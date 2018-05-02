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Blue Origin'in roket denemesinden muhteşem görüntüler "Uzay turizmine doğru"

Jeff Bezos'un uzay turizmini başlatmak amacıyla temellerini attığı Blue Origin, New Shepard roketi ve uzay kapsülünün testlerine devam ediyor. İşte son denemeden muhteşem görüntüler:
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Jeff Bezos'un uzay şirketi Blue Origin, 2018 yılının ilk roket denemesini geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi. Bu yılın sonlarına doğru uzay turizmini resmen başlatmayı hedefleyen şirket, popüler roketi New Shepard'ı mürettebat kapsülüyle beraber alt yörüngeye fırlattı.

Geçtiğimiz Pazar günü gerçekleşen denemede Blue Origin, kusursuz bir başarı elde ederken aynı zamanda yeni bir rekora da imza attı. New Shepard roketi test uçuşu sırasında tam 107 kilometre yüksekliğe çıktı ve bugüne kadarki en yüksek apoje noktasına ulaştı. Yaklaşık 4 dakika boyunca alt yörüngede mikrogravite ortamda kalan roket, sonrasında Yeryüzü'ne geri dönerek başarılı bir dikey iniş gerçekleştirdi. Roketin üst kısmındaki uzay kapsülü ise paraşütlerini açarak çöle indi.

Ayrıca Bkz. "NASA'lı bilim insanlarına göre "Gravity" en kötü uzay filmi"

Blue Origin'in yayınladığı muhteşem görüntüler:



İlk uzay turistleri bu yıl yörüngeye fırlatılabilir


Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un uzay turizmini başlatmak amacıyla 2000 yılında temellerini attığı Blue Origin, çok yakın bir zamanda ilk uzay turistlerini uzaya taşımaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz haftalarda CNBC'ye konuşan Şirket CEO'su Bob Smith, 2018 sona ermeden uzay turizmini resmen başlatabileceklerini söyledi.

Colorado'da düzenlenen bir uzay sempozyumu sırasında CNBC'nin sorularını cevaplayan Bob Smith,"İlk turistlerimizi yörüngeye bu yıl içerisinde taşıyabileceğimizi umuyorum. Uzay turizmini 2018 sona ermeden başlatma ihtimalimiz hala bulunuyor. Ancak elbette öncelikle tam olarak hazır olmamız ve yolcularımızın güvenliğinden emin olmamız gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı. Blue Origin'in 2018'in sonu veya 2019'un başları gibi ilk uzay turistlerini uzaya taşıması bekleniyor.

Uzay turizmi için özel olarak tasarlanan kapsül


Blue Origin'in uzay turistlerini içerisinde bulunduracak olan kapsülün en büyük özelliği devasa pencereleri. Tamamen uzay turizmi için dizayn edilen kapsül, bir uzay aracında bulunan en büyük pencerelere sahip. Yolcularının Dünya'nın muhteşem görüntülerinin keyfini en iyi şekilde çıkarabilmesini isteyen Blue Origin, kapsülü bu son haline getirebilmek için uzun süreli bir geliştirme sürecine girmişti.

Şirketin popüler tekrar kullanılabilir roketi New Shepard, üzerinde konumlandırılacak olan bu uzay kapsülüyle birlikte tam 6 kişiyi alt yörüngeye taşıyacak. Blue Origin'in uzay turistleri burada yaklaşık 4 dakikalık yer çekimsiz ortam keyfi yaşayabilecek ve Dünya'yı uzaydan seyretme fırsatı elde edebilecekler. Tabi tahmin edebileceğiniz üzere böylesine eşsiz bir deneyim yaşamak isteyenlerin beraberinde tuzlu bir ücret de ödemesi gerekiyor. Yolcuların New Shepard'dan bir koltuk ayırabilmeleri için 100-200 bin dolar arasında bir miktarı gözden çıkarması gerekecek.

https://www.space.com/40450-blue-origin-new-shepard-eighth-flight-video.html Yorum Yaz
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kazuya58 1 yıl en beğenilen Escapetolife
O mesele o kadar kolay değil.
pencereden baktıklarında gördükleri görüntünün gerçek olduğuna inanmazlar, camda 500k çözünürlükte ekran var derler.
inanmaları için uzayda kafaları çıplak halde mekiğin dışarısına çıkarmanız gerekir.
bittimi
tatbiki hayır, okadar kolay degil.
sağ kalanları gazozlarına attığınız ilaçla halüsinasyon göstermediğinizi veya bunlar uyurken gizlice gözlerine yada beyinlerine birtakım cihazlar yerleştirmediginizi ispat etmeniz gerekir.
üstelik 1 e neden bir denir 2 ye neden iki denir le başlayarak bu ispatları yapmalısınız
O mesele o kadar kolay değil.pencereden baktıklarında gördükleri görüntünün gerçek olduğuna inanmazlar, camda 500k çözünürlükte ekran var derler.inan...
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Spider_hip 1 yıl
Paraşütümüzü evden getirsek bize son kaç olur?
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ssbrutality 1 yıl
video da sanki bir dümen var gibi.
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kımyasal 1 yıl
100.000 $ ; indi bindi
200.000 $ ; first class yemekli falan filan
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Escapetolife 1 yıl
Düz dünyacıların başında kimler varsa hayrına bunları uzaya gönderse de bu iş kapansa.
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kazuya58 1 yıl Escapetolife
O mesele o kadar kolay değil.
pencereden baktıklarında gördükleri görüntünün gerçek olduğuna inanmazlar, camda 500k çözünürlükte ekran var derler.
inanmaları için uzayda kafaları çıplak halde mekiğin dışarısına çıkarmanız gerekir.
bittimi
tatbiki hayır, okadar kolay degil.
sağ kalanları gazozlarına attığınız ilaçla halüsinasyon göstermediğinizi veya bunlar uyurken gizlice gözlerine yada beyinlerine birtakım cihazlar yerleştirmediginizi ispat etmeniz gerekir.
üstelik 1 e neden bir denir 2 ye neden iki denir le başlayarak bu ispatları yapmalısınız
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