Bluestacks 10 milyondan fazla indirildi









Yaklaşık bir yıldır masaüstü sistemlerde Android uygulamalarını çalıştırmak amacıyla beta testlerine devam eden Bluestacks, önemli bir indirme sayısını geride bıraktı.





Beta sürümünde olmasına rağmen uygulamanın 10 milyondan fazla indirilmesi firmanın tepe yöneticisi Rosen Sharma da dahil olmak üzere tüm ekibi şaşırttı. Sharma, bir yıl önce uygulamanın bu günlerde hangi pozisyonda olacağını tahmin etmekte zorlandıklarını ve sadece birkaç yüzbin kişinin ilgi duyacağını düşündüklerini aktardı.





BlueStacks AMD işlemcili Windows 7 ve 8 masaüstü bilgisayarlarında ayrıca Mac OS X bilgisayarlarında Android uygulamalarının çalıştırılmasına izin veriyor. Firma işleme motorunun Jelly Bean sürümüne güncellenmesi için çalışmalara devam ederken, final sürümün ise önümüzdeki aylarda kullanıma sunulması bekleniyor. Yaygın kullanım ile birlikte uygulamanın daha çok kullanıcıya ulaşacağı ve popülerliğini artıracağı belirtiliyor.





http://www.androidauthority.com/bluestacks-android-10-million-201906/