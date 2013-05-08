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Bluestacks 10 milyondan fazla indirildi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,2b
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Bluestacks 10 milyondan fazla indirildi


Yaklaşık bir yıldır masaüstü sistemlerde Android uygulamalarını çalıştırmak amacıyla beta testlerine devam eden Bluestacks, önemli bir indirme sayısını geride bıraktı.

Beta sürümünde olmasına rağmen uygulamanın 10 milyondan fazla indirilmesi firmanın tepe yöneticisi Rosen Sharma da dahil olmak üzere tüm ekibi şaşırttı. Sharma, bir yıl önce uygulamanın bu günlerde hangi pozisyonda olacağını tahmin etmekte zorlandıklarını ve sadece birkaç yüzbin kişinin ilgi duyacağını düşündüklerini aktardı.

BlueStacks AMD işlemcili Windows 7 ve 8 masaüstü bilgisayarlarında ayrıca Mac OS X bilgisayarlarında Android uygulamalarının çalıştırılmasına izin veriyor. Firma işleme motorunun Jelly Bean sürümüne güncellenmesi için çalışmalara devam ederken, final sürümün ise önümüzdeki aylarda kullanıma sunulması bekleniyor. Yaygın kullanım ile birlikte uygulamanın daha çok kullanıcıya ulaşacağı ve popülerliğini artıracağı belirtiliyor.


http://www.androidauthority.com/bluestacks-android-10-million-201906/ Yorum Yaz
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karsevenadam 6 yıl
En az 5 milyonu winat9 u denemek için
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BD911 6 yıl
Güzel program ama ben VirtualBox ile Android kuruyorum işim düştüğü zaman.

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red.devil 6 yıl
güzel program pc de çoğu android uygulamasının sorunsuz çalışmasını sağlıyor
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onur01651 6 yıl
Çalışıyorda bi işe yaramıyor.
Oyun oynayamıyorsun sensor yok.Mause ile olmuyo o işler.Klavye desteği getirilmeli.Sadece yazarken klavye desteği var o da türkçe klavye yok.
Diğer uygulamalar pc de zaten var.Bi hevesle yukledim.Sildim....
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