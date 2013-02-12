BlueStacks, Surface Pro ve diğer Windows 8'li cihazlar için uygun hale getirdiği Android uygulama oynatıcısını yayınladı

Kendi geliştirdiği LayerCake teknolojisi sayesinde Android işletim sisteminin 750.000'den fazla uygulamasını Windows ve Mac platformlarında çalıştırabilmeyi mümkün kılan bir oynatıcı yayınlayan Silikon Vadisi merkezli BlueStacks, CES 2013'te sergilediği Microsoft'un Intel işlemcili Surface Pro tablet bilgisayarı ve diğer Windows 8 işletim sistemli aygıtlar için uygun hale getirdiği App Player programını bugün resmen kullanıma sundu.





Halihazırda yalnızca 35,000 uygulamayı bünyesinde barındıran Windows 8 Store'un içerik hususundaki eksikliğinden faydalanmak isteyen başarılı girişim, özellikle kısa süre önce piyasaya sürülen Surface Pro tabletini satın alan kullanıcıları hedef alan yeni bir kampanya başlattı. Google'ın Windows 8 için yürüttüğü "Google'ı geri getirin!" uygulamasına benzer şekilde "Uygulamalarınızı geri getirin!" adlı bir kampanyayı hayata geçiren BlueStacks, tüketicilerin mobil aygıtlarında kullanıp yeni Windows 8'li bilgisayarlarında bulamadığı yazılımlara uygulama oynatıcısı sayesinde kavuşabilmesini sağlıyor. Bu konuda programın kullanıcılarından olumlu geri bildirimler aldıklarını belirten firmanın pazarlama ve iş geliştirmeden sorumlu başkan yardımcısı John Gargiulo, Surface Pro almayı planlayan birçok potansiyel tüketicinin tableti edinmek için böyle bir aracın yayınlanmasını beklediklerini ifade etti.

AMD, ASUS, MSI ve Lenovo gibi bilgisayar sektörünün büyük oyuncularıyla ortaklık kurarak uygulama oynatıcısının 2013'te 100 milyon bilgisayara yayılacağını öngören BlueStacks, şimdilerde Dell ve HP ile benzer bir ilişki kurmak için görüşmelerini sürdürüyor. Android ekosistemi için yazılan mobil uygulamalar için farklı bir pazarın kapılarını aralayan geliştirici şirketin son açıklamasına göre; uygulama oynatıcının resmi internet sitesinden gerçekleştirilen indirmeler 5 milyon barajını devirdi. Bu yıl kullanım oranlarında büyük bir patlama yaşayacak olan BlueStacks App Player'ın tam sürüme yıl sona ermeden ulaşması bekleniyor. Aracın Windows 8 için geliştirilen yenilenmiş sürümünü aşağıdaki internet sitesinden edinebilirsiniz.

http://www.GetYourAppsBack.com