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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bloomberg : Google vergi vermemek için Bermuda'ya 9.8 milyar dolar kaydırdı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Teknoloji dünyasına sunduğu yeniliklerle kilometre taşları oluşturan Google, bununla birlikte özel hayatın gizliliği ve vergi kaçırma gibi konularla da sık sık gündeme geliyor.

Her yıl büyük gelirler elde eden teknoloji firmaları, bununla birlikte büyük vergiler ödemek durumunda. Ancak bazıları bundan kaçma yolunu seçebiliyor.

Bloomberg tarafından verilen bilgiye göre Google, 2011 yılında dünya genelinde ödemesi gereken 2 milyar dolar vergiden kaçınmak için 9.8 milyar dolarlık gelirini Bermuda'da bulunan bir şirkete aktardı.

Atlas Okyanusu'nda bulunan Bermuda takımadaları İngiltere'nin deniz aşırı topraklarından birisi ve valilik ile yönetiliyor. Gelir vergisi sistemi olmadığı için de vergiden kaçınmak isteyenlerin uğrak yeri oluyor.

Google bu sayede vergilerin tamamından kurtulmuş değil. Sadece ödemesi gereken vergiyi yarıya indirmiş oldu. Bloomberg, farklı ülkelerdeki banka hesaplarından Bermuda firmasına aktarım yapıldığını ortaya koymuş.

Pek çok otorite bu davranışı eleştiriyor. Avrupa Komisyonu da yılda 1.3 trilyon dolara ulaşan vergi kaçırma olaylarına karşı bir karaliste hazırlanması konusunda çalışmalar yapıyor. İngiltere Veri Araştırma kurumu başkanı Richard Murphy, vergi kaçırmayla ilgili siyasi farkındalık oluşmasının gerekliliğine değinirken, Google'ın vergi ödemezse bir başkasının ödemek zorunda kalacağını veya hizmetlerin aksayacağını belirtiyor.

Google ise kanun dışı herhangi bir davranışta bulunmadığını belirtiyor. İngiltere'de yaklaşık 2000 çalışan istihdam eden Google, geçen yıl 4.1 milyar dolarlık gelirden 10 milyon dolarını vergi olarak verdiğini ifade ediyor.

Google'ın yanında Facebook da aynı suçlamalarla karşı karşıya kalıyor. Önceki yıllarda pek çok Avrupa şehrinde ikilinin ofisleri polis tarafından basılarak bilgisayarlara el konulmuştu. 

http://www.bloomberg.com/news/2012-12-10/google-revenues-sheltered-in-no-tax-bermuda-soar-to-10-billion.html Yorum Yaz
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TaLeNDiL 6 yıl en beğenilen
Kapitalist düzenin dünyaya sunduğu icatlardan biridir gelir vergisi. Aslında haraçtan farkı da yoktur. Kazandığın paranın %10 civarı benimdir diyor devlet, gelirin arttıkça bu yüzde de artıyor. Mafya bozuntularının mekanları gezip o ayki paylarını almalarından bir farkı yok. Keşke imkanım olsa da ben de Bermuda'ya götürsem kazandıklarımı. Bordroya her baktığımda küfür etmemin sebebidir. Google'ye de helal olsun diyorum o yüzden.
Kapitalist düzenin dünyaya sunduğu icatlardan biridir gelir vergisi. Aslında haraçtan farkı da yoktur. Kazandığın paranın %10 civarı benimdir diyor devlet, gel...
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SEO-Uzmanı 6 yıl
erişim hizmetlerini
borçu yüzünden sınırlama yapılsan
kuyruğunu kıstırmış köpekler gibi hemen yanaşır !
internet üzerinde büyükmek ve aynı zamanda 2 günde küçülüp yok olmakta mümkün !
tüm olay fişi çekip çekmemeye bakıyor. !
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B-veritas 6 yıl
Adamlar milyar dolarlar kazanıyor sırtımızdan ve vergi vermemek için türlü türlü oyunlar yapıyorlar, bazılarıda çıkmış bu zihniyeti koruyor. Anlamak güç gerçekten.
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interwap 6 yıl
Bir zamanlar Aydın Doğan'ı eleştirenler Google'ı savunmasın.
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yildiray35 6 yıl
Bu valilikle yönetilen ülkenin adı tam olarak öğrenmek lazım, bir gün lazım olacak.
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FlyingUnderpants 6 yıl
Yıllarca sanayiciler ne yaptıysa, günümüzün devleri teknoloji firmaları da aynısını yapıyor.
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Foo Fighters 6 yıl
Bu vergi resmen haraç, soygun. Zaten şirketler devletlere para kazandırıyor yeterince. Vergilerin geri dönüşünün olmadığı ülkemizde halktan bu oranda vergi almak insanları kandırmaktır. Vergi kaçıranlar bunu düşünüp hareket etmiyor belki. Geri dönse de vergi vermeyecekler ama yinede onlara hak veriyorum.
Bu ülkede vergi ödemek "enayilik". Devlet esnafın sırtından kazanacağına zenginlere veripte geri almadığı kredilerin peşine düşsün.
Konuyla alakasız oldu ama google a hak vermemek elde değil.
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WoXeD 6 yıl
"Her yıl büyük gelirler elde eden teknoloji firmaları, bununla birlikte büyük vergiler ödemek durumunda. Ancak bazıları bundan kaçma yolunu seçebiliyor."
bu paragraftan sonra yazarın ekrem çukurca olduğunu tahmin ettim,baktım,öyleymiş ve gerisini okumadım.
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yc#1 6 yıl
DH Misafiri
Bir Apple gibi vergisini yatıran. yatırımcılarını ve müşterilerini düşünen bir şirket değil. APPLE gibi olamazda

