisayarlara el konulmuştu.

http://www.bloomberg.com/news/2012-12-10/google-revenues-sheltered-in-no-tax-bermuda-soar-to-10-billion.html