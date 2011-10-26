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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bluetooth 4.0 yeniden adlandırılarak Bluetooth Smart Ready haline dönüştü

7 yıl
6,1b
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9
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Cihazların kısa mesafe içerisinde birbirleriyle iletişimini sağlayan en önemli kablosuz teknolojilerden olan Bluetooth, 3.0 sürümüyle henüz tam olarak cihazlara yerleşmemişken iPhone 4S ile Bluetooth 4.0 teknolojisini tanımış olduk.

Daha gelişmiş, daha uzun mesafe ve daha fazla enerji tasarrufu gibi imkanlar sunan Bluetooth 4.0 teknolojisi Casio, Mac Mini ve MacBook Air gibi cihazlarda yerini alacak.

Bluetooth standartlarının geliştirilmesinin arkasındaki grup olan Bluetooth SIG yaptığı bir açıklamada Bluetooth 4.0 standardını karışıklık olmaması açısından yeniden adlandırdıklarını duyurdu. 

Bluetooth Smart ve Bluetooth Smart Ready olarak adlandırılacak teknolojiyi kullanacak cihazlar da buna göre sınıflandırılacak ve logolar kullanacak.

Bluetooth Smart logosunu taşıyacak cihazlar genelde sensör tabanlı cihazlar olacak. Kalp ritim cihazı gibi düğme pille çalışan, sınırlı ve belirli işler için tasarlanmış cihazlar buna örnek olabilir. Düşük güç tüketimi nedeniyle Bluetooth Smart cihazları klasik Bluetooth cihazlarına bağlanamayacak. Sadece Bluetooth Smart Ready cihazlarına bağlanabilecek. 

iPhone 4S, Mac Mini ve MacBook Air gibi Bluetooth Smart Ready cihazları hem klasik Bluetooth cihazlarına bağlanabilirken hem de Bluetooth Smart cihazlarına bağlanacak. 

Böylece üç farklı logo ortaya çıkacak. Bluetooth 3.0 ve öncesini temsil eden Bluetooth logosu, Bluetooth Smart logosu ve Bluetooth Smart Ready logosu. Bu bakımdan en avantajlı cihazlar Bluetooth Smart Ready logosunu taşıyanlar olacak. 

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danGerfuLL 7 yıl en beğenilen
4S'deki Bluetooth Smart Ready, A2DP dışında hangi işlevini yerine getirecek?
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turbo-powwer 7 yıl
Yeni teknoloji güzeldir :)
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sertacarslan 7 yıl
xpugur
SiR MaNiaCevet iPhone 4S ile kavuştuk ama dosya gönderip alamıyoruz. :) her türlü BT cihazı kullanamıyoruz.Yaşasın kavuştuk.
iPhone 4S, Mac Mini ve MacBook Air gibi Bluetooth Smart Ready cihazları hem klasik Bluetooth cihazlarına bağlanabilirken hem de Bluetooth Smart cihazlarına bağlanacak. ? nasıl dosya gönderemiyosunuz, klasik bluetooth lara bağlanabiliyo yazılmış...

Klasik cihazlara bağlanabilme Bluetooth 4.0 standartının bir özelliği, Apple bunu kullanacak diye birşey yok.
Zaten daha önceki iphone modellerinde kullanılanlar da normalde herhangi bir cihaza bağlanıp veri alış-verişi yapabilecek standarttalar, ama Apple politikası malum.
Veri iletimi yapmadıktan sonra pek bir esprisi kalıyor mu, bana göre kalmıyor.
1 Yanıt Yanıtla +1
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addictive 7 yıl
Apple'larda dosya meselesi şirketin izlediği politika yüzünden, yani donanımla alakalı bir sıkıntı yok...

Yeni çıktı, şimdi pek bir işe yaramasa da gün geçtikçe daha yeni alanlarda karşımıza çıkacaktır.

Gün gelir evde bilgisayarlar arasındaki bağlantıyı bluetoothla kurmak daha cazip gelir belki, ya da şu cihazların birbirleri ile anlaşacağı dönemde, yeni çıkan sistemler kullanılır.

Kim bilir, teknoloji her geçen gün bir kaç adım daha atıyor...
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xpugur 7 yıl sertacarslan
sertacarslan

xpugur

SiR MaNiaCevet iPhone 4S ile kavuştuk ama dosya gönderip alamıyoruz. :) her türlü BT cihazı kullanamıyoruz.Yaşasın kavuştuk.
iPhone 4S, Mac Mini ve MacBook Air gibi Bluetooth Smart Ready cihazları hem klasik Bluetooth cihazlarına bağlanabilirken hem de Bluetooth Smart cihazlarına bağlanacak. ? nasıl dosya gönderemiyosunuz, klasik bluetooth lara bağlanabiliyo yazılmış...


Klasik cihazlara bağlanabilme Bluetooth 4.0 standartının bir özelliği, Apple bunu kullanacak diye birşey yok.
Zaten daha önceki iphone modellerinde kullanılanlar da normalde herhangi bir cihaza bağlanıp veri alış-verişi yapabilecek standarttalar, ama Apple politikası malum.

Veri iletimi yapmadıktan sonra pek bir esprisi kalıyor mu, bana göre kalmıyor.

hee doğru hatırladım şimdi :P iphone ile başka bluetooth kullanan telefonlarla dosya alışverilşi olmuyodu :P :D saçmalık ... (gerçi özel program falanla olabilir belki...)
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xpugur 7 yıl
SiR MaNiaC
evet iPhone 4S ile kavuştuk ama dosya gönderip alamıyoruz. :) her türlü BT cihazı kullanamıyoruz.Yaşasın kavuştuk.

""iPhone 4S, Mac Mini ve MacBook Air gibi Bluetooth Smart Ready cihazları hem klasik Bluetooth cihazlarına bağlanabilirken hem de Bluetooth Smart cihazlarına bağlanacak. "" ? nasıl dosya gönderemiyosunuz, klasik bluetooth lara bağlanabiliyo yazılmış...
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SiR MaNiaC 7 yıl
evet iPhone 4S ile kavuştuk ama dosya gönderip alamıyoruz. :) her türlü BT cihazı kullanamıyoruz.Yaşasın kavuştuk.
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alprkrkmz 7 yıl
şimdi daha karışık olmuş sanki...
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danGerfuLL 7 yıl
4S'deki Bluetooth Smart Ready, A2DP dışında hangi işlevini yerine getirecek?
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