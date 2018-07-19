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Blue Origin, en önemli test uçuşlarından birisine çıktı: İşte görüntüler

Jeff Bezos'un uzay turizmini başlatmak amacıyla temellerini attığı Blue Origin, New Shepard roketi ve uzay kapsülünün testlerine devam ediyor. İşte son denemeden muhteşem görüntüler:
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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2019'un başlarında uzay turizmini resmen başlatmayı hedefleyen Blue Origin, tekrar kullanılabilir alt yörünge roketi New Shepard'ın test uçuşlarına hız kesmeden devam ediyor. Roket ve kapsüllerinin uzay turizmine her yönüyle hazır olduğundan emin olmak isteyen şirket, şimdi de altı kişilik uzay kapsülünü tam 120 kilometre yüksekliğe göndererek kendi içerisinde önemli bir rekora imza attı.

Blue Origin'in dokuzuncu roket denemesi olan M9 görevi, şirketin açıklamalarına göre tamamıyla uzay araçlarının güvenliğini test etme amacıyla yapılmış. Uzay kapsülünün acil durum kaçış sistemini sınırlarına kadar zorladıklarını ifade eden Blue Origin, uzay turizmi görevleri sırasında herhangi bir acil durum oluşması halinde yolcuların güvenli bir şekilde Yeryüzü'ne geri dönebileceğini söylüyor.


M9 görevi ayrıca Blue Origin'in insansız bir şekilde gerçekleştirdiği son deneme uçuşlarından birisi oldu. İnsanlı test uçuşlarına önümüzdeki aylarda başlamayı planlayan Blue Origin, 2019'un başları gibi resmi uzay turizmi görevlerine de start vermeyi hedefliyor.
Blue Origin, uzay gezisi için bilet satın alan yolcularını Yeryüzü'nden yaklaşık 100 kilometre yüksekliğe taşıyacak. Alt yörünge olarak isimlendirilen bu bölgede yolcular 4 dakikalık bir yerçekimsiz ortam keyfi yaşayacak ve Dünya'yı uzaydan seyretmenin ayrılacağını hissedecek.

Tabi böylesine bir yolculuğun tahmin edeceğiniz üzere tuzlu bir ücreti de olacak. Jeff Bezos, bilet fiyatlarını şu an için henüz resmi olarak açıklamadı ancak geçtiğimiz hafta Reuters'a konuşan şirket çalışanları, biletlerin en az 200 bin dolar seviyesinde olacağını tahmin ettiklerini söylemişti. Bakalım Blue Origin, uzay turizminde beklediği gelirleri elde edebilecek mi.

https://arstechnica.com/science/2018/07/new-shepard-sets-altitude-record-survives-dramatic-high-abort-test/ Yorum Yaz
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OverClocK1ng 10 ay
Müthiş...
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arel.gr 10 ay
.... '19 a aylar kalmış, haberi branson okusun.
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darkaura 10 ay
ilk ucaklarin ucmaya baslayip, hergun farkli bir dizaynda ucak cikip farkli bir siniri astigi 100yil oncesi devrin bir kopyasini yasiyoruz. gercek uzay cagi onumuzdeki yillarda basliyacak.
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