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BlueStacks, Surface Pro ve diğer Windows 8'li cihazlar için uygun hale getirdiği Android uygulama oynatıcısını yayınladı

6 yıl
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Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Kendi geliştirdiği LayerCake teknolojisi sayesinde Android işletim sisteminin 750.000'den fazla uygulamasını Windows ve Mac platformlarında çalıştırabilmeyi mümkün kılan bir oynatıcı yayınlayan Silikon Vadisi merkezli BlueStacks, CES 2013'te sergilediği Microsoft'un Intel işlemcili Surface Pro tablet bilgisayarı ve diğer Windows 8 işletim sistemli aygıtlar için uygun hale getirdiği App Player programını bugün resmen kullanıma sundu. 
BlueStacks, Surface Pro ve diğer Windows 8'li cihazlar için uygun hale getirdiği Android uygulama oynatıcısını yayınladı

Halihazırda yalnızca 35,000 uygulamayı bünyesinde barındıran Windows 8 Store'un içerik hususundaki eksikliğinden faydalanmak isteyen başarılı girişim, özellikle kısa süre önce piyasaya sürülen Surface Pro tabletini satın alan kullanıcıları hedef alan yeni bir kampanya başlattı. Google'ın Windows 8 için yürüttüğü "Google'ı geri getirin!" uygulamasına benzer şekilde "Uygulamalarınızı geri getirin!" adlı bir kampanyayı hayata geçiren BlueStacks, tüketicilerin mobil aygıtlarında kullanıp yeni Windows 8'li bilgisayarlarında bulamadığı yazılımlara uygulama oynatıcısı sayesinde kavuşabilmesini sağlıyor. Bu konuda programın kullanıcılarından olumlu geri bildirimler aldıklarını belirten firmanın pazarlama ve iş geliştirmeden sorumlu başkan yardımcısı John Gargiulo, Surface Pro almayı planlayan birçok potansiyel tüketicinin tableti edinmek için böyle bir aracın yayınlanmasını beklediklerini ifade etti.
AMD, ASUS, MSI ve Lenovo gibi bilgisayar sektörünün büyük oyuncularıyla ortaklık kurarak uygulama oynatıcısının 2013'te 100 milyon bilgisayara yayılacağını öngören BlueStacks, şimdilerde Dell ve HP ile benzer bir ilişki kurmak için görüşmelerini sürdürüyor. Android ekosistemi için yazılan mobil uygulamalar için farklı bir pazarın kapılarını aralayan geliştirici şirketin son açıklamasına göre; uygulama oynatıcının resmi internet sitesinden gerçekleştirilen indirmeler 5 milyon barajını devirdi. Bu yıl kullanım oranlarında büyük bir patlama yaşayacak olan BlueStacks App Player'ın tam sürüme yıl sona ermeden ulaşması bekleniyor. Aracın Windows 8 için geliştirilen yenilenmiş sürümünü aşağıdaki internet sitesinden edinebilirsiniz. 

http://www.GetYourAppsBack.com Yorum Yaz
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omeriyibas 6 yıl
Windows store bir sene dandik Google play geçicek demedi demeyin....
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e-mcani 6 yıl
öncelikle bu uygulamanın hali hazırda (çok uzun bir süredir) beta versiyonu windows için vardı... ve çeşitli zamanlarda indirip yükledim... çok başarılı olduğu söylenemez... oldukça kasıyor bilgisayarı... ayrıca mesele bu programı surface pro ve windows 8 pro tabletlere yapmak değil... evet belki windows uygulama markette uygulama sayısı az olabilir ama windows 8 "pro" zaten hali hazırdaki PC uygulamalarını çalıştırıyor (ki bu ne ios'in ne de android'in sahip olduğu boyutta bir genişlik) yani bildiğimiz yıllardır masaüstü ve dizüstü bilgisayarımızda çalıştırdığımız program ve oyunlardan bahsediyorum... uyguluma sıkıntısı çeken, "windows tabletler şu aşamada çok yeterli değil" dememize sebep olan ürün; surface "RT" yani windows 8 RT sürümünü çalıştıran tabletler (ki bunlar mevcut PC programlarını desteklemiyor)... asıl bu android emulatörünü RT cihazlarda çalıştırmak mesele bana göre...
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cetinyil 6 yıl
gayet başarılı bir uygulama..evet bazı eksilikler ve hatalar var fakat sonuçta beta sürüm..! düzeltileceğini düşünüyorum çok başarılı buldum..en azından bilgisayarınızda whatsapp-instigram gibi programları kullanabiliyorsunuz..
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KalemKolik 6 yıl
Android market zaten gelişmiyor adam gibi buda olursa iyice baltalanır.
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trsinapsis 6 yıl
Hala yeterince stabil çalışmıyor bu Android emülatörleri.
Biraz daha üzerine düşülmeli bence.
Ben şahsen beğenmedim.
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keskin53 6 yıl
cok işe yarıyo prog tele kurmadan once buna kuruyorum hosuma giderse prog veya oyunları sonra tele kuruyorum :)
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eP_362 6 yıl
Program Windows 8'de açılışta yükleniyor diyor ama bir türlü başlamadı.
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regaibyigit. 6 yıl
windows 8 versiyonunu indirebilen var mı dropboxa filan upload edebilir mi?
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DH Misafiri 6 yıl
Aylardır android kullanıyorum , adam akıllı hangi app varmışta böyle bir şey yapma gereği duymuşlar ?
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Bender B. Rodriquez 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Aylardır android kullanıyorum , adam akıllı hangi app varmışta böyle bir şey yapma gereği duymuşlar ?

misafir falan dinlemezler valla barinamazsin burda
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__Nikolaus__ 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Aylardır android kullanıyorum , adam akıllı hangi app varmışta böyle bir şey yapma gereği duymuşlar ?

Al bi wp8 tel anlarsin.
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Bilal Akgündüz 6 yıl
Vasto Lorde
wp8e de gelsin

Öyle birşey olsa mükemmel olur, BlackBerry 10'da firma kendisi yaptı, bakalım LayerCake teknolojisi Windows Phone'a gelecek mi?
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Guest-0DECB8E5A 6 yıl
suan icin cok gereksiz ve yetersiz bi uygulama acin bakin bu forumda bile cok kisi bu programda "loading" hatasi alan var...

en son 2 kere yukleyip kaldiridm bisey olmadi cok gereksiz yani islerini iyi yapamamislar

Android icin yapilan programda boyle olur iste hadi basin - yi
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ZooZ 6 yıl
Yeterli uygulama yoksa olanları uyduralım strajesi mi? Acaba...
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