Bluetooth 4.0 yeniden adlandırılarak Bluetooth Smart Ready haline dönüştü

Cihazların kısa mesafe içerisinde birbirleriyle iletişimini sağlayan en önemli kablosuz teknolojilerden olan Bluetooth, 3.0 sürümüyle henüz tam olarak cihazlara yerleşmemişken iPhone 4S ile Bluetooth 4.0 teknolojisini tanımış olduk.





Daha gelişmiş, daha uzun mesafe ve daha fazla enerji tasarrufu gibi imkanlar sunan Bluetooth 4.0 teknolojisi Casio, Mac Mini ve MacBook Air gibi cihazlarda yerini alacak.





Bluetooth standartlarının geliştirilmesinin arkasındaki grup olan Bluetooth SIG yaptığı bir açıklamada Bluetooth 4.0 standardını karışıklık olmaması açısından yeniden adlandırdıklarını duyurdu.





Bluetooth Smart ve Bluetooth Smart Ready olarak adlandırılacak teknolojiyi kullanacak cihazlar da buna göre sınıflandırılacak ve logolar kullanacak.





Bluetooth Smart logosunu taşıyacak cihazlar genelde sensör tabanlı cihazlar olacak. Kalp ritim cihazı gibi düğme pille çalışan, sınırlı ve belirli işler için tasarlanmış cihazlar buna örnek olabilir. Düşük güç tüketimi nedeniyle Bluetooth Smart cihazları klasik Bluetooth cihazlarına bağlanamayacak. Sadece Bluetooth Smart Ready cihazlarına bağlanabilecek.





iPhone 4S, Mac Mini ve MacBook Air gibi Bluetooth Smart Ready cihazları hem klasik Bluetooth cihazlarına bağlanabilirken hem de Bluetooth Smart cihazlarına bağlanacak.





Böylece üç farklı logo ortaya çıkacak. Bluetooth 3.0 ve öncesini temsil eden Bluetooth logosu, Bluetooth Smart logosu ve Bluetooth Smart Ready logosu. Bu bakımdan en avantajlı cihazlar Bluetooth Smart Ready logosunu taşıyanlar olacak.