ekonomi.milliyet.com.tr/...
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DraGonS 6 yıl
DH Misafiri
Bir Apple gibi vergisini yatıran. yatırımcılarını ve müşterilerini düşünen bir şirket değil. APPLE gibi olamazda

Duyanda Türkiye'ye vergi ödüyor sanacak anasını satayım. Emrah koş Bu DH Misafirini seviyorlar .....
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Umutcan 6 yıl
Her yerden apple'cı dh misafiri çıkmasa olmaz, bu konuya apple ne alaka şimdi...
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TaLeNDiL 6 yıl en beğenilen
Kapitalist düzenin dünyaya sunduğu icatlardan biridir gelir vergisi. Aslında haraçtan farkı da yoktur. Kazandığın paranın %10 civarı benimdir diyor devlet, gelirin arttıkça bu yüzde de artıyor. Mafya bozuntularının mekanları gezip o ayki paylarını almalarından bir farkı yok. Keşke imkanım olsa da ben de Bermuda'ya götürsem kazandıklarımı. Bordroya her baktığımda küfür etmemin sebebidir. Google'ye de helal olsun diyorum o yüzden.
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matkapmatkap 6 yıl TaLeNDiL
TaLeNDiL

Kapitalist düzenin dünyaya sunduğu icatlardan biridir gelir vergisi. Aslında haraçtan farkı da yoktur. Kazandığın paranın %10 civarı benimdir diyor devlet, gelirin arttıkça bu yüzde de artıyor. Mafya bozuntularının mekanları gezip o ayki paylarını almalarından bir farkı yok. Keşke imkanım olsa da ben de Bermuda'ya götürsem kazandıklarımı. Bordroya her baktığımda küfür etmemin sebebidir. Google'ye de helal olsun diyorum o yüzden.

Gelir vergisi degil, vergi kacirmak kapitalist sistem tarafindan dunyaya sunulmustur. Devlet denilen yapi herkesin kendi haklarinin bir kismindan vazgecmesiyle ayakta durur ki vergi bir devletin en temel hakkidir. Eger Turkiye de dahil olmak uzere Avrupa devletleri vergi oranlarini Amerika seviyelerine dusururlerse ne olacagini dusunelim.

Oncelikle, ilk safhada herkesin gelirlerinde bir artis olacak ve piyasadaki urunlerin fiyati ciddi oranda dusecektir. Bundan dolayi tuketim artacak, tuketime yetisemeyen ureticiler ya uretimi artiracak ya da fiyatlari (ki uretimi artirmak icin de fiyatlari artirmalari gerekir bir seviyeyi asarlarsa), dolayisiyla enflasyon artip paranin degeri dusecektir. Bunun yaninda devlette artik eskisi kadar para olmadigi icin emeklilik fonlari ve saglik sigortalari iptal edilecek ve devlet bu imkanlari saglamadigi icin bazi kisiler ozel kuruluslara yonelecek, bazilari da hic ugrasmayacaktir. Ozel kuruluslar kendilerinin tek care oldugunu gorunce ne yapacaklar? Tabiki fiyatlari artirip sartlari agirlastiracaklar (ornegin ABD'deki bir cok saglik sigortasi kurulusu hayati onemi olmayan organlarin [safra kesesi, dalak vb.] ilacla tedavisine onay vermediginden bir cok kisi bu organlarda hastalik yasadiginda aldirmak zorunda kaliyor, ya da ilac masraflarini cebinden odemek)

Daha bir suru sey sayabilirim bu konuda, fakat sunu tekrarlamakta fayda var ki vergi kapitalizmin istedigi bir sey degildir. Mesajiniz biraz kapitalizm karsiti oldugunuz izlenimini uyandirdi bende, fakat gelir ve varlik vergileri sosyal devlet ve sosyalizm ile daha cok iliskilidir. Eger zengin vergi vermezse, fakir daha da fakirlesecektir. Istediginiz buysa gelirinizi Bermuda'ya tasiyabilirsiniz.
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