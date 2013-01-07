BlueStacks ile anlaşan Lenovo, 750 binden fazla Android uygulamasını Windows 8'li bilgisayarlarına getirecek





Uzun süren çalışmalar sonucu Android işletim sistemi için yazılmış uygulamaları bilgisayarlara taşıyacak LayerCake adlı bir teknoloji geliştiren BlueStacks, geçen yıl internet sitesi üzerinden 5 milyon indirme barajını aşmış, App Player programını ASUS ile işbirliğine giderek firmanın Windows 7 ve Windows 8'li bilgisayarlarında ön yüklü olarak sunmuş, son olarak da teknolojiyi AMD donanımları için optimize ederek AMD AppZone uygulamasıyla bütünleştirmişti. Milyonlarca bilgisayar kullanıcısına ulaşan Silikon Vadisi girişiminin yeni yılda anlaştığı son isim, bazı kaynaklara göre dizüstü bilgisayar sektöründe liderliğe yükselen Lenovo oldu.

Şirket içinde Think serisi çözümlerini diğer faaliyetlerden ayırarak daha rekabetçi ürünler sunmayı amaçlayan Lenovo, 2013'te satışa sunacağı birçok dizüstüsünde dokunmatik ekran desteği sunacak. Bu yeni fonksiyonu çok daha işlevsel hale getirecek olan 750 binden fazla Android uygulamasına erişimi Lenovo App Player ile mümkün kılacak olan Çinli üretici, satacağı tüm Idea serisi Windows 8 işletim sistemli aygıtlarda bu hizmeti önyüklü olarak bulunduracak. Tüketicilerin büyük ilgi gösterdiği Android uygulamalarının bilgisayarlarda tecrübe edilmesi fikri, böylece yeni bir ürün satın alan müşterilerin kolayca erişebileceği bir hizmet olacak. Lenovo ise; halihazırda akıllı telefon ve tabletlerinde Google Play Store aracılığıyla kullanılabilen uygulamaları Idea bilgisayarlarına taşımış olacak.

AMD, ASUS, Lenovo ve MSI ile olan anlaşmaları sayesinde bu yıl 100 milyondan fazla bilgisayara yayılacak olan LayerCake teknolojisi, bununla yetinmeyi düşünmüyor. Apple'ın bu sene iOS ve OSX platformlarını bütünleştireceğini öngören BlueStacks CEO'su Rosen Sharma, Google için bunu Windows'ta kendilerinin yapacağını ifade ediyor. Firma, aynı zamanda bir süredir Mac işletim sistemi kullanıcıları için de aynı hizmeti sunuyor. Şuanda bazı televizyon ve telefon üreticileriyle masaya oturan BlueStacks, Android uygulamalarını daha farklı sektörlere taşıyacak, Cloud Connect uygulaması sayesinde mobil cihazlardaki programlar ile BlueStacks App Player'ın ön yüklü olduğu bilgisayarları senkronize ederek iki platform arasındaki veri alışverişini basitleştirecek. Lenovo, bilgisayarlarla ilgili anlaşmasının yanı sıra Android'li mobil cihazları için de Cloud Connect ile ilgili görüşmelerine başlamış.

Tüketici Elektroniği Fuarı 2013 kapsamında Windows 8 optimizeli yeni App Player uygulamasını sergileyecek olan BlueStacks, henüz deneme aşamasındaki hizmetini ay sonuna kadar Microsoft'un yeni işletim sistemine de getirecek. Şimdilik ücretsiz olarak sunulan LayerCake teknolojisinin yıl içerisinde tam sürüme yükselmesinin ardından ücretli hale geleceği bildiriliyor.